Félárbócon a nemzeti lobogó – fotók

Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonják, majd félárbócra engedik a nemzeti lobogót az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. október 6-án
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
Katonai tiszteletadás mellett ünnepélyesen felvonták, majd félárbócra eresztették a nemzeti lobogót az Országház előtti Kossuth Lajos téren kedd reggel, az aradi vértanúk emléknapján.
A nemzeti lobogót, miután Baka András köztársasági elnök engedélyt adott rá, a Himnusz hangjára vonták fel, majd a Szózat kíséretében eresztették félárbócra.
Az eseményen jelen volt az államfő mellett Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, valamint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, több kormánytag és országgyűlési képviselő is – írja az MTI.
Baka András köztársasági elnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke és Magyar Péter miniszterelnök (elöl b-j) az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján tartott zászlófelvonáson az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. október 6-án
Fotó: MTI/Máthé Zoltán
A ceremónián közreműködtek a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Testőrezred katonái, a Magyar Honvédség Központi Zenekara, a Nemzeti Lovas Díszegység, valamint a gróf Nádasdy Ferenc Huszárosztály.
A megemlékezők ezután átvonultak a Batthyány-örökmécseshez, ahol Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter koszorúkat helyezett el, mások is főhajtással emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.
Magyar Péter miniszterelnök koszorúz a Batthyány-örökmécsesnél az aradi vértanúk kivégzésének 177. évfordulóján 2026. október 6-án
Fotó: MTI/Bruzák Noémi
A megemlékezés a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány-mauzóleumnál folytatódik.
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