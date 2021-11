Sok bába közt elvész a gyermekvédelem – ismét pénz nélkül maradtak az igazgatóságok

A drágulások miatt aggódva várják a gáz- és villanyszámlákat is a központokban • Fotó: Barabás Ákos

Már a múlt hónapban elfogyott a pénze a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak, az intézmény csak a megyei tanácsnál történt pénzátcsoportosítás révén tudta kiadni a szociális és gyermekvédelmi rendszerben dolgozó alkalmazottak béreit.

HIRDETÉS

„Múlt hónapban kaptunk egy kisebb kiegészítést, hogy tudjuk a nettó béreket kiutalni, de az adókat már nem tudtuk kifizetni” – közölte Elekes Zoltán, a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság vezetője. Az intézmény a megyei tanács újabb költségvetés-kiegészítésének köszönhetően ismét pénzhez jutott a napokban – 4,7 millió lejt kaptak a megyei önkormányzat költségvetéséből –, abból kifizették az októberi adóterheket és az e hónapban esedékes nettó fizetéseket. „Most várjuk, hogy valaki – a kormány vagy a megyei tanács – még adjon, hogy ki tudjuk fizetni az adóelmaradást, majd a decemberi béreket és számlákat. Decemberre mindenképpen kellene kiegészítés” – fogalmazott Elekes Zoltán.

A megelőzésre nincs finanszírozás

A szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok költségeit 90 százalékban az állam, 10 százalékos arányban pedig a megyei tanácsok finanszírozzák.

Az állami 90 százalék azonban a valóságban a kiadásokat csak mintegy 70 százalékban fedezik, ugyanis több alapvető fontosságú szolgáltatásnak nincs megállapított ára, így azokra nem is kapnak pénzt az igazgatóságok.

Ugyanakkor a meglévő árakat is aktualizálni kellene a drágulások miatt.

„Vannak olyan szolgáltatások, amik nincsenek belefoglalva a finanszírozásba. Nem csak kimondottan a gyerekotthont kellene finanszírozni, hanem az egyéb szolgáltatásokat is, mint amilyen az örökbeadás vagy az esetmenedzsment, hiszen ezeken is rengeteg kolléga – szociális munkások, pszichológusok – dolgozik. Nem minden gyermek kerül be a gyermekotthonba, akikkel mi dolgozunk, hál’ istennek, hiszen éppen az a cél, hogy dolgozzunk ezekkel a családokkal, megoldásokat keressünk, megelőzzük, hogy gyermekotthonba kerüljön a gyermek, és ezekre a szolgáltatásokra is kellene költséget biztosítani. Ezeknek nincs megállapított költsége, így a 90 százalékos állami finanszírozás a valóságban 70 körüli” – magyarázta a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság vezetője.

Megjegyezte, az állam úgy kezeli az említett költségeket, hogy azokat a megyei tanácsok kell finanszírozzák, ha viszont ez így történne, akkor az utóbbiak által biztosított részfinanszírozás aránya 10 százalékról 20-30-ra nőne.

Az a gond, hogy a gyermekvédelmi rendszer a kormány és a megyei tanácsok közé került, és állandó viták tárgyává vált, hogy melyik mit kell finanszírozzon

– véli Elekes Zoltán, aki szerint az évek óta fennálló problémára az volna a végleges megoldás, ha a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok teljes tevékenységét állami pénzből finanszíroznák, úgy ahogyan az az egészségügyi vagy az oktatási rendszerben történik. Másrészt pedig aktualizálni kellene a kiadások költségeit is, hiszen nagyon megdrágult minden, legfőképpen az energiaárak, de emelkednek az élelmiszerárak is – fűzte hozzá az intézmény igazgatója. A megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság az állami tartalékalapból vár költségvetés-kiegészítést, hogy tudják fizetni az év hátralévő részében a béreket, fenntartási és ellátási költségeket.