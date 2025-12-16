Egy győzelemre van a döntőbe jutástól a Csíkszeredai Sportklub a román felnőtt jégkorongbajnokságban. A három nyert mérkőzésig tartó sorozatban a csíkiak hazai pályán kétszer legyőzték a Progymet. A sorozat szombat este Gyergyószentmiklóson folytatódik.
Két harmad után még a vendég Gyergyószentmiklósi Progym vezetett szerdán este a Csíkszeredai Sportklub ellen a Vákár Lajos Műjégpályán a román felnőtt jégkorongbajnokság elődöntőjében. A harmadik játékrészben aztán feltámadt a csíki gárda.
Hazai győzelemmel kezdődött a román felnőtt jégkorongbajnokság székelyföldi elődöntője. A három nyert mérkőzésig tartó sorozat első mérkőzésén a Csíkszeredai Sportklub kedden este hazai pályán 6–2-re legyőzte a Gyergyószentmiklósi Progymet.
Négy vidéki csapat vehet részt a kedden este kezdődő és az egyik csapat harmadik győzelméig tartó román jégkorongbajnoki elődöntőben. Az már biztos, hogy egy Hargita megyei együttes ott lesz a fináléban.
Gál Sándor edző tanítványai, a Csíkszeredai ISK csapata nyerte az U20-as korosztályú román jégkorong-bajnokság döntőjét.
Győzelemmel hangolt az elődöntőre a Gyergyószentmiklósi Progym a román jégkorongbajnokság alapszakaszának utolsó meccsén. A piros-fehérek a sereghajtót vasárnap is simán megverték.
Kétgólos hátrányból állt fel a Vákár Lajos Műjégpályán a címvédő Galaci Dunărea, és megszerezte mindhárom pontot a Csíkszeredai Sportklub vendégeként. A Gyergyószentmiklósi Progym kiütéssel nyert a Sportul Studențesc ellen.
Véget ér a román felnőtt jégkorongbajnokság alapszakasza, szombaton és vasárnap lejátsszák az utolsó négy mérkőzést. A Csíkszeredai Sportklub a Galaci Dunăreát fogadja, a Gyergyószentmiklósi Progym pedig a Sportul Studențesc együttesét.
Az izlandi Akureyriben hétfőn kezdődik a divízió 2/B jelű női jégkorong-világbajnokság, amelyen a Csíkszeredai Sportklub játékosaira épített romániai együttes is részt vesz.
Második meccsén is könnyedén nyert a Csíkszeredai Sportklub a Sportul Studențesc együttese ellen. Míg szombaton huszonhatszor találtak be a kék-fehérek a fővárosiak kapujába, vasárnap tizenöt gólt szereztek a csíkiak.
Megérdemelt győzelmet aratott a Gyergyószentmiklósi Progym a Bukaresti Steaua ellen a román jégkorongbajnokságban.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Huszonhat alkalommal zörrent a Sportul Studențesc hálója szombaton a Vákár Lajos Műjégpályán.
Hazai pályán játszik szombaton a Gyergyószentmiklósi Progym, ellenfele a Bukaresti Steaua lesz. Aznap és vasárnap a Csíkszeredai Sportklub tét nélküli mérkőzéseken fogadja a Bukaresti Sportul Studențesc együttesét a román felnőtt jégkorongbajnokságban.
Jégkorong büntetőlövés-versenyt rendeztek a csíktaplocai Transylvanian Tennis&Squash szabadtéri jégpályán.
Nagyon könnyedén szerezte meg a három pontot a Gyergyószentmiklósi Progym a Galaci Dunărea vendéglátójaként. A közel telt házas gyergyószentmiklósi meccsen 10–4-re nyertek a piros-fehérek szombaton este, és ezzel bebiztosították a harmadik helyüket.
Könnyedén legyőzte a Brassói Coronát a Csíkszeredai Sportklub a román jégkorongbajnokság alapszakaszában.
Idegenben, a Brassói Corona otthonában játszik román bajnoki mérkőzést szombaton délután a Csíkszeredai Sportklub.
Minden rendben van a pályával, probléma nélkül meg lehet rendezni Gyergyószentmiklóson a Progym–Dunărea mérkőzést.