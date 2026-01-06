Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megvan, hogy mennyit fizethetnek havonta a magánnyugdíjalapból

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A kötelező magánnyugdíjalapban összegyűlt pénz 30 százalékát adják ki egyben, 70 százalékát pedig havi lebontásban. A havonta történő kifizetést a szociális minimálnyugdíjhoz viszonyítják, ami most 1281 lej.

Székelyhon

2026. január 06., 21:272026. január 06., 21:27

2026. január 06., 21:312026. január 06., 21:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Korlátozza a magánnyugdíj típusú megtakarítások egy összegben történő felvételének lehetőségét az a törvény, amelyet hétfőn hirdetett ki az államelnök. A teljes összeg csak egy részét lehet egyszerre felvenni, a többit havonta utalják. De mégis mennyit és meddig?

A magánnygudíjak kifizetésére vonatkozó, hétfőn kihirdetett jogszabály szerint a nyugdíjba vonuló munkavállalók

  • magánnyugdíj-megtakarításuk legfeljebb 30 százalékát vehetik fel „előlegként” egy összegben,

  • a többit nyolc év alatt havi részletekben kaphatják meg,

  • vagy ehelyett élethosszig tartó életjáradékot választhatnak.

A magánnyugdíjalapból havonta folyósítandó járandóság összege

csak abban az esetben haladhatja meg a szociális minimálnyugdíj (jelenleg 1281 lejes) értékét, ha a jogosultnak nagyobb megtakarítása gyűlt össze, mint amit nyolc évre elosztva ki lehet fizetni

– írja az MTI. A kedvezményezett korábbi elhalálozása esetén örökösei kapják meg egy tételben nyugdíjmegtakarításának kifizetetlen részét.

Akinek a magánnyugdíjalapnál összegyűlt megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj tizenkétszeresét (vagyis kevesebb mint egy év alatt kifizethető), az továbbra is egy tételben veheti fel a teljes összeget.

Hirdetés

Az életjáradékként fizetendő magánnyugdíj összegéről a járandóság folyósítására kiválasztott magánnyugdíjpénztár köt megállapodást a megtakarítás birtokosával. A megállapodásoknak több változata lehetséges, beleértve azt is, hogy a kedvezményezett elhunyta esetén özvegye számára fizessék tovább életjáradékként a magánnyugdíj egy bizonyos hányadát.

Ezt is megcsinálták

Az országban egyébként éles társadalmi vitát váltott ki a magánnyugdíjak folyósításának új szabályozása, amelyet első körben parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással próbált életbe léptetni tavaly ősszel az Ilie Bolojan miniszterelnök vezette négypárti kormány.

A megtakarítások egy tételben történő kifizetésének beszüntetése ellen a román legfelsőbb bíróság (ICCJ) és az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is alkotmányossági óvást emelt, arra hivatkozva, hogy a magánnyugdíj-megtakarítás magántulajdon, amelynek kezelésénél felügyeleti kötelezettsége van az államnak, de nem rendelkezhet felette. Az alkotmánybíróság azonban

elutasította az érvelést olyan alapon, hogy az egy tételben történő kifizetés szerinte ellentétes a „nyugdíj” fogalmával.

A román alkotmánybíróság éppenséggel azt minősítette alkotmánysértő diszkriminációnak, hogy a rákbetegségben szenvedő nyugdíjasokkal kivételt tegyenek és nekik – a törvény eredeti változata szerint – egy összegben kifizessék megtakarításukat.

A bukaresti parlament decemberben törölte a kifogásolt előírást,

a törvény egy év múlva lép hatályba.

Az eddig hatályos szabályozás szerint a magánnyugdíj-megtakarításokat egy összegben fel lehet venni, vagy a jogosult döntése szerint a nyugdíjalap legfeljebb öt év alatt, havi részletekben fizeti ki a megtakarítást.

Öregkor három pilléren

Románia 2008-ban vezette be a hárompillérű nyugdíjrendszert, amelynek értelmében

  • a 35 év alatti alkalmazottak béréből levont nyugdíjjárulék egy törvény által meghatározott részét (2024. január 1-je óta a bruttó 4,75 százalékát), egy általuk kiválasztott magánnyugdíjalaphoz kell irányítaniuk (második pillér),

  • míg a fennmaradó rész (a bruttó bér 20,25 százaléka) továbbra is az állami nyugdíjpénztárhoz (első pillér) kerül.

  • A hazai nyugdíjrendszer harmadik pillére az önkéntes magánnyugdíj-biztosítás, ami a járulékbefizetéstől független, a biztosítók és ügyfeleik közti megállapodások által szabályozott megtakarítási lehetőség.

Romániában tavaly mintegy 8,3 millió állampolgárnak volt kötelező és mintegy 830 ezernek önkéntes magánnyugdíj-megtakarítása.

korábban írtuk

Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat
Törvény kihirdetve: hosszú évek telnek el a nyugdíjba vonulás után, amíg kiadják a teljes magánnyugdíjat

Kihirdette hétfőn Nicușor Dan államfő a magánnyugdíjak kifizetését szabályozó törvényt.

