A digitális világ veszélyeiről tart előadást Csíkszeredában Pöltl Ákos

A gyermekeket érő digitális hatásokról, a túlzott képernyőhasználat következményeiről és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tart előadást Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő június 25-én, csütörtökön 17 órától a Csíki Moziban.
Az Iránytű – Szakértői előadássorozat harmonikus családokért programsorozat részeként a Csíki Moziban csütörtökön 17 órától Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő, a digitális világ működését, valamint annak a gyermekek mentális és fizikai fejlődésére gyakorolt hatásait ismerteti előadásában.
Az előadó friss kutatási eredményekre és statisztikákra támaszkodva mutatja be,
Szó lesz arról is, hogyan hatnak a digitális eszközök a gyerekek idegrendszeri fejlődésére, milyen tényezők segítik az egészséges agyfejlődést. Az előadás gyakorlati tanácsokat is kínál szülőknek és pedagógusoknak.
A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges.
Ugyanezen a napon 11.30-tól pedagógusok számára is szerveznek egy külön előadást A technológia találkozása az idegrendszerrel: a tanulás biológiai valósága az osztályteremben címmel.
Az előadó az Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője, a Kapcsolj ki! mozgalom alapítója. Fő kutatási területe a gyermekek és kamaszok mentális egészségének védelme, különösen a digitális környezet hatásainak vizsgálata.
A végleges körforgalom elkészülte után egy újabb fontos beruházás közeledik a befejezéshez Csíkszentkirály községben.
Meghaladja a 231,5 millió lejt a tervezett új csíkszeredai fertőző- és tüdőkórház beruházási értéke, miközben az eredeti becslés még csak 71 millió lej volt. Ha a kormány jóváhagyja az új összeget, a munkálatok még idén elkezdődhetnek.
Hiába készültek a felújításra, végül elmaradt a beruházás a csíkszeredai Vámszer Géza Művészeti Népiskola Gál Sándor utcai épületénél, ezért kisebb karbantartási munkák után hamarosan visszaköltözik az iskola az épületébe.
Átmeneti vagy időszakos vízellátási szünet lesz több csíkszeredai utcában, két lakónegyedben pedig nyomáscsökkenés lehetséges a betervezett munkálatok miatt.
Újabb szakaszánál tart a községi utak és utcák korszerűsítése Csíkszentimrén. Miután korábban már jelentős mennyiségű útszakaszt aszfaltoztak, most újabb helyszíneken, kisebb utcákban is felújítás történik.
Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a csíkszentlélekieket szombaton este, hogy medvét láttak a település főutcáján.
A kedden Csíkszeredában elhunyt 48 éves férfi halálával kapcsolatban érdeklődtünk a rendőrségi szóvivőnél. Néhány dolgot már kizártak.
Kilőtték szerdán este azt a medvét Kászonban, amely hétfőn két embert sebesített meg egy esztenán. A nagyvad a hajtás során a vadőrre és a vadászra is rátámadt, ezért döntöttek a kilövése mellett.
Két ember megsérült, miután a medvéhez riasztott csapatra támadt a nagyvad szerdán este fél tíz körül a Kászonokban.
A Múzeumok Éjszakáján, június 20-án egész napos, ingyenes programkavalkáddal várja a látogatókat a csíkszeredai Mikó-vár. A Csíki Székely Múzeum változatos tárlatvezetésekkel, kulisszajárásokkal, élményekkel készül minden korosztály számára.
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