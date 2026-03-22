Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen

Súlyos közúti baleset történt vasárnap reggel Székelyudvarhelyen, amint arról korábban beszámoltunk, egy épületnek csapódott autójával egy sofőr. Mint időközben kiderült, az illető erősen ittas állapotban ült autóba.

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság friss közleményében további részleteket közölt a vasárnap reggeli balesetről. Mint írják a baleset a Wesselényi Miklós utcában történt, vasárnap reggel, röviddel fél 8 előtt. A közlemény szerint egy 39 éves, felsőboldogfalvi férfi

elvesztette uralmát az autója felett, a jármű pedig egy útmenti fémkorlátnak ütközött, majd egy épület falának csapódott.

A sofőrt a mentőegységek kórházba szállították, orvosi ellátásra szorult. Hirdetés A helyszíni ellenőrzés során alkoholszondával is tesztelték az illetőt, amely

0,98 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből.