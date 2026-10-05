Folytatódik a Határtalanul! program, Erdélybe is utazhatnak a magyarországi diákok

Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul! program – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel.

Székelyhon 2026. október 05., 19:372026. október 05., 19:37

A közleményben kiemelték: a hétfőn közzétett pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatot a minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdette meg. Hirdetés A Határtalanul! program – amelyben a hetedik évfolyamos diákok, valamint a hat- és nyolcévfolyamos képzés megfelelő évfolyamain tanulók vehetnek részt – lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal – írták.

A diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Horvátország magyarlakta területeire látogathatnak el legalább kétéjszakás tanulmányi kirándulásokon.