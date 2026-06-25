Erősödhetnek a színházi kapcsolatok: több társulat is csatlakozott a Magyar Színházi Társasághoz

Több erdélyi színház is csatlakozott a Magyar Színházi Társasághoz

Új lehetőségeket remélnek az erdélyi magyar színházak attól, hogy csatlakozhattak a Magyar Színházi Társasághoz. A tagságtól szorosabb szakmai kapcsolatokat, koprodukciókat és nagyobb mobilitást várnak a társulatok.

Nagy Lilla 2026. június 25., 15:392026. június 25., 15:39

Több erdélyi magyar színház is csatlakozott hétfőn a Magyar Színházi Társasághoz, miután a szervezet módosította alapszabályát, így lehetővé téve a határon túli magyar nyelvű társulatok tagságát. A változás célja

egy olyan ernyőszervezet létrehozása, amely összefogja a teljes magyar színházi szakmát.

Veress Albert, a Csíki Játékszín igazgatója szerint a csatlakozás elsősorban szimbolikus jelentőségű, ugyanakkor gyakorlati előnyöket is hozhat a társulatok számára. Mint fogalmazott, a Magyar Színházi Társaság egyik legfontosabb szerepe az érdekképviselet, a határon túli színházak számára pedig különösen értékes lehet a szakmai kapcsolatok erősítése. Úgy véli, a magyarországi és erdélyi színházak közötti párbeszéd eddig főként fesztiválmeghívásokra korlátozódott, ezért

szükség van a kapcsolatok elmélyítésére.

„Nagyon jó lenne, ha beindulna egy szorosabb kapcsolatteremtés, tudáscsere, akár közös koprodukciók, vendégszereplések vagy workshopok formájában” – hangsúlyozta az igazgató. Hirdetés A tagság a koprodukciók létrejöttét is megkönnyítheti, de további előnyökkel is járhat. Veress Albert szerint

akár új finanszírozási lehetőségek feltárásához is hozzájárulhat,

emellett a magyarországi szakmai és jogalkotási folyamatok tapasztalataiból is tanulhatnak az erdélyi intézmények, habár azok közvetlen módon nincsenek ránk hatással. A csatlakozás folyamata egyszerű volt: az alapszabály módosítását követően a társulatok benyújtották kérelmüket, majd a hétfői közgyűlésen, amelyen az erdélyi színházak online vettek részt, rövid bemutatkozás után felvételt nyertek a szervezetbe.

Veress Albert, a Csíki Játékszín igazgatója szerint a csatlakozás elsősorban szimbolikus jelentőségű Fotó: Pinti Attila

A Csíki Játékszín igazgatója abban bízik, hogy a tagság hozzájárul a színházi élet mobilitásának növekedéséhez, több vendégelőadást, valamint szélesebb körű szakmai együttműködéseket eredményezve. Szerinte az is fontos hozadék lehet, hogy

a társulatok könnyebben találhatnak egymásra, és több alkotó kapcsolódhat be a határon túli műhelyek munkájába.

A Magyar Színházi Társaság hétfői közgyűlésén a Csíki Játékszín mellett a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, valamint a kézdivásárhelyi Udvartér Színház is csatlakozott a szervezethez.