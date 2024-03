Borboly Csaba négy évvel ezelőtt tett ígéretének története

Kitért arra is, hogy 2020-ban is lehetőségük volt a megyei tanács elnöki tisztségére jelentkezőknek arra, hogy a három területi szervezetnél elkezdjék a támogatás megszerzését célzó tevékenységet.

Emlékeztetett, valamikor a három Hargita megyei területi szervezet képviselőiből álló Hargita Megyei Egyeztető Tanács (HET) egy rotációs elv alapján állapította meg a megyei tanács elnöki tisztségének betöltési módját, de ez utána a választási törvényt érintő módosítások nyomán megváltozott. „Tudjuk, hogy a jelenlegi elnök 16 éve vezeti a megyei tanácsot, és tudjuk azt is, hogy 2020-ban az udvarhelyszéki RMDSZ-szervezet, amely korrektül végzi a feladatát, és a nyilvánosságot is bevonja döntéseibe, amikor eljött a pillanat, hogy dönteni kellett a megyei tanács elnöki tisztségéről, Csíkszéket támogatta, Borboly Csaba személyében” – ismertette.

Borboly Csaba akkori elnök és jelölt megkereste az udvarhelyszéki szervezetet, és akkor is, ahogy most, az előválasztás kapcsán tettük, a fórumainkat hívtuk össze, hogy meghallgassuk az elnök-aspiránst és beszélgessünk a dolgainkról. Ez nem egy négy-, hat-, vagy nyolcszemközti beszélgetés volt, hanem az udvarhelyszéki RMDSZ elnökségét hívtuk össze, ahol akkor is, mint most, udvarhelyszéki polgármesterek töltöttek be tisztségeket. Ott többek között az is szóba került, hogy mi lesz négy év múlva, és 2024-et illetően meg volt erősítve, hogy támogatásukról biztosítják Udvarhelyszéket, ha az elnöki pozíciót megpályázza