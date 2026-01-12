Ezekben a szakmákban terveznek alkalmazásokat a Hargita megyei munkaadók

Hargita megye munkaerőpiaca a korábbinál óvatosabb üzemmódba kapcsolt. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban már az is pozitívumnak tekinthető, hogy a válaszadók többsége nem számol személyzetcsökkentéssel. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A munkáltatók körében elvégzett felmérés szerint a válaszadó cégek közel fele idén is bővülne. Az eredmények azonban növekvő bizonytalanságot is mutatnak, ám a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére a többség így sem tervez elbocsátásokat.
Három hónapig tartó kérdőíves felmérést végzett a munkaadók körében a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség, elsősorban a 2026-os esztendőre vonatkozó alkalmazási terveket illetően. A korábbi felmérésekhez képest ugyan a válaszadók száma csökkent, de így is több mint hétszáz munkáltató vett részt a kérdőíves felmérésben, amelynek eredményéből kiderül az is, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet és adóügyi intézkedések ellenére
a válaszadóknak a nagy része „csak” stagnálásra számít idén,
a munkáltatók közel fele még alkalmazásokat is tervez,
és csak a 8 százalékuk valószínűsíti, hogy leépítéshez kell folyamodnia.
Ez az intézmény által évente elvégzett egyik legfontosabb felmérés, hiszen a munkáltatók válasza alapján dolgozzák ki, illetve finomhangolják a következő évre vonatkozó, munkanélküliek számára kidolgozott éves szakképzési program terveit.
Ugyanakkor a munkaerőpiac jövőbeli alakulásának ismeretére elengedhetetlenül szükség van a megyei munkaerőpiac irányításához is, valamint a támogatási intézkedések piaci igényekhez való igazításához.
„Jellemző a bizonytalanság, hogy nem nagyon terveznek, tehát a nagyobb cégek igen, de a kicsik nem. Az alkalmazási igények szempontjából
az élelmiszeripar az, ahol inkább mozgás van,
és Csíkszereda környékén a faipar,
de a válaszok alapján megmaradnak ezek a tendenciák a szolgáltatásokat végző cégeknél,
illetve az építőiparban is,
és a turizmusban tevékenykedő vállalkozásoknál is alkalmaznának”
– ismertette a jellemző tendenciákat Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség osztályvezetője.
Elmondta ugyanakkor azt is: a felmérés eredményei is igazolják, hogy az alkalmazásokat illetően a kis cégeknél terveznek nehezebben, hiszen azoknak eleve kevés alkalmazottjuk van.
„Ami pozitívum, hogy arra a kérdésre, hogy milyennek látják a jövőt, kevesen voltak, akik azt válaszolták, hogy egyértelműen hanyatlásra számítanak. Főleg stagnálásról beszéltek, hanyatlásról csak nagyon kis arányban. De figyelembe kell venni azt is, hogy most jóval kevesebb cég válaszolt, mert
– magyarázta a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség munkatársa.
Milyen állások betöltésére keresnek majd új alkalmazottakat?
Eredetileg több mint ezer munkaadót – az összes munkáltató több mint tíz százalékát – szerették volna bevonni a felmérésbe, közülük legalább ötvenet az állami szférából. A cél az volt, hogy a válaszadó munkáltatók a megyében alkalmazott munkavállalók legalább 30–33 százalékát képviseljék, továbbá azokra a munkáltatókra fókuszáltak, akik legalább öt alkalmazottat foglalkoztatnak.
Ebből az első szempont nem valósult meg, ugyanis 702 munkaadótól kaptak választ (összesen 8625, alkalmazottakat foglalkoztató munkáltató van a megyében), a másik célt viszont elérték, ugyanis a 702 válaszadó összesen 22 881 alkalmazottat foglalkoztat, ami a 30,2 százalékát alkotja a megye 75 764 alkalmazottjának.
Az építőiparban is számolnak új állásokkal. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A 702 válaszadó 3170 személyt alkalmazna idén, ami kevesebb ugyan a hasonló, 2023-as felmérésben összesített 3523-hoz képest, ám akkor jóval több munkaadó (1088) válaszolt az ügynökség kérdéseire.
