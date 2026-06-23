Háromszorosára drágult az új fertőző- és tüdőkórház építésének tervezett költsége

A Nagy Laji dombja erdős területén, a heliporttól délebbre eső területen épülne fel a két épülettömb, a fertőző betegségek és a tüdőgyógyászati osztályok kórháza

Meghaladja a 231,5 millió lejt a tervezett új csíkszeredai fertőző- és tüdőkórház beruházási értéke, miközben az eredeti becslés még csak 71 millió lej volt. Ha a kormány jóváhagyja az új összeget, a munkálatok még idén elkezdődhetnek.

Barabás Hajnal 2026. június 23., 07:562026. június 23., 07:56

A még mindig Csíksomlyón működő fertőző betegségek osztálya és a tüdőgyógyászat számára épülhet új, korszerű épületegyüttes a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház közelében. A beruházás előkészítése évek óta zajlik, és amennyiben a kormány jóváhagyja a megnövekedett beruházási értéket, a munkálatok még az idén elkezdődhetnek. A tervek szerint az új épületegyüttes a csíkszeredai kórház közelében,

a jelenlegi heliporttól délre, egy most még erdős részen kap helyet.

A beruházást a Fejlesztési, Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium társfinanszírozásával, az Országos Beruházási Társaság (CNI) közreműködésével, valamint Hargita Megye Tanácsának önrészével valósítják meg.

Fotó: Borbély Fanni

Jelentősen megdrágult a beruházás Hargita Megye Tanácsának sajtóirodája a Székelyhon megkeresésére részletesen beszámolt a projekt időbeli alakulásáról. Mint közölték, a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát még 2019-ben fogadta el a megyei önkormányzat. Az ezt követő években elkészítették és benyújtották a szükséges dokumentációkat, majd 2022-ben a CNI szerződést kötött a Terra Gaz Construct és Tehnoplus Medical cégtársulással a tervezésre és kivitelezésre. Az eredeti megvalósíthatósági tanulmány

valamivel több mint 71 millió lejes összköltséggel számolt,

amelyből Hargita Megye Tanácsának önrésze mindössze 3,04 millió lej lett volna. Azóta azonban jelentősen módosultak a tervek. „2024-ben elkezdődött az épület tervezése. A szabványok változása és

az épületek húsz méterrel történő elmozdítása miatt az épületek elhelyezkedése, mérete és formája módosult a megvalósíthatósági tanulmányban foglaltakhoz képest”

– osztották meg. Hozzátették, ennek következtében a beruházás teljes értéke már meghaladja a 231,5 millió lejt áfával együtt, míg a megyei önkormányzat önrésze közel 18,3 millió lejre emelkedett. Két külön épülettömb épül Az új létesítmény két, egymással párhuzamos épülettömbből áll majd, amelyek között közel 13 méteres távolság lesz. Az egyik szárnyban működik majd a tüdőgyógyászat.

Fotó: Borbély Fanni

Ez a tömb a földszinten kívül még két emeletből és egy részleges gépészeti szintből áll majd. Itt kapnak helyet a járóbeteg-rendelők,

a speciális képalkotó diagnosztikai terem (RX-röntgen),

az alvásdiagnosztikai laboratórium,

a bronhológiai laboratórium,

valamint a Koch-bacilus, azaz a tuberkulózis kórokozójának kimutatására szolgáló labor. Külön részleget alakítanak ki a krónikus légzőszervi betegek, az akut tuberkulózisos páciensek és a légzőszervi rehabilitáció számára. Hirdetés A másik épületszárnyban a fertőző betegségek osztálya kap helyet. A másik tömbhöz képest itt alagsor is épül, de ugyanúgy a földszinten kívül két emeletből és egy részleges gépészeti szintből áll majd. Itt helyet kap szintén egy járóbeteg-rendelő,

továbbá a légúti fertőző betegségekben szenvedők részlege,

az enterális úton terjedő betegségekben szenvedők részlege,

a HIV-fertőzött betegek részlege és

a gyermekosztály. Az alagsorban helyet kap két polgári védelmi óvóhely (ALA), közös öltözők a két osztály személyzete számára, egy tárgyalóterem, valamint a két osztály egészségügyi tevékenységéhez szükséges raktárhelyiségek. A két épülettömb között

egy 6 méteres közlekedőút épül majd,

továbbá két kiszélesített útszakaszt biztosítanak a mentőautók parkolására vagy várakozására, az ellátó járművek, illetve a hulladékszállító járművek számára. A külső munkálatokat a megyei tanács finanszírozza Hargita Megye Tanácsa feladata lesz többek között a tereprendezés, a támfalépítés, az utak, sétányok és parkolók kialakítása, a zöldövezetek létesítése, valamint az épület közműhálózatokra való csatlakoztatása.

Jelenleg a műszaki terv készül, amelyet az év végéig szeretnének befejezni.

Az építési engedélyt tavaly októberben adták ki.

Fotó: Borbély Fanni