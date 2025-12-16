szekelyhon szekelyhon

Jégkorong
Szépít a Progym, vagy lezárja a párharcot a Sportklub?

Szépít a Progym, vagy lezárja a párharcot a Sportklub?

Egy győzelemre van a döntőbe jutástól a Csíkszeredai Sportklub a román felnőtt jégkorongbajnokságban. A három nyert mérkőzésig tartó sorozatban a csíkiak hazai pályán kétszer legyőzték a Progymet. A sorozat szombat este Gyergyószentmiklóson folytatódik.

Két harmad után támadt fel a Sportklub

Két harmad után még a vendég Gyergyószentmiklósi Progym vezetett szerdán este a Csíkszeredai Sportklub ellen a Vákár Lajos Műjégpályán a román felnőtt jégkorongbajnokság elődöntőjében. A harmadik játékrészben aztán feltámadt a csíki gárda.

Két harmad után támadt fel a Sportklub
Két harmad után támadt fel a Sportklub
2017. március 08., szerda

Két harmad után támadt fel a Sportklub

2017. március 07., kedd

Az első meccset a Sportklub nyerte

Hazai győzelemmel kezdődött a román felnőtt jégkorongbajnokság székelyföldi elődöntője. A három nyert mérkőzésig tartó sorozat első mérkőzésén a Csíkszeredai Sportklub kedden este hazai pályán 6–2-re legyőzte a Gyergyószentmiklósi Progymet.

Az első meccset a Sportklub nyerte
Az első meccset a Sportklub nyerte
2017. március 07., kedd

Az első meccset a Sportklub nyerte

2017. március 07., kedd

Kezdődik a Sportklub–Progym párharc a döntőért

Négy vidéki csapat vehet részt a kedden este kezdődő és az egyik csapat harmadik győzelméig tartó román jégkorongbajnoki elődöntőben. Az már biztos, hogy egy Hargita megyei együttes ott lesz a fináléban.

Kezdődik a Sportklub–Progym párharc a döntőért
Kezdődik a Sportklub–Progym párharc a döntőért
2017. március 07., kedd

Kezdődik a Sportklub–Progym párharc a döntőért

2017. március 06., hétfő

Csíkszereda nyerte az U20-as hokidöntőt

Gál Sándor edző tanítványai, a Csíkszeredai ISK csapata nyerte az U20-as korosztályú román jégkorong-bajnokság döntőjét.

Csíkszereda nyerte az U20-as hokidöntőt
Csíkszereda nyerte az U20-as hokidöntőt
2017. március 06., hétfő

Csíkszereda nyerte az U20-as hokidöntőt

2017. március 05., vasárnap

Progym: a fiatalok is legyőzték a Sportult

Győzelemmel hangolt az elődöntőre a Gyergyószentmiklósi Progym a román jégkorongbajnokság alapszakaszának utolsó meccsén. A piros-fehérek a sereghajtót vasárnap is simán megverték.

Progym: a fiatalok is legyőzték a Sportult
Progym: a fiatalok is legyőzték a Sportult
2017. március 05., vasárnap

Progym: a fiatalok is legyőzték a Sportult

2017. március 04., szombat

Vereséggel zárt a Sportklub, tarolt a Progym

Kétgólos hátrányból állt fel a Vákár Lajos Műjégpályán a címvédő Galaci Dunărea, és megszerezte mindhárom pontot a Csíkszeredai Sportklub vendégeként. A Gyergyószentmiklósi Progym kiütéssel nyert a Sportul Studențesc ellen.

Vereséggel zárt a Sportklub, tarolt a Progym
Vereséggel zárt a Sportklub, tarolt a Progym
2017. március 04., szombat

Vereséggel zárt a Sportklub, tarolt a Progym

2017. március 02., csütörtök

Zárul a hokibajnokság alapszakasza

Véget ér a román felnőtt jégkorongbajnokság alapszakasza, szombaton és vasárnap lejátsszák az utolsó négy mérkőzést. A Csíkszeredai Sportklub a Galaci Dunăreát fogadja, a Gyergyószentmiklósi Progym pedig a Sportul Studențesc együttesét.

Zárul a hokibajnokság alapszakasza
Zárul a hokibajnokság alapszakasza
2017. március 02., csütörtök

Zárul a hokibajnokság alapszakasza

2017. február 27., hétfő

Izlandon hokiznak a székely lányok

Az izlandi Akureyriben hétfőn kezdődik a divízió 2/B jelű női jégkorong-világbajnokság, amelyen a Csíkszeredai Sportklub játékosaira épített romániai együttes is részt vesz. 

