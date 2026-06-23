Háromszorosára drágult az új fertőző- és tüdőkórház építésének tervezett költsége

A Nagy Laji dombja erdős területén, a heliporttól délebbre eső területen épülne fel a két épülettömb, a fertőző betegségek és a tüdőgyógyászati osztályok kórháza
Fotó: Borbély Fanni
Meghaladja a 231,5 millió lejt a tervezett új csíkszeredai fertőző- és tüdőkórház beruházási értéke, miközben az eredeti becslés még csak 71 millió lej volt. Ha a kormány jóváhagyja az új összeget, a munkálatok még idén elkezdődhetnek.
A még mindig Csíksomlyón működő fertőző betegségek osztálya és a tüdőgyógyászat számára épülhet új, korszerű épületegyüttes a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház közelében. A beruházás előkészítése évek óta zajlik, és amennyiben a kormány jóváhagyja a megnövekedett beruházási értéket, a munkálatok még az idén elkezdődhetnek.
A tervek szerint az új épületegyüttes a csíkszeredai kórház közelében,
A beruházást a Fejlesztési, Közmunkálati és Közigazgatási Minisztérium társfinanszírozásával, az Országos Beruházási Társaság (CNI) közreműködésével, valamint Hargita Megye Tanácsának önrészével valósítják meg.
Fotó: Borbély Fanni
Hargita Megye Tanácsának sajtóirodája a Székelyhon megkeresésére részletesen beszámolt a projekt időbeli alakulásáról. Mint közölték, a beruházás megvalósíthatósági tanulmányát még 2019-ben fogadta el a megyei önkormányzat.
Az ezt követő években elkészítették és benyújtották a szükséges dokumentációkat, majd 2022-ben a CNI szerződést kötött a Terra Gaz Construct és Tehnoplus Medical cégtársulással a tervezésre és kivitelezésre.
Az eredeti megvalósíthatósági tanulmány
amelyből Hargita Megye Tanácsának önrésze mindössze 3,04 millió lej lett volna. Azóta azonban jelentősen módosultak a tervek.
„2024-ben elkezdődött az épület tervezése. A szabványok változása és
– osztották meg. Hozzátették, ennek következtében a beruházás teljes értéke már meghaladja a 231,5 millió lejt áfával együtt, míg a megyei önkormányzat önrésze közel 18,3 millió lejre emelkedett.
Az új létesítmény két, egymással párhuzamos épülettömbből áll majd, amelyek között közel 13 méteres távolság lesz. Az egyik szárnyban működik majd a tüdőgyógyászat.
Fotó: Borbély Fanni
Ez a tömb a földszinten kívül még két emeletből és egy részleges gépészeti szintből áll majd. Itt kapnak helyet
a járóbeteg-rendelők,
a speciális képalkotó diagnosztikai terem (RX-röntgen),
az alvásdiagnosztikai laboratórium,
a bronhológiai laboratórium,
valamint a Koch-bacilus, azaz a tuberkulózis kórokozójának kimutatására szolgáló labor.
Külön részleget alakítanak ki a krónikus légzőszervi betegek, az akut tuberkulózisos páciensek és a légzőszervi rehabilitáció számára.
A másik épületszárnyban a fertőző betegségek osztálya kap helyet. A másik tömbhöz képest itt alagsor is épül, de ugyanúgy a földszinten kívül két emeletből és egy részleges gépészeti szintből áll majd. Itt helyet kap szintén
egy járóbeteg-rendelő,
továbbá a légúti fertőző betegségekben szenvedők részlege,
az enterális úton terjedő betegségekben szenvedők részlege,
a HIV-fertőzött betegek részlege és
a gyermekosztály.
Az alagsorban helyet kap két polgári védelmi óvóhely (ALA), közös öltözők a két osztály személyzete számára, egy tárgyalóterem, valamint a két osztály egészségügyi tevékenységéhez szükséges raktárhelyiségek. A két épülettömb között
továbbá két kiszélesített útszakaszt biztosítanak a mentőautók parkolására vagy várakozására, az ellátó járművek, illetve a hulladékszállító járművek számára.
Hargita Megye Tanácsa feladata lesz többek között a tereprendezés, a támfalépítés, az utak, sétányok és parkolók kialakítása, a zöldövezetek létesítése, valamint az épület közműhálózatokra való csatlakoztatása.
Az építési engedélyt tavaly októberben adták ki.
Fotó: Borbély Fanni
„Amennyiben a kormány elfogadja a beruházás új értékét, és nem gördülnek más akadályok a beruházás elé, úgy a munkálatok idén elkezdődhetnek” – tájékoztatott Hargita Megye Tanácsa.
Ehhez a beruházáshoz kötődik, bár nem közvetlenül, hogy alternatív útvonal építését tervezik a megyei kórházhoz, hogy déli irányból is meg lehessen közelíteni az egészségügyi intézményt. Ehhez készíti a csíkszeredai önkormányzat a területre vonatkozó övezeti rendezési tervet (PUZ).
Szükség van arra, hogy két útvonalon lehessen megközelíteni a Nagy Laji dombján fekvő csíkszeredai kórházat, ezért egy új, alternatív útvonal létrehozását tervezi a csíkszeredai önkormányzat Hargita Megye Tanácsával közösen.
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