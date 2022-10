Új szabály: nem lehet ezentúl kicsapni a diákot

Az idei tanévtől nem lehet már kicsapni a diákokat az iskolából, a szabályzatot a tanulók oktatási jogával magyarázzák, amely alkotmányban rögzített. Vannak iskolaigazgatók, akik hiányolják ezt a fegyelmezési eljárást a lehetőségek tárából, még akkor is, ha nem túl gyakran éltek vele. Mások azt nehezményezik, hogy a szabály mellé nem járnak módszertani, szervezési megoldások. Vagyis olyan lehetőségek, amelyekkel a sorozatos szabályszegő tanulók nevelhetők vagy a konfliktusok könnyebben kezelhetők.

míg korábban 5–8. osztályban is volt olyan lehetőség, amely alapján eltanácsolhatták a gyermeket, az elmúlt években ez sem létezett, csupán 10. osztály után küldhették el a diákot, mert addig kötelező az oktatás.

egy szabályszegő gyerek előbb szóbeli figyelmeztetést kap, utána írásbelit, aztán magaviseleti jegy levonásával és az ösztöndíja megvonásával is büntethetik –amennyiben jogosult erre.

Ritkán alkalmazták eddig is

Csíki Zsolt, a marosvásárhelyi Szász Adalbert Sportiskola igazgatója bár eddig is megtehette volna a 11-12. osztályosokkal, nem élt a kicsapás lehetőségével. Úgy véli, hogy a tanintézményükbe fegyelmezettebb diákok járnak, hiszen másként nem is lehetnének élsportolók. Kisebb fegyelmi ügyek szoktak lenni csak a sportiskolában, amelyet eddig is megoldottak – drasztikus módszerek nélkül.