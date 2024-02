Kultúrpalota, ahogy Bernády György megálmodta

2017-ben ugyancsak a Kultúrpalota Tükörtermében írta alá a Maros megyei önkormányzat és a Regionális Operatív Program képviselője a palota felújításáról szóló szerződést. Hét évvel később pedig el is a készült a Maros Megyei Múzeumhoz tartozó Kultúrpalota felújítása, amelyet a Maros Mmgyei önkormányzat finanszírozott a Regionális Operatív Programon keresztül.

Az impozáns – és most már eredeti színeiben látható – Tükörteremben tartott sajtótájékoztatón Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, Simion Crețu a Központi Fejlesztési Régió vezérigazgatója, valamint Ötvös Koppány Búlcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója foglalta össze a felújítás legfontosabb mozzanatait.

„Ez a hely a miénk, a mindannyiunké. Egy épület felújítása önmagában is kihívás, de ezúttal egy történelmi örökség újjászületésének vagyunk részesei” – mondta Péter Ferenc.

A mostani felújítás alatt pedig a Kőrösfői-Kriesch Aladár tervei alapján készült főhomlokzat is visszanyerte eredeti élénk színvilágát, a főlépcső fölötti kovácsoltvas-szerkezet is ismét zöld színben látható a fekete helyett, de restaurálták a mozaikokat és a feliratokat is a homlokzaton.

Kicserélték az összes külső nyílászárót, megújult a megyei könyvtár lépcsőháza, kerítése, megjavították a tetőszerkezetet, kicserélték a sérült porceláncserepeket is, az eredetivel megegyező darabokat a pécsi Zsolnai porcelángyártól rendelték, a kis- és nagytermek számos elemét megújították.