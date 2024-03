Egységes bérpótlékokat követeltek Csíkszereda főterén a kórházi alkalmazottak

alacsony szinten tartotta a kórház az orvosok és asszisztensek bérpótlékát, mivelhogy emelkedtek az alapfizetéseik, és ezzel párhuzamosan megemelte a kisegítő személyzet bérpótlékát. Csakhogy miután az utóbbiak fizetése is emelkedett, egyenlőtlenségek alakultak ki ugyanazon az osztályon.

Példának hozta fel, hogy a pszichiátrián sokkal nagyobb százalékos a bérpótléka a beteghordozónak és az ápolónak (75 százalék), miközben az orvosoknak és az asszisztenseknek kisebb (55 százalék). Ebben a helyzetben egy ápoló akár nagyobb fizetést is kaphat, mint egy nagyobb felelősséggel járó munkát végző asszisztens.

Györfi Sándor szakszervezeti képviselő többek között arról beszélt, hogy a jogszabályok is azt támasztják alá, hogy

A szakszervezet azt szeretné, hogy a kórház alkalmazza a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék azon határozatát , amely azt tisztázza, hogy lehet egységesíteni a juttatásokat, amennyiben diszkriminációt old fel.

Mint az eseményen elhangzott, a problémára három megoldás van, egyik, hogy

a kórház elismeri a tévedését és kijavítja a béraránytalanságokat,

a másik, ha az egészségügyi minisztériumhoz fordulnak panaszukkal,

a harmadik pedig, ha jogi úton próbálják rendezni a követelésüket.

Văcăruș Sorin elsősorban azt szeretné, ha meg tudnának egyezni a kórházzal, de ha nem sikerül, akkor akár sztrájkot is szerveznek a cél érdekében, és ha szükséges bírósághoz is fordulnak az igazukért. Egyelőre a sztrájkőrséget folytatják csütörtökön és pénteken is ugyancsak 11-12 óra között a csíkszeredai megyeháza előtt.

Mint arról beszámoltunk, képtelen volt kivárni a szakszervezet szerda délelőttre beharangozott sztrájkőrségét a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége: Konrád Judit kórházmenedzser már a megszervezett tiltakozás előtt reagált a szakszervezet beharangozott követeléseire.