A sztrájkőrség elé vágott a csíkszeredai kórház vezetése

a szakszervezeti szövetség a valóságnak csak egy részletét tárta a közvélemény elé, és arra is kitért, hogy az intézmény törvényesen járt el a bérek és bérpótlékok megállapításánál.

Így a helyzet megoldására jogszabály-módosításra van szükség, ezért nem lehet beszélni kollektív munkakonfliktusról, és ugyanez az álláspontja a Hargita Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőségnek is – jegyezte meg. Konrád Judit úgy véli,

Még olyan osztályok lehetnek érintettek a béraránytalanságokban, mint a neurológia, a pszichiátria, kórbonctan és a törvényszéki orvostan – sorolta az orvosigazgató.

Arról is beszélt, hogy a béreknek több összetevője van, többek között számít a munkarégiség, akárcsak az, hogy hétvégén is dolgozik-e az alkalmazott, vállal-e ügyeleteket, milyen veszélyeknek van kitéve.

Vitos arra is kitért, hogy a dolgozók számára biztosított bérpótlékok aránya nem lehet 30 százaléknál nagyobb az összbérköltségnél, ezzel is kötve van a kezük. Megjegyezte azt is, nem arról van szó, hogy nem lennének nyitottak a szakszervezet, az alkalmazottak követelésére, számos elvárásukat teljesítették, azonban