Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A kisebb utcák is aszfalburkolatot kapnak Csíkszentimrén  

Aszfaltburkolat készül 13 utcában • Fotó: Csíkszentimre Polgármesteri Hivatala

Aszfaltburkolat készül 13 utcában

Fotó: Csíkszentimre Polgármesteri Hivatala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újabb szakaszánál tart a községi utak és utcák korszerűsítése Csíkszentimrén. Miután korábban már jelentős mennyiségű útszakaszt aszfaltoztak, most újabb helyszíneken, kisebb utcákban is felújítás történik.

Kovács Attila

2026. június 21., 16:542026. június 21., 16:54

Az alcsíki községben több beruházás részeként, szakaszosan végezték az utcák burkolatának korszerűsítését, a kavicsozott utakat így a legtöbb helyen aszfaltburkolat váltotta az évek során. Jelenleg két elkezdett beruházásuk is van, amelyek tovább bővítik a felújított utak számát és hosszát. Kencse Előd polgármester szerint

a község belső utcahálózatának hossza megközelíti a 15 kilométert,

ezért jelentős támogatásokra van szükség a korszerűsítésekhez. A prioritást mindig a hosszabb és forgalmasabb utcák jelentették, de már eljutottak a kisebb zsákutcákhoz is az aszfaltburkolattal.

Hirdetés

Jelenleg az Anghel Saligny kormányprogram támogatásával zajlik több utcában az aszfaltozás, az előkészítő munkálatokat már tavaly elvégezték. A beruházás összértéke ebben az esetben 4,9 millió lej, a támogatás 3,7 millió lejt jelent, a község önrésze pedig megközelíti az 1,2 millió lejt.

Az első réteg aszfaltot már elterítették az érintett 13 utcában,

most dolgoznak a csapadékvíz-elvezetés kialakításán, ezután következik a kopóréteg elkészítése – tudtuk meg. A munkálatok során több mint 3 kilométernyi utca kap új burkolatot

Az AFIR is pénzt biztosít

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) nyújtott támogatást egy másik projekthez, amelynek során

a 132-es jelzésű, a települést az E578-as úttal összekötő községi út egy szakaszának felújítását lehet elvégezni,

illetve még egy utca egy részén a burkolat korszerűsítését. A közbeszerzési eljárás idén januárban zárult le, utána szerződést írtak alá a nyertes céggel, amely a tavasz folyamán alapozási munkálatokat végzett a kijelölt útszakaszokon – ez összesen 2465 métert jelent.

A köves utcák nagy részén aszfaltoznak • Fotó: Csíkszentimre Polgármesteri Hivatala Galéria

A köves utcák nagy részén aszfaltoznak

Fotó: Csíkszentimre Polgármesteri Hivatala

A beruházás értéke eléri az 5,8 millió lejt, így a 4,5 millió lej értékű támogatást ki kell egészíteni még közel 1,4 millió lej önrésszel. Mint a községvezető kérdésünkre elmondta, utóbbi összeg érdekében

hitelhez kell folyamodniuk,

és olyan hitelkonstrukcióra lesz szükség, amelyből nemcsak ezt, hanem a kultúrház európai uniós támogatással történő korszerűsítéséhez szükséges önrészt is biztosítani lehet.

Korábban a a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) támogatásával korszerűsítették a 133-as jelzésű községi út egy szakaszát, később még 3,8 kilométernyi utcahálózat felújítását végezték el, ez a beruházás 2024-ben fejeződött be.

korábban írtuk

A községi utak túlnyomó része megújul Csíkszentimrén
A községi utak túlnyomó része megújul Csíkszentimrén

Két külön projekt részeként, több év alatt készül el Csíkszentimrén az utcák jelentős részén az aszfaltburkolat. A munkálatokat jövőben fejezik be, pályázati támogatás mellett az önrész biztosításához is támogatásért kellett folyamodnia a községnek.

