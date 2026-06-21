A kisebb utcák is aszfalburkolatot kapnak Csíkszentimrén  

Újabb szakaszánál tart a községi utak és utcák korszerűsítése Csíkszentimrén. Miután korábban már jelentős mennyiségű útszakaszt aszfaltoztak, most újabb helyszíneken, kisebb utcákban is felújítás történik.

Kovács Attila 2026. június 21., 16:542026. június 21., 16:54

Az alcsíki községben több beruházás részeként, szakaszosan végezték az utcák burkolatának korszerűsítését, a kavicsozott utakat így a legtöbb helyen aszfaltburkolat váltotta az évek során. Jelenleg két elkezdett beruházásuk is van, amelyek tovább bővítik a felújított utak számát és hosszát. Kencse Előd polgármester szerint

a község belső utcahálózatának hossza megközelíti a 15 kilométert,

ezért jelentős támogatásokra van szükség a korszerűsítésekhez. A prioritást mindig a hosszabb és forgalmasabb utcák jelentették, de már eljutottak a kisebb zsákutcákhoz is az aszfaltburkolattal. Hirdetés Jelenleg az Anghel Saligny kormányprogram támogatásával zajlik több utcában az aszfaltozás, az előkészítő munkálatokat már tavaly elvégezték. A beruházás összértéke ebben az esetben 4,9 millió lej, a támogatás 3,7 millió lejt jelent, a község önrésze pedig megközelíti az 1,2 millió lejt.

Az első réteg aszfaltot már elterítették az érintett 13 utcában,

most dolgoznak a csapadékvíz-elvezetés kialakításán, ezután következik a kopóréteg elkészítése – tudtuk meg. A munkálatok során több mint 3 kilométernyi utca kap új burkolatot Az AFIR is pénzt biztosít A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) nyújtott támogatást egy másik projekthez, amelynek során

a 132-es jelzésű, a települést az E578-as úttal összekötő községi út egy szakaszának felújítását lehet elvégezni,

illetve még egy utca egy részén a burkolat korszerűsítését. A közbeszerzési eljárás idén januárban zárult le, utána szerződést írtak alá a nyertes céggel, amely a tavasz folyamán alapozási munkálatokat végzett a kijelölt útszakaszokon – ez összesen 2465 métert jelent.

A köves utcák nagy részén aszfaltoznak Fotó: Csíkszentimre Polgármesteri Hivatala

A beruházás értéke eléri az 5,8 millió lejt, így a 4,5 millió lej értékű támogatást ki kell egészíteni még közel 1,4 millió lej önrésszel. Mint a községvezető kérdésünkre elmondta, utóbbi összeg érdekében

hitelhez kell folyamodniuk,