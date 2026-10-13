Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
A bukaresti törvényszék kedden házi őrizetre enyhítette a Călin Georgescu volt elnökjelölt elleni kényszerintézkedést. A döntés nem jogerős.
2026. október 13., 15:342026. október 13., 15:34
2026. október 13., 15:532026. október 13., 15:53
Ügyészségi források szerint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezni fog. A fellebbezés elbírálásáig Georgescu a bukaresti központi fogdában marad – ismerteti az Agerpres.
A törvényszék keddi határozata szerint a házi őrizet 30 napig tart, és a döntés jogerőre emelkedésekor kezdődik. Ez idő alatt
Georgescunak meg kell jelennie a nyomozó hatóságok és a bíróság előtt, valahányszor beidézik,
nem léphet kapcsolatba a sértettel, annak családtagjaival,
a tanúkkal, a szakértőkkel és az ügy más érintettjeivel, továbbá rendszeresen tájékoztatást kell adnia megélhetési forrásairól.
A határozat ellen a közléstől számított 48 órán belül lehet fellebbezni.
A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
Georgescu kérelmének Vlad Andriescu bíró adott helyt. Ugyanez a bíró szeptember 22-én elutasította a volt államfőjelölt előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt.
A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.
Călin Georgescut szeptember 29-én előzetes letartóztatásba helyezték. Azzal gyanúsítják, hogy feltételezett bűnttársaival egy nemesfém-kereskedelmi ügylethez ígért hitel megszerzésére hivatkozva 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit az 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.
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