Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból

A kötelező magánnyugdíjalapban összegyűlt pénz 30 százalékát adják ki egyben, 70 százalékát pedig havi lebontásban. A havonta történő kifizetést a szociális minimálnyugdíjhoz viszonyítják, ami most 1281 lej.

Korlátozza a magánnyugdíj típusú megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét az a törvény, amelyet hétfőn hirdetett ki az államelnök. A teljes összeg csak egy részét lehet egyszerre felvenni, a többit havonta utalják. De mégis mennyit és meddig? A magánnygudíjak kifizetésére vonatkozó, hétfőn kihirdetett jogszabály szerint a nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj-megtakarításuk legfeljebb 30 százalékát vehetik fel „előlegként” egy összegben,

a többit nyolc év alatt havi részletekben kaphatják meg,

vagy ehelyett élethosszig tartó életjáradékot választhatnak. A magánnyugdíjalapból havonta folyósítandó járandóság összege

csak abban az esetben haladhatja meg a szociális minimálnyugdíj (jelenleg 1281 lejes) értékét, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítása gyűlt össze, mint amit nyolc évre elosztva ki lehet fizetni

– írja az MTI. A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapják meg egy tételben nyugdíjmegtakarításának kifizetetlen részét. Akinek a magánnyugdíjalapnál összegyűlt megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj tizenkétszeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető), az továbbra is egy tételben veheti fel a teljes összeget. Az életjáradékként fizetendő magánnyugdíj összegéről a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával. A megállapodásoknak több változata lehetséges, beleértve azt is, hogy a kedvezményezett elhunyta esetén özvegye számára fizessék tovább életjáradékként a magánnyugdíj egy bizonyos hányadát. Ezt is megcsinálták Az országban egyébként éles társadalmi vitát váltott ki a magánnyugdíjak folyósításának új szabályozása, amelyet első körben parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással próbált életbe léptetni tavaly ősszel az Ilie Bolojan miniszterelnök vezette négypárti kormány. A megtakarítások egy tételben történő kifizetésének beszüntetése ellen a román legfelsőbb bíróság (ICCJ) és az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is alkotmányossági óvást emelt, arra hivatkozva, hogy a magánnyugdíj-megtakarítás magántulajdon, amelynek kezelésénél felügyeleti kötelezettsége van az államnak, de nem rendelkezhet felette. Az alkotmánybíróság azonban

elutasította az érvelést olyan alapon, hogy az egy tételben történő kifizetés szerinte ellentétes a „nyugdíj” fogalmával.

A román alkotmánybíróság éppenséggel azt minősítette alkotmánysértő diszkriminációnak, hogy a rákbetegségben szenvedő nyugdíjasokkal kivételt tegyenek és nekik – a törvény eredeti változata szerint – egy összegben kifizessék megtakarításukat. A bukaresti parlament decemberben törölte a kifogásolt előírást,

a törvény egy év múlva lép hatályba.