Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

Székelyhon

2026. március 22., 11:562026. március 22., 11:56

2026. március 22., 12:302026. március 22., 12:30

A helyszínre rövid időn belül három egység érkezett a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltóktól: egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentő (feszítő-vágó) járművel, valamint egy SMURD mentővel.

A balesetben egy személygépkocsi volt érintett, amely egy épületnek csapódott.

Az ütközés következtében a sofőr a járműbe szorult, a tűzoltók szabadították ki

– derül ki a Hargita megyei tűzoltóság tájékoztatásából. A sérültet eszméletlen állapotban adták át a mentőszolgálat egységének, amely kórházba szállította további ellátásra.
A tűzoltók a helyszínen elvégezték a szükséges tűzvédelmi és biztonsági intézkedéseket is.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Baleset
A rovat további cikkei

2026. március 22., vasárnap

Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán

Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 22., vasárnap

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton

Sok ezer magyarországi fiatal táborozhatott az elmúlt években a magyar kormány segítségével felújított, Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszállóban, akik ezáltal megismerhették Székelyföldet.

2026. március 22., vasárnap

2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

2026. március 20., péntek

2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

2026. március 20., péntek

2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.

2026. március 18., szerda

2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén

Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.

2026. március 16., hétfő

