Csak a csíkszeredai kórházban vannak bérfeszültségek Székelyföldön

Ebben például meghatározzák azt is, hogy a különböző kórházi osztályokon mennyi lehet a bérpótlék. Vannak osztályok, amelyek esetében nem egy fix összeget, hanem bérpótlék-intervallumot állapítanak meg, ilyen többek között a pszichiátriai osztály, az ideggyógyászat, az intenzív terápiás részleg. András-Nagy Róbert ugyanakkor azt is kiemelte, hogy

Ugyanakkor a pótlékok szintjének megállapítását el kell fogadnia az alkalmazottak érdekeit képviselő szakszervezetnek is. Tehát az intézményvezetés és a szakszervezet közös nevezőre kell jusson ezen a téren.

figyelembe kell venni a kórház költségvetését is, amely a fenntartó intézmény, ez esetben Kovászna Megye Tanácsa költségvetésétől függ.

A kórházmenedzser szerint egyébként nemcsak a csíkszeredai kórházban vannak aránytalanságok a bérpótlékok terén, hanem az országban több más kórházban is. Mint mondta,

Arra is kitért, hogy az elmúlt 4-5 évben sürgősségi kormányrendelettel határozták meg a bérszinteket, így azokat nem lehetett módosítani.

Ugyanis létezik előírás arra is, hogy hány százaléka lehet a béralap a megyei költségvetésnek, tehát adott a pénzkeret felső határértéke, amit nem lehet meghaladni.

A kisegítő személyzet egy része, például a villanyszerelők, a beszerzők adott esetben kevesebbet keresnek, mint egy ápoló a kórházban, holott az ő munkájuk is kulcsfontosságú az egészségügyi intézmény akadálytalan működésében.

„Általánosságban elmondható, hogy amennyit a törvény megengedett, azt meg is kapták a dolgozók, a pótlékintervallumból a magasabbik összeget, annak függvényében, hogy az adott osztályon a jogszabályok milyen lehetőséget biztosítanak erre” – magyarázta, hozzátéve, hogy olyan helyzet, mint a csíkszeredai kórházban, náluk nem áll fenn.

Minden bér kiszámításakor figyelembe veszik többek között a szakmai besorolást, azt, hogy melyik osztályon dolgozik az illető, mekkora munkarégisége van, de azt is, hogy milyen adókedvezményekre jogosult, illetve rendelkezik-e valamilyen fogyatékossággal vagy sem.

Arról is beszámoltunk, hogy a kórház vezetősége sajtótájékoztatót tartott az első sztrájkőrséget megelőzően, szerdán reggel, amelyen elmondták, hogy

Ez ahhoz vezetett, hogy a kisegítő személyzet akár többet is kereshetett egy asszisztensnél.

2018-ban a bértörvény alapján, méltányossági szempontokat is figyelembe véve határozták meg a bérpótlékok szintjét, úgy, hogy értékben valamelyest közelítsék a kisegítő személyzet és az orvosok, asszisztensek fizetését.

A kórház 2018-ban hozott döntéséből következett a későbbiekben a béraránytalanság, merthogy időközben megemelték a kisegítő személyzet bérét is. Viszont

Rákérdeztünk most a kórháznál, hogy melyek voltak azok a jogszabályok, amelyek úgymond megkötötték a kezüket. Márton Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház jogtanácsosa válaszul felsorolta mindazon sürgősségi kormányrendeleteket, amelyekről szó van: a 2018-ból származó 114-es, a 2020-ból az 1-es, és a 226-os, 2021-ből a 130-as, 2022-ből a 168-as, 2023-ból a 115-ös számú rendeleteket. A jogtanácsos rámutatott, hogy

tavaly is érvényben volt az a sürgősségi kormányrendelet, amely szinten tartotta a béreket.

Továbbá megkérdeztük azt is, hogy az Egészségügyi Szolidaritás Szakszervezet követelésének eleget téve, miért nem alkalmazzák a legfelsőbb bíróság 2023-ból származó 80-as számú döntését.

A sztrájkőrséget tartó szakszervezet képviselői átiratot nyújtottak be a Hargita Megyei Prefektusi Hivatalhoz arról, hogy nem egységesek a bérpótlékok a csíkszeredai kórház egyes osztályain. „Nekünk ezt az átiratot kötelességünk továbbítani a kormányhivatalhoz, a belügyminisztériumhoz, és mivel törvénymódosítási javaslatra is szükség van, ezért valószínűleg az egészségügyi minisztériumnak is elküldjük” – mondta érdeklődésünkre Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője.