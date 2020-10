Karantén alá kerülhet Székelyudvarhely, a kórháznál mindent megtesznek a fertőzöttek ellátásáért

A kormány részéről kapott felszólítást a megyei egészségügyi igazgatóság, hogy tüzetesen vizsgálják meg a székelyudvarhelyi járványügyi helyzetet, elképzelhető, hogy komolyabb korlátozó intézkedéseket vezetnek be a városban. Az új városvezetés és a kórház vezetősége a vállalkozók képviselőivel együttműködve folytatja a járvány elleni harcot, amelynek része a kórházi személyzet- és kezelésifelület-bővítés, egy vérplazmás kezeléshez szükséges készülék és egy konténerkomplexum megvásárlása is. A város lakosságát együttműködésre kérik a járvány elleni közdelemben.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Gálfi Árpád a kormányülésen elhangzottak alapján elmondta, arra is számítani lehet, „hogy teljes karantén alá vonják városunkat”. Ennek, illetve a járványügyi helyzet súlyosbodásának az elkerülése érdekében kérést intézett a lakossághoz, hogy tartsák be a szabályokat, tegyenek eleget a szigorító intézkedéseknek.

Székelyudvarhelyen a magas fertőzöttségi arány ellenére is „tartózkodnak” attól, hogy karantén alá vonják a várost – jelentette ki a szerda esti kormányülés előtt Raed Arafat belügyi államtitkár, az országos katasztrófavédelem vezetője.

Mint ismert, a városban napok óta 8 fölött van a fertőzési ráta értéke, és a szerda esti miniszterelnöki sajtótájékoztatón is szóba került a székelyudvarhelyi helyzet: Raed Arafat belügyi államtitkár arról beszélt, hogy egyes térségekben a magas fertőzési ráta ellenére vonakodva rendelik el a karantént , és Ludovic Orban kormányfő kérdésére Székelyudvarhelyt hozta fel példaként.

– jelentette be az esemény felkonferálásban a városháza szóvivője, Zörgő Noémi.

A járványügyi intézkedések között a településvezető megemlítette azt, hogy egy prioritási listát kértek a kórház vezetőségétől a szükséges fejlesztésekről, és a tavaszi civil összefogás során gyűlt támogatások fel nem használt részét is ez alapján fogják elkölteni.

A kórházi személyzet a múlt héten 60-al bővült, de további 25 alkalmazásra lenne még szükség, hogy pótolni tudják a megbetegedés, illetve a karantén miatt kieső alkalmazottakat is, továbbá a kórház székelykeresztúri, külső egységének a személyzete is kiegészítésre szorul.

Ehhez képzett személyzettel is rendelkezik a kórház: öt laboráns szakorvos dolgozik az osztályon, de ez a szám a napokban hatra bővül. Szükség lenne még ugyanakkor egy PCR-gépre és annak egy automata kiegészítő eszközére – közölte az intézmény vezetője.

A székelyudvarhelyi kórház főigazgatója, Lukács Antal arról számolt be, hogy a négyszeresére nőtt a tesztelési kapacitás a kórházban:

– közölte a vállalkozók képviselője, megjegyezve, bíznak benne, hogy szükség szerint más vállalkozói csoportosulások is összefognak és csatlakoznak ezekhez a kezdeményezésekhez, mint ahogyan korábban is volt már erre példa.

Támogatóként bízunk benne, hogy középtávon itt Székelyudvarhelyen a kórházban is létre lehetne hozni egy vérközpontot és akkor ezeket a berendezéseket a továbbiakban itt lehetne felhasználni

– számolt be a vállalkozó kör képviseletében jelen lévő András Lehel. Elmondta, az egyik eszköz a súlyos állapotban lévő koronavírusos betegek vérplazmás kezeléséhez szükséges plazmaferézis-készülék, ennek az egyik része már megérkezett, a csíkszeredai vérközpontban van, hiszen a felhasználási lehetőség ott biztosított. Az eszköz másik része, amely teljessé teszi az eljárást, várhatóan két héten belül érkezik meg.

Engedélyezték a gyorsteszteket

Lőrinczi Csaba, a székelyudvarhelyi kórház orvosigazgatója arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kórház személyzetéből 92-en nem tudnak jelenleg részt venni a munkában, egy részük koronavírusos beteg, másik részük panaszmentes fertőzött, a nagyobbik hányaduk viszont családi kontaktszemély, ezért nem járhatnak dolgozni.

A kórházban 130 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 9-en fekszenek az intenzív terápiás részlegen, 8-an légzéstámogatásra szorulnak – egy részük intubálás által, a másik részük maszkos rásegítéssel.

A kórház orvosigazgatója azt is elmondta, hogy az egészségügyi minisztérium legutóbbi rendelete értelmében szerdától a gyorsteszteket is végezhetnek a kórházakban. Ezeknek egy órán belül meglesz az eredménye, és ez alapján már egy helyre lehet csoportosítani a fertőzésgyanús pácienseket – a fertőzést azonban továbbra is csak PCR-teszttel lehet igazolni.

A gyorstesztek engedélyezése a gondokat valamelyest enyhíti, mert nem kell egy fertőzésgyanús személy számára fenntartani egy teljes helyiséget, hanem a gyorsteszt eredménye után lehet őket csoportosítani

– mondta a kórház orvosigazgatója.