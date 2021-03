Még nem tudni, hogy milyen oltóanyaggal immunizálnak majd az új központokban

Tizennégyre nőtt az oltóközpontok száma Hargita megyében. Még nem tudni, milyen vakcinát kapnak az új helyeken • Fotó: Beliczay László

Tizennégyre bővült a napokban a Hargita megyei koronavírus elleni oltóközpontok száma,

elérhetővé váltak a várólisták a Bethlenfavi út 170. szám (Bethlenfalvi kultúrház) alatti új székelyudvarhelyi oltóközpontban, illetve Csíkszeredában a volt zsögödfürdői vendéglőben berendezett új oltási helyszínen.

Székelyudvarhelyen ezzel kettőre, Csíkszeredában négyre nőtt az oltóközpontok száma. Iratkozni már lehet ezekbe, azt viszont egyelőre nem tudni pontosan, mikor kezdődik meg a két új helyszínen az immunizálás. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője érdeklődésünkre azt mondta, kérték az országos oltáskoordinációs bizottságtól, hogy mihamarabb megnyithassák, ígéretet kaptak április elsejére, illetve hatodikára is, de még semmi biztosat nem tudnak. Noha megjelent egy nem hivatalos internetes alkalmazás, amelyben az országszerte megtalálható oltóközpontok szabad helyeiről lehet tájékozódni, és ebben azt is feltüntetik, hogy melyik központban milyen oltóanyaggal immunizálnak – az új csíkszeredai, illetve székelyudvarhelyi központ esetében is az AstraZenecát jelölik meg –, Tar Gyöngyi szerint azonban

még ők maguk sem tudják, milyen oltóanyagok fognak érkezni az új központokba.

Ő is értesült az alkalmazásról, és az egészségügyi minisztériumnál érdeklődött is arról, honnan származhatnak az oltóanyag típusára vonatkozó információk a szóban forgó honlapon, de a szaktárcától azt közölték, hogy ők nem adtak ki ilyen jellegű tájékoztatást, és nincs is még eldöntve, hogy milyen oltóanyagot kapnak az új központok.

Bizonytalan a fertőzés utáni védettség tartóssága

Az immunizálás kapcsán Tar Gyöngyi arról is tájékoztatott, hogy van már olyan páciens Hargita megyében is, aki múlt év őszén, októberben átesett a koronavírus-fertőzésen és most újból megfertőződött.

Nem érdemes várni az oltás beadatásával, mert nem mindenkinek a szervezetében váltja ki a tartós védettséget a fertőzés

– hívta fel azok figyelmét, akik abban bíznak, hogy védettek a Covid-19 ellen, mert átestek a fertőzésen. A védőoltás beadatásával mindössze azok kell várjanak, akik az immunizálás előtt fertőződnek meg. A tizennégy napos karantén végét mindenképpen meg kell várni, majd a kezelőorvos gyógyultnak kell nyilvánítsa az oltásra – akár az első, akár a második adagra – váró pácienst, hiszen az, hogy már nem fertőz, még nem jelenti értelemszerűen azt, hogy meg is gyógyult. Korábban kötelezően ki kellett várni, hogy bizonyos idő elteljen a betegség után, ez azonban megváltozott:

amint az orvos gyógyultnak nyilvánítja a pácienst, utóbbi azonnal jelentkezhet az immunizálásra

– tájékoztatott Tar Gyöngyi. Az oltás utáni fertőzések előfordulásával kapcsolatban egyébként kihangsúlyozta, fontos észben tartani, hogy a teljes védettség csak a második oltás után minimum 10–14 nappal alakul ki, de biztosabb a két, három hét.

Szubintenzív osztályok megnyitását tervezik

A járvány alakulását illetően elmondta, sajnos továbbra is romlik a helyzet Hargita megyében, akárcsak országszerte. A megyében már 30 körül van a napi új esetek átlaga, szemben az iskolakezdés előtt feljegyzett napi 5–7 esettel, amikor az ezekhez kötődő fertőzések száma is jóval alacsonyabb volt.

Az előző hullám után ki se ürültek az intenzív terápiás részlegek, ezért most gyorsabban megteltek.

Más megyébe még nem kellett átvinni ugyan súlyos állapotban lévő koronavírusos betegeket, de nem is nagyon lehetne. Az elmúlt napokban országszerte foglalt volt a teljes intenzív terápiás kapacitás,

olyan megyék is vannak, ahol már a sürgősségi részlegeken is vannak intubált betegek és már azok az osztályok is teljesen megteltek.

„Arra készülünk, hogy újabb és újabb kapacitásokat nyissunk meg” – fogalmazott Tar Gyöngyi, a részletekkel kapcsolatban elmondva, hogy az intenzív terápiás részlegekhez hasonló szubintenzív osztályok megnyitásáról van szó, ahol

légzés- és keringéstámogatást is tudnak majd végezni, de az intenzív terápiás berendezéseknél kevésbé komplex eszközökkel, így nem csak intenzív terápiás orvosok tudnak majd dolgozni ezeken az osztályokon.

„Egyértelműen súlyosak az esetek, fiatalok is kerülnek intenzív terápiás osztályra, fiatalok is meghalnak – 48 éves volt múlt héten is egy betegünk, aki meghalt. Aggasztó a helyzet, és továbbra is nagyon intek mindenkit arra – bár itt a kezünkben a jó prevenciós eszköz, az oltás –, hogy tartsa be a megelőző óvintézkedéseket, kerülje a zsúfolt helyeket, és nem ajánlott nagyobb társaság számára megszervezett családi összejöveteleket sem tartani, mert látjuk, hogy egy-egy családi esemény után kisebb gócok jelennek meg” – fogalmazott az egészségügyi igazgatóság vezetője.