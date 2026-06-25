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Főszerepben a lant: jubileumokkal és nemzetközi vendégekkel érkezik a Régizene Fesztivál

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Indul a 46. Csíkszeredai Régizene Fesztivál

Fotó: Borbély Fanni

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Jubileumok, nemzetközi fellépők, a lant kiemelt szerepe és generációkat összekötő mesterkurzusok várják a közönséget július 6–12. között a 46. Csíkszeredai Régizene Fesztiválon.

Nagy Lilla

2026. június 25., 13:542026. június 25., 13:54

Negyvenhatodik alkalommal rendezik meg idén a Csíkszeredai Régizene Fesztivált. Az idei programról, a jubileumokról és a háttérmunkáról sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

Az európai régizene egyik otthona lett Csíkszereda

Sógor Enikő alpolgármester szerint a régizene az érzékek finomhangolását is szolgálja: a fesztivál arculata, grafikai világa és vizuális megjelenése ugyancsak hozzájárul az összképhez. Hangsúlyozta azt is, hogy a rendezvény túlmutat a koncertélményen, hiszen

a mesterkurzusok révén új generációkat nevel, akik továbbviszik a kulturális örökséget.

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A szervezők sajtótájékoztatón ismerettték a részleteket

Fotó: Borbély Fanni

A lant lesz az idei fesztivál központi hangszere

Filip Ignác művészeti vezető elmondta, hogy a program összeállításakor minden évben figyelembe veszik a jelentős évfordulókat. Az idei műsorban

kiemelt szerepet kap Tinódi Sebestyén krónikás, valamint Bakfark Bálint, a nemzetközi hírű lantművész és zeneszerző.

Megemlékeznek John Dowland angol zeneszerzőről is. A három történelmi személyiség közös pontja a lant, ezért a szervezők ezt a hangszert állították a fesztivál középpontjába.

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Szabó András, a fesztivál művészeti tanácsadója, illetve Dobos Melinda megyemenedzser

Fotó: Borbély Fanni

Az idei kiadás továbbá két helyi jubileumot is ünnepel: fennállásának ötvenedik évfordulóját a Barozda együttes, harmincadik születésnapját pedig a Codex régizene-együttes. A fesztiválon hat ország előadói lépnek színpadra, összesen tizennégy koncert várja a közönséget.

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Filip Ignác külön hangsúlyozta a fiatalok támogatásának fontosságát, hiszen meglátása szerint a fesztivál jövőjét is a következő nemzedékek biztosítják.

A Barozda nélkül nem lenne Régizene Fesztivál

A fesztivál művészeti tanácsadója, Szabó András a Barozda együttes ötvenéves jubileumának jelentőségéről beszélt. Felidézte, hogy a csíkszeredai együttes a hetvenes évek közepén alakult, és egy Kájoni-kódexhez kapcsolódó zenei kísérlet vezetett oda, hogy megszülessen az első régizenei fesztivál.

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A Barozda együttes ötvenedik évfordulóját is ünnepli a fesztivál

Fotó: Borbély Fanni

A jubileum alkalmából egy zenés kerekasztal-beszélgetést is szerveznek, amely az együttes fél évszázados pályáját idézi fel.

A kultúra nehéz időkben is prioritás

Dobos Melinda megyemenedzser hangsúlyozta: a Régizene Fesztivál Hargita megye egyik legfontosabb kulturális eseménye. Mint mondta,

a megyevezetés számáraa kultúra továbbra is kiemelt terület marad, függetlenül a gazdasági kihívásoktól.

A fesztivál csúcspontjai között lesz a Codex jubileumi nyitókoncertje, a Barozda ötvenéves fennállását ünneplő hangverseny, valamint a historikus táncházzal záruló szombati program.

Csíkszék Csíkszereda
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