Az idén várható 3170 alkalmazás közül 1915 esetében a foglakozás azonosítására szolgáló kódot is megjelölték a munkaadók, ez alapján a következő munkakörökben bővítenék leginkább alkalmazottaik számát:
általános asztalos: 143 fő,
áruszállító tehergépkocsi-vezető: 111 fő,
kereskedelmi dolgozó, eladó: 77 fő,
betanított munkás (alkatrész-összeszerelésre): 72 fő,
árumozgató alkalmazott: 69 fő,
csomagoló: 120 fő,
pincér: 52 fő,
CNC-gépkezelő: 40 fő.
A munkaadók által megjelölt legkeresettebb munkakörök többsége szakképzettséget vagy betanítást igényel, ugyanakkor a felmérésből az is kiderült, hogy
mindössze 80 főt alkalmaznának ilyen végzettséget igénylő állások betöltésére.
Míg 2023-ban a válaszadó cégek 53,4 százaléka tervezett alkalmazásokat és 46,6 százalékuk nem, 2025-ben ez az arány gyakorlatilag megfordult: 46,3 százalékra csökkent a személyzetbővítést tervező cégek aránya, és a válaszadók 57,3 százaléka nyilatkozta azt, hogy nem tervez alkalmazásokat. Ugyanakkor a kérdőívet kitöltők számának a csökkenése is a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot jelzi.
A válaszokból az is kiderül, hogy
a legtöbb alkalmazást a 10–49 alkalmazottal működő cégeknél, azaz a kisvállalkozásoknál tervezik,
a második helyen pedig 250-nél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok állnak.
Iparágak szerinti bontásban
a feldolgozóipar az az ágazat, amelyben idén a legnagyobb számú alkalmazást (1352 munkahely) tervezik.
Ezt követi a kereskedelem (619 állás),
a szálloda- és vendéglátóipar (293 állás),
az építőipar (245 állás)
és az adminisztratív szolgáltatási szektor (239 állás).
Ez az öt ágazat a válaszadók által valószínűsített 3170 új munkahelyből 2748-at (86,69 százalék) tesz ki.
Érdemes megemlíteni, hogy a kedvezőtlen gazdasági és pénzügyi helyzet ellenére is viszonylag pozitív várakozással tekintenek a 2026-os évre a munkaadók, többségük (66 százalék) ugyanis úgy véli, hogy alkalmazottaik száma stabil marad/stagnálni fog idén, és csak 8 százalékuk szerint fog csökkenni ez a szám – jegyzi meg a felmérés összesítésében a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség.
Annak, hogy a megkérdezettek közül sokan nem terveznek személyzetbővítést, az ügynökség szerint a következő tényezők lehetnek az okai:
a legtöbb romániai kis- és középvállalkozásnak nincsenek rövid és középtávú tervei,
a növekvő infláció, pénzügyi hiány,
a bevezetett fiskális intézkedések, adóemelések, amelyek a kisvállalkozásokat erőteljesen érintik,
sok vállalkozás, különösen a tíz főnél kevesebb alkalmazottal rendelkező mikrovállalkozások napról napra élnek, stratégiai tervezés nélkül (a válaszadók között 68,87 százalékos azon mikrovállalkozások aránya, amelyek nem terveznek alkalmazásokat idén).
A piaci bizonytalanságok – infláció, adóügyi intézkedések stb., a háború gazdasági hatása – valószínűleg nagy arányú (43 százalék körüli), stagnálást valószínűsítő válaszokat eredményeztek a kisvállalkozások körében is.
A 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató munkáltatók közül viszont mind a 16 válaszadó vállalatnál úgy vélik, hogy több munkaerőre lesz szükségük idén – közölte az ügynökség.
Új eladókra idén is van igény. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
A közszférából csak három munkáltató válaszolt a kérdőívre, de ők is úgy vélték, hogy a költségvetési kiadások csökkentésére irányul kormányintézkedések nem teszik lehetővé az alkalmazásokat idén.
Ami pedig a várható leépítéseket illeti,
Az elbocsátások csaknem felét építőipari cégek valószínűsítették, ezek azonban általában szezonális elbocsátások, az iparág téli leállása idejére. A második helyen a feldolgozóipar áll a leépítések várható számát illetően.
