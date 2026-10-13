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Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu

• Fotó: Cristian Nistor/Agerpres

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres

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A bukaresti törvényszék kedden házi őrizetre enyhítette a Călin Georgescu volt elnökjelölt elleni kényszerintézkedést. A döntés nem jogerős.

Székelyhon

2026. október 13., 15:342026. október 13., 15:34

2026. október 13., 15:532026. október 13., 15:53

Ügyészségi források szerint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezni fog. A fellebbezés elbírálásáig Georgescu a bukaresti központi fogdában marad – ismerteti az Agerpres.

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A törvényszék keddi határozata szerint a házi őrizet 30 napig tart, és a döntés jogerőre emelkedésekor kezdődik. Ez idő alatt

  • Georgescunak meg kell jelennie a nyomozó hatóságok és a bíróság előtt, valahányszor beidézik,

  • nem léphet kapcsolatba a sértettel, annak családtagjaival,

  • a tanúkkal, a szakértőkkel és az ügy más érintettjeivel, továbbá rendszeresen tájékoztatást kell adnia megélhetési forrásairól.

A határozat ellen a közléstől számított 48 órán belül lehet fellebbezni.

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Búcsút mondhat egy időre a mogoșoaiai villájának Călin Georgescu

A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.

Georgescu kérelmének Vlad Andriescu bíró adott helyt. Ugyanez a bíró szeptember 22-én elutasította a volt államfőjelölt előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt.

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A bírók szerint Călin Georgescu arra készülhetett, hogy elhagyja Romániát

A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.

Călin Georgescut szeptember 29-én előzetes letartóztatásba helyezték. Azzal gyanúsítják, hogy feltételezett bűnttársaival egy nemesfém-kereskedelmi ügylethez ígért hitel megszerzésére hivatkozva 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert.

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Zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit
Zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei zár alá helyezték Călin Georgescu bankszámláit az 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben.

Belföld
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