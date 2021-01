Senkit sem utasítanak vissza a hajléktalanszállókon, mindenkit befogadnak a hidegre való tekintettel

Mindenkit befogadnak, aki igényli. A rendkívüli hideg alatt napközben is a menhelyeken maradhatnak a rászorulók • Fotó: Haáz Vince

A saját döntéseik nyomán vagy önhibájukon kívül hajléktalanná váló személyek helyzetére a nagyobb székelyföldi városok megpróbáltak megoldásokat találni az elmúlt években. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen is a városháza vagy a városháza támogatásával alapítványok, egyesületek hajléktalanszállókat működtetnek. Ezek többnyire teleházasak az év szinte minden napján, de

amikor a kinti hőmérséklet mínusz tíz Celsius-fok alá csökken, pótágyazzák a szobákat, tehát arra törekednek, hogy senki nem maradjon az utcán.

HIRDETÉS

A negatív teszt még mindig kötelező

Csíkszeredában, mint Antal Teréz, a szociális konyha képviselője elmondta, beszélgetésünk idején 19 személy volt a szállóban és még volt pár hely, ha újabb rászoruló érkezne. Az illetékes kihangsúlyozta, hogy

továbbra is csak negatív koronavírusteszttel lehet bemenni a szállóba, de ennek megszerzéséhez segítik a hajléktalanokat a mentőszolgálat és a rendőrség munkatársai.

Vannak olyanok, akik ebben a nagy hidegben is inkább az utcán maradnak, megszokott helyeiken próbálják túlélni az éjszakákat, mert nem akarják alávetni magukat a szálló szabályainak. Ezek közül a legfontosabb, hogy

nem szabad szeszes italt fogyasztani, és békében meg kell lenni a többi lakóval.

Székelyudvarhelyen, mind a 11 hely foglalt a Híd az égen Egyesület által, a városháza megbízásából működtetett hajléktalanszállóban. Mint Farkas Rékától, az egyesület képviselőjétől megtudtuk,

a menhelyen a szobák szükség esetén pótágyazhatóak, így mindenkit befogadnak, akinek óvóhelyre van szüksége.

Kötelező azonban a negatív koronavírusteszt és a vér és tüdővizsgálatot bizonyító irat, hiszen csak így tudják kiszűrni a betegségeket. Bár alapvetően, a szabályzat szerint, nappalra az érintetteknek el kell hagyniuk az épületet, ha nagyon nagy hideg van, akkor csak a szobáikból kell kimenniük, és a társalgóban maradhatnak, nem kerülnek az utcára.

Gyergyószentmiklóson nem éjszakai a menedékhely működik, vagyis egész napra bent maradhatnak, háromszori étkezést is kapnak a rászorulók. Mint az otthont fenntartó Ora International Segélyszervezet vezetője, Jeszenszky Teréz a Székelyhonnak elmondta, jelenleg 34 személy van bent, egy női helyük szabad még, de pótágyakkal is rendelkeznek, így senkit nem utasítanak el. Ha valakit éjszaka hoznak be, maradhat, de a nappal érkezőknek szüksége van negatív koronavírustesztre. Fontos ez azért is, mert már két alkalommal volt 14 napos karantén alá rendelve az otthon.

Összeszedik az utcákról is

Marosvásárhelyen a városháza által fenntartott menhelyen 52 személy volt bent pénteken. Mint a városháza szociális osztályának vezetőjétől, Andreia Morarutól megtudtuk, hogy 38 egyedülálló személy, és két nagycsalád van a létesítményben. Tizenheten fogyatékkal élők, ők és a gyermekes családok nem kell elhagyják nappalra az intézményt. A többiek alapvetően igen, de

a nagy hidegre való tekintettel mindig enyhítenek a szigorú szabályokon, megengedve, hogy nappal is melegben maradhasson mindenki.

Marosvásárhelyen egyébként mintegy százra tehető a hajléktalan személyek száma, a városháza 83-nak adott, a kormány által biztosított, meleg ebédre feljogosító kártyát. A helyi rendőrség jól ismeri őket, ugyanakkor

a farkasordító hidegben figyelik az utcán csellengőket is és beszállítják az otthonba, ha nincs biztonságos hely, ahol meghúzódhatnának éjszakára.

Andreia Moraru azonban hangsúlyozta, vannak, akik nem tudnak közösségben lenni, másokkal egy szobában aludni, vagy az italfogyasztásról nem hajlandók lemondani. De a hajléktalanszálló mindenki számára nyitva van, senkit nem utasítanak el.