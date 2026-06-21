A kisebb utcák is aszfalburkolatot kapnak Csíkszentimrén  

Aszfaltburkolat készül 13 utcában
Fotó: Csíkszentimre Polgármesteri Hivatala
Újabb szakaszánál tart a községi utak és utcák korszerűsítése Csíkszentimrén. Miután korábban már jelentős mennyiségű útszakaszt aszfaltoztak, most újabb helyszíneken, kisebb utcákban is felújítás történik.
Az alcsíki községben több beruházás részeként, szakaszosan végezték az utcák burkolatának korszerűsítését, a kavicsozott utakat így a legtöbb helyen aszfaltburkolat váltotta az évek során. Jelenleg két elkezdett beruházásuk is van, amelyek tovább bővítik a felújított utak számát és hosszát. Kencse Előd polgármester szerint
ezért jelentős támogatásokra van szükség a korszerűsítésekhez. A prioritást mindig a hosszabb és forgalmasabb utcák jelentették, de már eljutottak a kisebb zsákutcákhoz is az aszfaltburkolattal.
Jelenleg az Anghel Saligny kormányprogram támogatásával zajlik több utcában az aszfaltozás, az előkészítő munkálatokat már tavaly elvégezték. A beruházás összértéke ebben az esetben 4,9 millió lej, a támogatás 3,7 millió lejt jelent, a község önrésze pedig megközelíti az 1,2 millió lejt.
most dolgoznak a csapadékvíz-elvezetés kialakításán, ezután következik a kopóréteg elkészítése – tudtuk meg. A munkálatok során több mint 3 kilométernyi utca kap új burkolatot
A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) nyújtott támogatást egy másik projekthez, amelynek során
illetve még egy utca egy részén a burkolat korszerűsítését. A közbeszerzési eljárás idén januárban zárult le, utána szerződést írtak alá a nyertes céggel, amely a tavasz folyamán alapozási munkálatokat végzett a kijelölt útszakaszokon – ez összesen 2465 métert jelent.
A köves utcák nagy részén aszfaltoznak
Fotó: Csíkszentimre Polgármesteri Hivatala
A beruházás értéke eléri az 5,8 millió lejt, így a 4,5 millió lej értékű támogatást ki kell egészíteni még közel 1,4 millió lej önrésszel. Mint a községvezető kérdésünkre elmondta, utóbbi összeg érdekében
és olyan hitelkonstrukcióra lesz szükség, amelyből nemcsak ezt, hanem a kultúrház európai uniós támogatással történő korszerűsítéséhez szükséges önrészt is biztosítani lehet.
Korábban a a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL) támogatásával korszerűsítették a 133-as jelzésű községi út egy szakaszát, később még 3,8 kilométernyi utcahálózat felújítását végezték el, ez a beruházás 2024-ben fejeződött be.
Két külön projekt részeként, több év alatt készül el Csíkszentimrén az utcák jelentős részén az aszfaltburkolat. A munkálatokat jövőben fejezik be, pályázati támogatás mellett az önrész biztosításához is támogatásért kellett folyamodnia a községnek.
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