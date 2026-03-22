Épületnek csapódott egy autó Székelyudvarhelyen, a sofőrt eszméletlenül szállították kórházba

Közúti balesethez riasztották a tűzoltókat és mentőket Székelyudvarhelyen vasárnap délelőtt. A balesetben érintett autóvezetőt eszméletlen állapotban szállították kórházba.

A helyszínre rövid időn belül három egység érkezett a székelyudvarhelyi hivatásos tűzoltóktól: egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentő (feszítő-vágó) járművel, valamint egy SMURD mentővel.

Hirdetés

A balesetben egy személygépkocsi volt érintett, amely egy épületnek csapódott.