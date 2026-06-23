A digitális világ veszélyeiről tart előadást Csíkszeredában Pöltl Ákos

A gyermekeket érő digitális hatásokról, a túlzott képernyőhasználat következményeiről és a tudatos eszközhasználat fontosságáról tart előadást Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő június 25-én, csütörtökön 17 órától a Csíki Moziban.

Székelyhon 2026. június 23., 17:132026. június 23., 17:13

Az Iránytű – Szakértői előadássorozat harmonikus családokért programsorozat részeként a Csíki Moziban csütörtökön 17 órától Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő, a digitális világ működését, valamint annak a gyermekek mentális és fizikai fejlődésére gyakorolt hatásait ismerteti előadásában. Hirdetés Az előadó friss kutatási eredményekre és statisztikákra támaszkodva mutatja be,

miért olyan vonzó a digitális tér a fiatalok számára, és milyen következményekkel járhat a túlzott képernyőhasználat.

Szó lesz arról is, hogyan hatnak a digitális eszközök a gyerekek idegrendszeri fejlődésére, milyen tényezők segítik az egészséges agyfejlődést. Az előadás gyakorlati tanácsokat is kínál szülőknek és pedagógusoknak. A részvétel ingyenes, ugyanakkor előzetes regisztráció szükséges. Ugyanezen a napon 11.30-tól pedagógusok számára is szerveznek egy külön előadást A technológia találkozása az idegrendszerrel: a tanulás biológiai valósága az osztályteremben címmel.