Az identitás erősítésében fontos szerepet játszanak a támogatások

Potápi Árpád János keretelőadásában identitásmegőrző és -erősítő munkájukról számolt be: „a nemzetpolitika az elmúlt években, sőt az elmúlt másfél évtizedben a kormányzat egyik sikerágazata lett”.

A gazdasági szektor támogatása 2015-től vette kezdetét, és mára negyvenezer vállalkozással tartják a kapcsolatot és segítenek nekik kapcsolatot építeni egymás között. Emellett Potápi kiemelte a médiatámogatások fontosságát is.

– szögezte le az államtitkár.

2024-ben is 2,5 milliárd forint pályázati pénzt, forrást írt ki a Nemzetpolitikai Államtitkárság, amelyre a nemzet egyharmadát kitevő diaszpórából 500 millió forintos keretösszegre nyújtottak be pályázatokat. Közülük nem csak a világi és egyházi szervezeteket, csoportokat támogathatnak, hanem a hétvégi magyar iskolákat is, világszerte több mint 250-et.