Folytatódik a Határtalanul! program, Erdélybe is utazhatnak a magyarországi diákok

Fotó: MTI/Kovács Attila
Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul! program – közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hétfőn az MTI-vel.
A közleményben kiemelték: a hétfőn közzétett pályázat a magyarországi és külhoni magyar közösségek kapcsolatainak erősítését és közös kulturális örökségük megőrzését szolgálja. A pályázatot a minisztérium magyarságpolitikáért felelős helyettes államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hirdette meg.
A Határtalanul! program – amelyben a hetedik évfolyamos diákok, valamint a hat- és nyolcévfolyamos képzés megfelelő évfolyamain tanulók vehetnek részt – lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal – írták.
A tájékoztatás szerint a Határtalanul! programot kétmilliárd forint keretösszeggel írták ki, pályázatonként egy- és hétmillió forint közötti, vissza nem térítendő támogatás igényelhető, kötelező önrész nélkül. Az elszámolható költségek akár teljes egészében finanszírozhatók a támogatásból, amelyet a nyertes pályázók egy összegben, százszázalékos előlegként kapnak meg.
A pályázatra keddtől november 6-án 14 óráig nyújtható be jelentkezés elektronikus úton, a nemzetpolitikai informatikai rendszerben (NIR). A Határtalanul! program megvalósítási időszaka 2027. augusztus 31-ig tart.
A pályázati felhívás a kormány weboldalán érhető el – áll a közleményben.
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