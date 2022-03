Bírság jár annak, aki kutyája után nem szedi fel az ürüléket

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalától megtudtuk, hogy 2019-ben fogadta el az önkormányzat a tisztaságot szolgáló intézkedések megállapításáról, illetve a higiéniai szabályok betartásáráról szóló határozatot. Ez magába foglal az állatok tartásával kapcsolatos bizonyos szabályokat is.

A pszichológusok szerint jó, ha van otthon egy kisállat, akivel az egyedül élők lefoglalják magukat, aki feladatot ad számukra, akárcsak a gyerekeknek, akiknek sokszor úgy vesznek a szülők kiskutyát vagy macskát, ha felelősséget vállalnak értük, és megfelelően gondozzák is azokat.

– válaszolta a Székelyhon érdeklődésére Rigmányi Eszter szóvivő. A városi játszóterekre nem is vihetők be az állatok, ezt a legtöbb helyen táblákkal jelzik. A helyi rendőrség munkatársai 500 és 1000 lej közötti összeggel bírságolhatják meg azokat, akiket tetten érnek, hogy nem tartják be szabályokat.