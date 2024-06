Székelyként két hónap erejéig Chilét választotta

Hirdetés

Infografika: Csáki Ferencz

Néhány éve még Kézdiszentléleken vett részt egy régészeti ásatáson, nemrég pedig már a világ másik végén, a dél-amerikai Chilében gyakornokoskodott a csíkszéki Balázs Sára. Mi ez a „kilengés”?

– Amikor legutóbb beszéltünk, Ön még nagy lendülettel dolgozott egy ásatáson frissen diplomázott régészként – kereste a múltat. Ahhoz képest hatalmas a váltás. – Abszolút. Az egyetem régészeti mesteri képzésén középkor főszakirány mellett nemzetközi örökségvédelmet tanultam. Akkor azonban sokat tanultunk az ENSZ kulturális örökségvédelmi programjáról, és

valami nagyon elült a fülemben azzal kapcsolatban, hogy később mivel is szeretnék mélyebben foglalkozni.

Így amikor láttam azt a budapesti egyéves képzési lehetőséget, azonnal döntöttem, hogy kipróbálom, mert ez lehet az az út, ami igazán érdekel. – Tehát félredobta a régészeti szerszámokat, megtörülte a homlokán a verejtéket, és váltott. – Valahogy így – bár nem mondom, hogy néha nem hiányzik az ásó és a lapát. A legutolsó ásatásom Kézdiszentléleken volt a Tarnóczy-Mikes várkastélynál, ahol a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemnek volt egy tanásatása.

Háttérben a Nap temploma a Machu Picchun. Csak a papok és az inka birodalom legmagasabb rangú tagjai léphettek be; a papok vallási szertartásokat végeztek Inti, a napisten és Viracocha, a teremtő isten tiszteletére itt Fotó: Balázs Sára

– És akkor forduljunk is rá Dél-Amerikára, illetve az azt megelőző időszakra. – Jelenleg a Magyar Diplomáciai Akadémia Diplomataképző Programját végzem, ami két részből épül fel, van egy elméleti időszak és van a gyakorlati. Utóbbi részeként dolgozunk a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, mint ösztöndíjas gyakornokok. Viszont – és talán ez a képzés legjobb része –

eltölthetünk két hónapot Magyarország valamely külképviseletén a világ bármely pontján.

Ehhez preferencialistát kellett készítenünk, aminek része az is, hogy milyen idegen nyelveket beszélünk, illetve tanulunk. Mindemellett azt is jeleznünk kellett, hogy milyen szakterület érdekel minket. Ennek alapján sorolnak be egy adott külképviseletre. – Ön pedig Chilét választotta. – Igen, a Budapesttől tizenhat órás repülőútra lévő Santiagóra szavaztam. Tulajdonképpen Új-Zéland után ez a második legtávolabbi magyar külképviseletet a világon, ahová mehettem. Szeptemberben elkezdtem spanyolul tanulni, nekem pedig szerencsém is volt, mivel Magyarország Santiagói Nagykövetségén nagyon sok a munka, ezért ott mindenképp gyakornokra vártak. Ugyanakkor az is izgalmas, hogy a csoporttársaim is szétszóródtak két hónapra a világ különböző pontjaira, aztán a program után visszatértünk mindannyian Budapestre.

Peru, Aguas Calientes - a Machu Picchuhoz legközelebb fekvő kis település Fotó: Balázs Sára





– Mielőtt beleugranánk a chilei hétköznapokba, meséljen arról, hogy mi volt a tulajdonképpeni munkája. – A kisebb létszámú nagykövetségek előnye – legalábbis egy gyakornok számára –, hogy kevés az alkalmazott, így sok a munka, ezért egy gyakornok is bele tud merülni a diplomácia munkatárába. Sok mindenbe bele tudtam kóstolni:

például nagyon sok fordítást végeztem, továbbá hírösszefoglalókat készítettem a chilei mindennapokról.

Mindezek mellett a konzuli feladatokban is segítettem, ahol csak tudtam. Hét közben a klasszikus 8-17 órás munkaprogrammal dolgoztam, a hétvégéim azonban szabadok voltak. És szerencsém is volt, mivel „elkaptam” egy hosszú hétvégét, ekkor pedig utazhattam is az országban. És Peruba is eljutottam.



– Hoppá, tehát átjutott a „szomszédos” Peruba is, ami alig kétezer kilométerre található Chile fővárosától. – Jó, hogy ezt szóba hozta, ugyanis Dél-Amerika átformálja az európai ember hozzáállását a távolság kérdéséhez. Chilében ugyanis nyolcszáz kilométerről a következőképpen beszélnek: „Jaj én nem Santiagóban lakom, hanem Temucóban, de mindössze két óra repülővel”. Jelzem, Temucó város közúton hétszáz kilométerre fekszik a fővárostól, Chile észak-dél irányban pedig négyezer kilométer hosszú.

Viña Del Mar és az őszi óceánpart Fotó: Balázs Sára

– Na, de milyenek a chilei emberek? Székely szemmel mit tudna mesélni nekünk erről a távoli országról? – Azt mondják róluk a dél-amerikaiak, hogy hidegebbek, távolságtartóbbak; tehát nem az a barátságos latin-ajkú nép, amit elképzelünk róluk. Ez európai szemmel nekem nem tűnt fel, azt azonban elhiszem, hogy a peruiakhoz képest kissé távolságtartóbbak. Nem nagyon beszélnek angolul, de mindenképp megértetik magukat.