Belföld Társadalom Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Ausztria: csomagtartóba rejtve próbálta elvinni a sípálya mellől lopott széfet két román állampolgár
Kétgólos előnyt herdált el a romániai ifjúsági jégkorong-válogatott
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
Székelyhon

Rövidzárlat okozhatott tüzet egy magánházban
Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Székelyhon

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Székely Sport

Még fél évet sem töltött a Sportklubnál a finn csatár
Ausztria: csomagtartóba rejtve próbálta elvinni a sípálya mellől lopott széfet két román állampolgár
Krónika

Ausztria: csomagtartóba rejtve próbálta elvinni a sípálya mellől lopott széfet két román állampolgár
Kétgólos előnyt herdált el a romániai ifjúsági jégkorong-válogatott
Székely Sport

Kétgólos előnyt herdált el a romániai ifjúsági jégkorong-válogatott
Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Nőileg

Okos és fenntartható: szalmaház Csíksomlyón
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 06., kedd

Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet

Öt fiatal jelentkezett arra, hogy visszaszerezze a keresztet a Duna jeges vizéből, azonban végül csak hárman ugrottak a folyóba Giurgiuban vízkeresztkor. A románok úgy tartják, hogy aki elsőként éri el a keresztet, egész évben szerencse kíséri.

Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet
Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet
2026. január 06., kedd

Egész évben szerencse kísérheti azt a román fiatalt, aki elsőként kihozta a Dunából a keresztet
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval

Több autóban is kárt tett a tetőről lezúduló hó Gyulafehérváron. Az eset kapcsán óvatosságra hívja fel a járműtulajdonosok és gyalogosok figyelmét a helyi önkormányzat.

Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
2026. január 06., kedd

Súlyosan megrongálta az autókat a tetőről lezúduló hó – videóval
2026. január 06., kedd

Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció

Eseménydús napokon vannak túl, és azokra is számítanak a Hargita és Maros megyei hegyimentők. Tapasztalataik szerint a balesetek többsége a sí- és szánkópályákon történik, de a hegyekben várható további havazás miatt a túrázóknak is résen kell lenni.

Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció
Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció
2026. január 06., kedd

Szánkóval és síléccel csak figyelmesen, hogy ne balesettel végződjön a vakáció
2026. január 06., kedd

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók

Két felnőttet és négy gyermeket vittek kórházba, miután autójukkal a jeges Beszterce-folyó medrébe zuhantak Dornavátrán.

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
2026. január 06., kedd

Hatan utaztak az autóban, amikor a jeges folyó medrébe zuhantak – fotók
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság

A csendőrség kedden közölte, hogy hamisak azok a közösségi médiában terjedő képek, amelyeken állítólagos román csendőrök láthatók, amint egy épületben járólapot raknak le.

Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság
Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság
2026. január 06., kedd

Csempéző csendőrök hamis képe miatt figyelmeztet a hatóság
2026. január 06., kedd

Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé

A közmédia mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Nemzeti Sport archív tartalmait – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel.

Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé
Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé
2026. január 06., kedd

Értékes sportarchívum válik ingyenesen elérhetővé
2026. január 06., kedd

Felmérés: a romániaiak kétharmada támogatná az amerikai feltételek melletti ukrajnai békét

A romániai polgárok több mint kétharmada (68 százaléka) támogatná az ukrajnai béke megkötését az Egyesült Államok által szabott feltételek mellett – derül ki az Avangarde közvélemény-kutatásából.

Felmérés: a romániaiak kétharmada támogatná az amerikai feltételek melletti ukrajnai békét
Felmérés: a romániaiak kétharmada támogatná az amerikai feltételek melletti ukrajnai békét
2026. január 06., kedd

Felmérés: a romániaiak kétharmada támogatná az amerikai feltételek melletti ukrajnai békét
Hirdetés
2026. január 06., kedd

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon

Lezuhant kedden Aradon egy tízemeletes tömbház tetejéről két férfi. A tragédia a Romanilor sugárúton történt.

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
2026. január 06., kedd

Lezuhant két férfi egy tízemeletes tömbház tetejéről Aradon
2026. január 06., kedd

Elhunyt Tarr Béla filmrendező

Meghalt Tarr Béla filmrendező kedden – közölte az MTI-vel Fliegauf Bence rendező a család nevében.

Elhunyt Tarr Béla filmrendező
Elhunyt Tarr Béla filmrendező
2026. január 06., kedd

Elhunyt Tarr Béla filmrendező
2026. január 06., kedd

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba

A beruházásokért és uniós projektekért felelős miniszter, Dragoș Pîslaru szerint az elmúlt hat hónapban látványosan felgyorsult az európai uniós források beáramlása a román gazdaságba.

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
2026. január 06., kedd

Pîslaru: az uniós források ötször gyorsabban érkeztek a román gazdaságba
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!