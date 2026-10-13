Szabadulhat a fogdából, házi őrizetbe kerülhet Călin Georgescu

A bukaresti törvényszék kedden házi őrizetre enyhítette a Călin Georgescu volt elnökjelölt elleni kényszerintézkedést. A döntés nem jogerős.

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Ügyészségi források szerint a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) fellebbezni fog. A fellebbezés elbírálásáig Georgescu a bukaresti központi fogdában marad – ismerteti az Agerpres.

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A törvényszék keddi határozata szerint a házi őrizet 30 napig tart, és a döntés jogerőre emelkedésekor kezdődik. Ez idő alatt

Georgescunak meg kell jelennie a nyomozó hatóságok és a bíróság előtt, valahányszor beidézik,

nem léphet kapcsolatba a sértettel, annak családtagjaival,

a tanúkkal, a szakértőkkel és az ügy más érintettjeivel, továbbá rendszeresen tájékoztatást kell adnia megélhetési forrásairól.

A határozat ellen a közléstől számított 48 órán belül lehet fellebbezni.

korábban írtuk Búcsút mondhat egy időre a mogoșoaiai villájának Călin Georgescu A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.

Georgescu kérelmének Vlad Andriescu bíró adott helyt. Ugyanez a bíró szeptember 22-én elutasította a volt államfőjelölt előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt.

korábban írtuk A bírók szerint Călin Georgescu arra készülhetett, hogy elhagyja Romániát A Călin Georgescu előzetes letartóztatását elrendelő bírák szerint a volt elnökjelölt arra készült, hogy elhagyja Romániát és kivonja magát a büntetőeljárás alól.

Călin Georgescut szeptember 29-én előzetes letartóztatásba helyezték. Azzal gyanúsítják, hogy feltételezett bűnttársaival egy nemesfém-kereskedelmi ügylethez ígért hitel megszerzésére hivatkozva 1,1 millió euróval károsított meg egy Buzău megyei üzletembert.