Az európai gondolkodásban nem alaptalanul meggyökerezett az a tudat, hogy tulajdonképpen Chile Dél-Amerika egyik legfejlettebb országa. Én például sosem éreztem veszélyben magam, viszont azt is látni kell, hogy ez az ország sem az az állam már, mint ami a mi európai fejünkben még mindig él.

Egyre inkább küzdenek a bevándorlással: beszélgetve a helyiekkel elmondták, hogy Bolíviából és Venezuelából is elég sokan érkeznek hozzájuk menekültként. Ez amúgy a mindennapi politikából is kihallatszik – sok olyan anyagot fordítottam, aminek a bevándorlás volt a témája. Ez akár párhuzam is lehet Európával. – Egy chilei számára nem is kérdés, hogy Chile a világ közepe. Ennek tükrében kérdezem: hogyan látják ők Európát? – Velem nagyon sokszor előfordult, hogy amikor mondtam nekik, hogy Magyarországról jöttem, visszakérdeztek: az hol van? Amikor részleteztem nekik, hogy Európában, Ukrajna szomszédságában, onnantól kezdve már be tudták határolni, mivel az ukrán-orosz háború miatt erről az országról már sokat hallottak. Németország azonban egy fix pont, ha már Európát szóba hozzuk.

Machu Picchu látkép Fotó: Balázs Sára

– Mesélte, hogy volt lehetősége kirándulni a főváros környékén. Merre járt? – Például az Atacama-sivatagban, ami székelyként valami teljesen elképesztő a méreteit tekintve. Székelyként mindig azon gondolkodtam, hogy számomra a csíki hegyek jelentették a nagyságot és a távlatokat, ehhez képest a 4200 méteres magasságban lévő Tatio gejzírek meglátogatása valami elképesztő élmény volt. Akárcsak a perui kirándulásom. – Peru? Ez is belefért a két hónapba? – Belefértettem, mert hát mikor jár újra Dél-Amerikában az ember? Régész végzettségem okán is vágytam arra, hogy meglátogassam a Machu Picchut, az egykori Inka Birodalomból maradt romvárost, Cuzcó közelében. Santiagóból Limába, Peru fővárosába repültem, onnan pedig Cuzcóba, a romvároshoz legközelebb eső nagyvárosba. Ami nekem nagyon izgalmas volt Cuzcóban, az a szinkretizmus, vagyis a különböző vallási, műveltségi irányok összehangolódása. Íme egy példa: az egyik helyi múzeumban a Szent Mihály szobor alatt az olvasható, hogy „Szent Mihály arkangyal, a Hanan pacha védője”. Az inka kultúrában Hanan pachát nevezték a túlvilágnak.

A spanyol hódítók által évszázadokkal ezelőtt meghonosított Szűz Mária kultusz is azért tudott ilyen erőteljesen megkapaszkodni Peruban, mert a helyi földanyakultuszba ágyazódott – így a kettő jól megfért egymás mellett.

Valparaíso, kikötőváros és haditengerészeti bázis Santiago közelében Fotó: Balázs Sára

– És mit tapasztalt a Machu Picchun? – Először is már egy hónappal a kirándulás előtt jegyet foglaltam, hogy biztos legyek abban, hogy feljutok a romvárosba, azt ugyanis a világ minden pontjáról egyre többen látogatják. A „túlturistásodás” a Covid előtt egyre nagyobb problémává vált, aztán a világjárvány alatt senki nem mehetett fel a romokhoz; az azonban Peru számára nagyon tekintélyes költségvetés-kiesés volt. A mostani újabb turistahullámot már úgy kezelik, hogy

jegyvásárláskor tulajdonképpen egy turistaútvonalra válthatunk jegyet, így a helyszínen szétoszlanak a turisták, vagyis nem tudnak összevissza járkálni, hanem csak a kijelölt vonalon mozoghatnak.

Ez azt eredményezte, hogy kevésbé érződik a zsúfoltság. A főkapu előtt azonban annyian vannak, mint a hangyák. – Napjainkban reneszánszukat élik a gasztronómiai témájú beszélgetések, ezúttal se hagyjuk ki. – Gondolkodtam is, hogy erről is érdemes lenne pár szót ejteni. A chilei konyha nem kifejezetten izgalmas. Ők nagyon büszkék a completo nevű kajájukra, ami tulajdonképpen egy hot dog variáció. Peru viszont gasztronómia tekintetében is nagyon érdekes,

ott kóstoltam például tengerimalacot, ami abszolút alapétel, akárcsak az alpaka – ezeket grillezett formában tálalják.

Ott egyébként újdonság volt számomra a mogyoró alapú fűszeres szósz is, és a jó kis perui csokoládé. És még engedjen meg egy gondolatot a spanyol nyelvről. A chileiek egy „forma 1-es” spanyolt beszélnek. Az összes spanyol akcentus közül ez a legnehezebben érthető:

gyorsan beszélnek, nem artikulálnak, ráadásul a szavak végét el is harapják.

Ezzel szemben a perui spanyol nagyon lassú és szépen artikulált. Furcsa is volt számomra, hogy Peruban milyen könnyedén tudtam beszélgetni a taxisofőrrel. Nem kellett visszakérdeznem, hogy „como, como”.

Látkép az Andok lábánál fekvő Santiagóról Fotó: Balázs Sára

Cukornád feldolgozás alatt a cuzcói San Pedro piacon Fotó: Balázs Sára