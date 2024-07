A Kazán-szorosban Jókaival együtt mondtuk: a mű Istené!

aki idén (is) itthoni tájakon akar kikapcsolódni, barangolni, annak érdemes szem előtt tartani ezt az úti célt is.

Valahogy eddig elkerültük az ország ezen részét, kimaradt a Kazán-szoros és Herkulesfürdő is. Olvastunk róluk, képeket láttunk, élménybeszámolót hallottunk, de személyesen nem volt szerencsénk egyik helyhez sem. Nemrég, hazafele ejtettük útba mindkettőt, és nagyon jó választásnak bizonyult.

Jó hír, hogy Marosvásárhelytől szinte Déváig – ami az út több mint felét teszi ki – autópályán lehet közlekedni, ez is szempont lehet.

Amikor szállást kerestünk Orsován és környékén, szembejött velünk Eibenthal település, melyet többségében ma is csehek laknak, és a leírások szerint a helyi kocsmában jó minőségű kézműves söröket is kóstolni lehet. Végül mégis Herkulesfürdőn foglaltunk szállást, hogy két legyet üssünk egy csapásra, de azért ennek a csehek által lakott romániai településnek a nevét rögzítettük. Aki arra a vidékre készül, ne felejtse el, hogy

És milyen jól tettük, hiszen kísérőnk már induláskor megcsillogtatta motorcsónak-vezetői tudását, mintegy meglovagolva a hullámokat, ide-oda dobáltatva a nagy Dunán parányinak tűnő tízszemélyes vízi járművet. Sikoltozás éppen nem hangzott el, de mindenki igyekezett gyorsan megfogózkodni. Ekkor csillantak fel a fiaim szemei is, akik addig a kamaszok unalmas képével üldögéltek mellettünk.

Kis bravúr is belefért

Indulás előtt a mólon lehetett hideg vizet, üdítőt, fagylaltot venni – mi ki is használtuk ezt a lehetőséget, mert éhesek voltunk, és az ebédet a motorcsónakázás utánra hagytuk.

A Duna a kék többféle árnyalatában hömpölygött alattunk, miközben kétfelől magas sziklák tartották az árnyékot, egyik oldalon Románia, a másik Szerbia. Elsőként a Traianus császárnak emléket állító óriási márványtáblát pillantottuk meg, illetve rajta az alig olvasható latin feliratot, amely vízi idegenvezetőnk szerint a római birodalom hadiút-építését lehetővé tevő uralkodót dicséri. Közben azt is megtudtuk, hogy

Ezeket most is lehet látni a Kis- és Nagy-Kazán-szorosban, ahol a víz zavarosabb és körbe-körbe forog.

A csónakos elmondta, az örvény nem lefelé szippantja a csónakokat, hanem felfele tolja, így ha egy nagyobb teherszálló hajó ráhajt, még az útvonalából is ki tudja mozdítani. Teherszállítókat láttunk ugyan a kétórás kirándulás alatt is, de azok nagyon lassan haladtak a céljuk felé, nem úgy tűnt, mintha zavarná őket a kazánként fortyogó Duna. Kísérőnk azt is elmondta, a Kazán-szorosokat körülvevő sziklákon tavasszal a kerti tulipánhoz hasonló méretű sárga tulipánok nőnek, amelyek egyedülállóak.

Széchenyi dicsérete

Azt nem tudom, hogy milyen szövegekkel készülnek a hajókat, csónakokat vezető mindenesek, de az biztos, hogy amelyikkel mi utaztunk,