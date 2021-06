Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterrel román-magyar viszonyról, Székelyföldről – de nemcsak

Soós Zoltán: remélem, hogy a 21. századi Románia lehetőségként tekint erre a régióra • Fotó: Haáz Vince

Akik ezelőtt is adminisztrációban dolgoztunk, valóban tudtuk, hogy ez egy nehéz időszak lesz, de úgy látom, hogy ezek a nehézségek egyúttal meg is edzették a csapatot.

Higgye el, hogy fontos tételek, paradigmák dőltek meg, és végre azt tudtuk mondani, hogy van egy olyan politikai bölcsesség, ami előre vitte az ügyet. És ez jó lesz a városnak és Székelyföldnek is. De ugyanakkor az itteni románságnak is, hiszen, ha bizonyítunk, akkor mindenki el fogja ismerni azt a politikai bölcsességet, ami emellett a döntés mellett állt.

– Itt most kizárólag a helyi RMDSZ-ről beszélek, amelynek a tehetetlensége is hozzávezetett ahhoz, hogy egy adott pillanatban az RMDSZ népszerűsége nagyon lecsökkent. Ez az elmúlt időben azért nagyon sokat javult. Hálás vagyok azért az RMDSZ-nek, hogy felismerték, egyetlen módja, hogy kikerüljünk ebből a rettenetes helyzetből az, ha független polgármester-jelöltként indítanak a helyhatósági választáson. Így tudtuk megszólítani az elégedetleneket és a román szavazókat is, ugyanakkor a hangsúly nem azon van, hogy milyen pártpolitikai döntéseket hozunk, sokkal inkább azon, hogy a városért mit akarunk tenni. Úgy érzem, hogy ez az üzenet átment, az emberek megértették, nekünk pedig nagyon oda kell figyelnünk, hogy hitelesek maradjunk, és az emberek valóban érezzék, hogy a városért dolgozunk.

ha mi most jól dolgozunk, akkor helyreállhat a politikai képviseletbe vetett bizalom is,

A mi felelősségünk, hogy a közösséget általánosan szolgáljuk. Kiegyensúlyozott politikát követve, döntéseinkkel, elfogadott tanácshatározatokkal ezután például a román és a magyar egyházaknak egyaránt segíteni kell a törekvéseit. Tehát legyen paritásos megközelítés, mert ezzel tudjuk az etnikai kérdésekre érzékeny marosvásárhelyi közösséget szolgálni. És így nem tudják azt mondani, hogy mi csak a magyaroknak akarunk kedvezni – ez amúgy sem igaz, hiszen most is több olyan igénylés van folyamatban, amelyek esetenként húsz éve várakoznak. Tehát

– Idén még lehet keménykedni – és bizonyára kell is –, jövőtől azonban – bármennyire is furcsa – már a 2024-es helyhatósági választásokra kell készülni. Jól gondoljuk?

– Egyértelmű, hogy amikor megkérdezik, mikor kezdődik a kampány, akkor azt mondják a nálam tapasztaltabb politikusok, hogy abban a percben, ahogy megnyerték a választást. Rajtunk is sok múlik, hogy ne tudjanak sarokba szorítani, ne hagyjuk magunkat különféle örökölt szerződésekkel megbénítani. Ezért ezeket most nagyon hamar le kell zárni és átalakítani úgy, hogy lássák az emberek, a kettő között mi a különbség. A zöldövezetek átalakítása volt az első sikertörténet, amit most már érzékelnek a városlakók, és nemsokára látni fogják azt is, hogy hány ezer tonnával csökken Marosvásárhely havi hulladékmennyisége, ami a lerakóba kerül.

– A választópolgár hamar felejt és csak arra emlékszik, ami saját életére hatással van. Ennek tükrében mivel lehet meggyőzni azokat az ezreket, akiket az előző városvezetés élelmiszercsomagokkal tartott a szavazóbázisában? Folytatni kell az ilyen „akciókat”?

– Több érdekes találkozásom volt, minap például egy idős férfi azt mondta, reméli, hogy továbbra is lesznek nyugdíjas rendezvények. Ezekből az derült ki, hogy az emberek megszoktak egyfajta idézőjeles törődést, még akkor is, ha tudjuk, hogy ez a törődés nem feltétlenül volt önzetlen.

Nekünk az a fontos, hogy amiért az emberek megválasztottak – rendet teszünk, a városban beruházások lesznek stb. –, nos, azokat az ígéreteket a mindennapjaikban tapasztalják.

Ezek az emberek nem a csomagokért választottak meg, hanem azért, hogy Marosvásárhely visszaálljon a növekedési pályára és visszanyerje azt a méltó helyét, ami mindig is megillette. Nekünk a politikai üzeneteinknek a megtartása és valóra váltása a legfontosabb.