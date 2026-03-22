Ittas volt a sofőr, aki egy épületnek hajtott Székelyudvarhelyen

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Súlyos közúti baleset történt vasárnap reggel Székelyudvarhelyen, amint arról korábban beszámoltunk, egy épületnek csapódott autójával egy sofőr. Mint időközben kiderült, az illető erősen ittas állapotban ült autóba.

Székelyhon

2026. március 22., 14:552026. március 22., 14:55

2026. március 22., 15:342026. március 22., 15:34

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság friss közleményében további részleteket közölt a vasárnap reggeli balesetről.

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba
Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

Mint írják a baleset a Wesselényi Miklós utcában történt, vasárnap reggel, röviddel fél 8 előtt. A közlemény szerint egy 39 éves, felsőboldogfalvi férfi

elvesztette uralmát az autója felett, a jármű pedig egy útmenti fémkorlátnak ütközött, majd egy épület falának csapódott.

A sofőrt a mentőegységek kórházba szállították, orvosi ellátásra szorult.

A helyszíni ellenőrzés során alkoholszondával is tesztelték az illetőt, amely

0,98 mg/l légalkoholszintet mutatott ki a leheletéből.

Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított ittas járművezetés és gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával.

Székelyudvarhely Baleset
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 22., vasárnap

Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán

Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton

Sok ezer magyarországi fiatal táborozhatott az elmúlt években a magyar kormány segítségével felújított, Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszállóban, akik ezáltal megismerhették Székelyföldet.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.

2026. március 18., szerda

2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.

2026. március 16., hétfő

