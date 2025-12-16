szekelyhon szekelyhon

Autós üldözésbe és balesetekbe torkolló ittas vezetés Hargita megyében

Egy gyergyószentmiklósi bár előtt kialakult konfliktust szerettek volna megoldani a rendőrök vasárnap hajnalban, később viszont üldözőbe vettek két férfit, akik autóval távoztak a helyszínről. Útközben két baleset is történt.

Fizetéses parkolás karácsonyra Gyergyószentmiklóson

December 15-től élesben működik a fizetéses parkolási rendszer Gyergyószentmiklóson. A szolgáltatást a piacgondnokság és a helyi rendőrség fogja felügyelni. A bérletek már megvásárolhatók a zöldségpiacnál a piacgondnokság irodájában.

2025. december 09., kedd

2025. december 08., hétfő

Elkezdődhet a Virág negyed felújítása – közben nő a feszültség a Monturist körül

Módosította a költségvetést a gyergyószentmiklósi képviselő-testület, és ezzel több adósságot is rendez. Közelebb került a Virág negyed déli részének korszerűsítése. Terítéken volt a Monturist-téma is: a helyzet ismét a város hátrányára módosulhat.

2025. december 08., hétfő

2025. december 07., vasárnap

Fények, ízek, dallamok – sokszínű városünnep Gyergyószentmiklóson

Könyvbemutatók, kiállítások, ünnepi programok, gasztronómiai különlegességek és fergeteges esti koncertek tették emlékezetessé a hétvégi Szent Miklós Napokat Gyergyószék központjában.

2025. december 07., vasárnap

2025. december 07., vasárnap

Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása

Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.

2025. december 07., vasárnap

2025. december 06., szombat

Tíz méter mélybe zuhant kutyát mentettek meg a tűzoltók

Csapdába esett egy négylábú Galócáson, egy nagyjából tíz méter mélységű medencében. A bajba jutott kutya ugatására egy járókelő figyelt fel, aki riasztotta a tűzoltókat, így rövid időn belül sikerült kimenekíteni.

2025. december 06., szombat

2025. december 06., szombat

Szent Miklós-ereklye került Gyergyószentmiklós védőszentjének új szobrába

Egyedi és megismételhetetlen alkalomnak lehettek szemtanúi azok, akik részt vettek szombaton délben a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-templom búcsús szentmiséjén: a város védőszentjének új szobrában elhelyezték Szent Miklós püspök ereklyéjét.

2025. december 06., szombat

2025. december 04., csütörtök

Amikor a turista bemegy a székelyföldi templomba

Nem szabad csak gazdasági jelentőséget látni a vallási turizmusban. Sőt, az Isten tiszteletét nem írhatja felül a templom: akkor is a csend és az imádság helye marad, ha nyitott bármilyen látogatónak – emelte ki Kovács Gergely érsek Gyergyószentmiklóson.

2025. december 04., csütörtök

2025. december 03., szerda

Mikulás Falu: a városnapok után is élni fog a varázslat Gyergyószentmiklóson

A Szent Miklós Napok keretében nyílik meg a Mikulás Falu a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum udvarán. Az esemény 3 napon át várja a családokat programokkal, de a helyszín utána is látogatható lesz, egészen december 21-ig.

2025. december 03., szerda

2025. december 03., szerda

Funkenhauzer Zsófia kiállítása nyílik meg a Pro Art Galériában

Utak, tájak címmel nyílik meg december 5-én 17 órakor Funkenhauzer Zsófia képzőművész kiállítása a gyergyószentmiklósi Pro Art Galériában.

2025. december 03., szerda

2025. november 28., péntek

Gyerekrajzok között utaznak majd a GyerBusz utasai

Megérkezett Gyergyószentmiklósra az első két, 79 férőhelyes elektromos autóbusz, amelyek a város és környékbeli községek közszállítását fogják szolgálni. A járművek díszítéséhez több száz gyermektől várnak rajzokat.

2025. november 28., péntek

2025. november 28., péntek

Adománygyűjtés indul Gyergyószentmiklóson

Tartós élelmiszert gyűjt a gyergyószentmiklósi önkormányzat rászoruló időseknek és családoknak november 28. és december 16. között, több városi gyűjtőponton.

2025. november 28., péntek

2025. november 28., péntek

Lábbusz indulhat Gyergyóremetén – önkéntes „buszvezetőket” keresnek

Gyergyóremete is elindítaná a Lábbusz programot, amelynek célja, hogy a gyerekek biztonságosan, szervezetten és környezettudatos módon jussanak el reggelente az iskolába. Önkéntes kísérőkre – úgynevezett „buszvezetőkre” – van szükség.

2025. november 28., péntek

2025. november 28., péntek

Ajándékot termő fa: adománygyűjtést szervez a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt

A gyergyószentmiklósi Vöröskereszt idén is megszervezi hagyományos adománygyűjtését a térségben élő rászorulók támogatására az Ajándékot termő fa elnevezésű akció keretében.

2025. november 28., péntek

2025. november 27., csütörtök

Szent Miklósra és Fogarasy Mihályra figyel Gyergyószentmiklós

Új szobra készült Gyergyószentmiklós védőszentjének, ezt viszik körbe a város főterén a Szent Miklós templom idei búcsús körmenetén. Fogarasy Mihály püspök emlékét pedig az életét bemutató könyv és kiállítás is közelebb hozza a közösséghez.

2025. november 27., csütörtök

2025. november 27., csütörtök

Adventi tartósélelmiszer-gyűjtés Gyergyószentmiklóson

Tizenkettedik alkalommal szervezik meg Gyergyószentmiklóson az adventi tartósélelmiszer-gyűjtést. Az Együtt egymásért akcióval 500 rászoruló család ünnepét teszik könnyebbé. Kérik az embereket, hogy legyenek a remény hordozói, figyeljenek egymásra.

2025. november 27., csütörtök

2025. november 27., csütörtök

Megszegte a távoltartási végzést, letartóztatták

Letartóztattak egy 50 éves bélbori férfit, aki megszegte a korábban ellene kiadott távoltartási végzést, melyet családon belüli erőszak elkövetése miatt rendeltek el.

2025. november 27., csütörtök

2025. november 26., szerda

Mobilitás 2: 28,2 millió lejes közlekedésfejlesztésre készülnek Gyergyószentmiklóson

Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Mobilitás 2 nevű, 28,2 millió lejes közlekedésfejlesztési projekt részleteit, amely a Gyilkos-tó utat és a Kossuth Lajos utcát érinti. A Központi Fejlesztési Ügynökség a napokban írja alá a szerződést.

2025. november 26., szerda