Csíkszék Csíkszentimre
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke
Kovásznai siker Csíkszentsimonban, de még nyílt maradt a párharc
Sulyok Tamás jogi eszközökkel is kész harcolni: semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának a semmibevételére
Még egy játékos érkezett Kecskemétről az FK Csíkszeredához
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
Székelyhon

Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke
Székelyhon

Nicușor Dan lehet Románia történetének első leváltott államfője – véli az USR volt elnöke
Kovásznai siker Csíkszentsimonban, de még nyílt maradt a párharc
Székely Sport

Kovásznai siker Csíkszentsimonban, de még nyílt maradt a párharc
Sulyok Tamás jogi eszközökkel is kész harcolni: semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának a semmibevételére
Krónika

Sulyok Tamás jogi eszközökkel is kész harcolni: semmilyen többség sem adhat felhatalmazást a jog uralmának a semmibevételére
Még egy játékos érkezett Kecskemétről az FK Csíkszeredához
Székely Sport

Még egy játékos érkezett Kecskemétről az FK Csíkszeredához
Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Nőileg

Tudós nők – Dr. Gábor Csilla akadémikus: A kíváncsiság mindig megtérül
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 20., szombat

Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken

Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a csíkszentlélekieket szombaton este, hogy medvét láttak a település főutcáján.

Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
2026. június 20., szombat

Medve jelenlétére figyelmeztetnek Csíkszentléleken
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Nem volt bűncselekmény áldozata és az öngyilkosságot is kizárták

A kedden Csíkszeredában elhunyt 48 éves férfi halálával kapcsolatban érdeklődtünk a rendőrségi szóvivőnél. Néhány dolgot már kizártak.

Nem volt bűncselekmény áldozata és az öngyilkosságot is kizárták
Nem volt bűncselekmény áldozata és az öngyilkosságot is kizárták
2026. június 18., csütörtök

Nem volt bűncselekmény áldozata és az öngyilkosságot is kizárták
2026. június 18., csütörtök

Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt

Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.

Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
2026. június 18., csütörtök

Megsebesítették, majd elmenekült a medve, és amikor újra felbukkant, akkor támadt
2026. június 18., csütörtök

A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban

Két ember megsérült, miután a medvéhez riasztott csapatra támadt a nagyvad szerdán este fél tíz körül a Kászonokban.

A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban
A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban
2026. június 18., csütörtök

A beavatkozó csapat tagjaira támadt a medve a Kászonokban
Hirdetés
2026. június 18., csütörtök

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés

A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án egész napos, ingyenes programkavalkáddal várja a látogatókat a csíkszeredai Mikó-vár. A Csíki Székely Múzeum változatos tárlatvezetésekkel, kulisszajárásokkal, élményekkel készül minden korosztály számára.

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
2026. június 18., csütörtök

Múzeumok Éjszakája a Mikó-várban – tárlatvezetések, kulisszatitkok és esti csillagnézés
2026. június 18., csütörtök

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert

Az utolsó szakaszánál tart a csíkszeredai tömegközlekedést és parkoló-üzemeltetést kiszolgáló intelligens forgalommenedzsment-rendszer telepítése. Ősszel ezt beüzemelik, így a városi buszokkal utazók és az autósok is újdonságokkal találkoznak.

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
2026. június 18., csütörtök

Ősszel beüzemelik az intelligens forgalommenedzsment-rendszert
2026. június 17., szerda

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel

Egy évvel a vatikáni Sixtus-kápolnában adott koncertje után Csíksomlyóra érkezik Alexandru Tomescu. A világhírű hegedűművész Stradivarius-hangszerén szólalnak meg Bartók, Enescu és Piazzolla művei a kegytemplomban.

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
2026. június 17., szerda

Világhírű hegedűművész a kegytemplomban: Alexandru Tomescu Csíksomlyón lép fel
Hirdetés
2026. június 16., kedd

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt

A nyár folyamán új sorompó kerül Csíkszeredában a Lejtő utca felső végére, ezzel lezárva az utat a sétálóutcába tartó autósok előtt, akik csak meghatározott feltételek mellett juthatnak be ott.

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
2026. június 16., kedd

Visszaállítják a letört sorompót, akadály lesz a csíkszeredai sétálóutcában autózók előtt
2026. június 16., kedd

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát

Elkezdődött a Hargita Megyei Közpénzügyi Igazgatóság csíkszeredai székházának energetikai korszerűsítése, amely várhatóan másfél évig tart. A beruházás során hőszigetelik az épületet, kicserélik a nyílászárókat, valamint napelemeket is telepítenek.

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
2026. június 16., kedd

Napelemeket kap és hőszigetelik az ANAF csíkszeredai székházát
2026. június 16., kedd

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly

Életének 86. évében elhunyt Kelemen Csongor teológus, egykori politikai fogoly. Csíkszereda megbecsült polgárától Korodi Attila polgármester közösségi oldalán emlékezett meg.

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
2026. június 16., kedd

Elhunyt Kelemen Csongor egykori politikai fogoly
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!