A szárazság miatt „az egekben” a burgonya ára

• Fotó: Veres Nándor

az átlag egy lejes, de gyakran ennél is nagyobb, 1,2 lejes felvásárlási ár felpumpált, a reális kilogrammonként 80-90 bani lenne, ami a gazdáknak és a piacnak is megfelel.

Könczei Csaba elmondta, a gazdák tapasztalata az, hogy tízévenként ismétlődik meg, hogy feláron tudják értékesíteni a burgonyát. Kifejtette, az is szokatlan, hogy azok is jól jártak, akik már tavaly ősszel a mezőről eladták a termést, mert akkor is adtak egy lejt a kilogrammjáért. Esős ősz volt, a nedves földből nem tudták egyenletesen kiszedni a krumplit, így már akkor is nagy volt a kereslet. Aki ősszel egy lejért eladta a burgonyát, jó járt, hiszen a raktározásnak is megvannak a költségei.

Különben ezen a téren is fejlődik a székelyföldi mezőgazdaság, 2007-hez képest megháromszorozták a raktározó kapacitást, de még így is van ahová fejlődni, hiszen még így is csak az össz-krumpli és zöldség termés mindössze egynegyedét tudják megfelelő körülmények között elraktározni.