Izlandon hokiznak a székely lányok
Izlandon hokiznak a székely lányok
2017. február 27., hétfő

Izlandon hokiznak a székely lányok

2017. február 26., vasárnap

Kétszáz lőtt gólnál tart a Sportklub

Második meccsén is könnyedén nyert a Csíkszeredai Sportklub a Sportul Studențesc együttese ellen. Míg szombaton huszonhatszor találtak be a kék-fehérek a fővárosiak kapujába, vasárnap tizenöt gólt szereztek a csíkiak.

Kétszáz lőtt gólnál tart a Sportklub
Kétszáz lőtt gólnál tart a Sportklub
2017. február 26., vasárnap

Kétszáz lőtt gólnál tart a Sportklub

2017. február 25., szombat

Egyszer sem tudta megverni a Steaua a Progymot

Megérdemelt győzelmet aratott a Gyergyószentmiklósi Progym a Bukaresti Steaua ellen a román jégkorongbajnokságban.

Egyszer sem tudta megverni a Steaua a Progymot
Egyszer sem tudta megverni a Steaua a Progymot
2017. február 25., szombat

Egyszer sem tudta megverni a Steaua a Progymot

2017. február 25., szombat

Gólzápor a Sportklub meccsén

Huszonhat alkalommal zörrent a Sportul Studențesc hálója szombaton a Vákár Lajos Műjégpályán.

Gólzápor a Sportklub meccsén
Gólzápor a Sportklub meccsén
2017. február 25., szombat

Gólzápor a Sportklub meccsén

2017. február 24., péntek

2017. február 24., péntek
Tét nélkül játszik a Sportklub, kötelező győzelem előtt a Progym

Hazai pályán játszik szombaton a Gyergyószentmiklósi Progym, ellenfele a Bukaresti Steaua lesz. Aznap és vasárnap a Csíkszeredai Sportklub tét nélküli mérkőzéseken fogadja a Bukaresti Sportul Studențesc együttesét a román felnőtt jégkorongbajnokságban.

Tét nélkül játszik a Sportklub, kötelező győzelem előtt a Progym
Tét nélkül játszik a Sportklub, kötelező győzelem előtt a Progym
2017. február 24., péntek

Tét nélkül játszik a Sportklub, kötelező győzelem előtt a Progym

2017. február 19., vasárnap

Nem kímélték a kapust

Jégkorong büntetőlövés-versenyt rendeztek a csíktaplocai Transylvanian Tennis&Squash szabadtéri jégpályán. 

Nem kímélték a kapust
Nem kímélték a kapust
2017. február 19., vasárnap

Nem kímélték a kapust

2017. február 19., vasárnap

Elpáholta a Progym a Dunăreát

Nagyon könnyedén szerezte meg a három pontot a Gyergyószentmiklósi Progym a Galaci Dunărea vendéglátójaként. A közel telt házas gyergyószentmiklósi meccsen 10–4-re nyertek a piros-fehérek szombaton este, és ezzel bebiztosították a harmadik helyüket.

Elpáholta a Progym a Dunăreát
Elpáholta a Progym a Dunăreát
2017. február 19., vasárnap

Elpáholta a Progym a Dunăreát

2017. február 18., szombat

Tizenegy góllal nyert a Sportklub

Könnyedén legyőzte a Brassói Coronát a Csíkszeredai Sportklub a román jégkorongbajnokság alapszakaszában.

Tizenegy góllal nyert a Sportklub
Tizenegy góllal nyert a Sportklub
2017. február 18., szombat

Tizenegy góllal nyert a Sportklub

2017. február 16., csütörtök

Két meccset is játszik ugyanaznap a Corona

Idegenben, a Brassói Corona otthonában játszik román bajnoki mérkőzést szombaton délután a Csíkszeredai Sportklub.

Két meccset is játszik ugyanaznap a Corona
Két meccset is játszik ugyanaznap a Corona
2017. február 16., csütörtök

Két meccset is játszik ugyanaznap a Corona

2017. február 16., csütörtök

Játszhatnak a gyergyói jégcsarnokban

Minden rendben van a pályával, probléma nélkül meg lehet rendezni Gyergyószentmiklóson a Progym–Dunărea mérkőzést.

Játszhatnak a gyergyói jégcsarnokban
Játszhatnak a gyergyói jégcsarnokban
2017. február 16., csütörtök

Játszhatnak a gyergyói jégcsarnokban

