Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ezekben a szakmákban terveznek alkalmazásokat a Hargita megyei munkaadók

Hargita megye munkaerőpiaca a korábbinál óvatosabb üzemmódba kapcsolt. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban már az is pozitívumnak tekinthető, hogy a válaszadók többsége nem számol személyzetcsökkentéssel.

Hargita megye munkaerőpiaca a korábbinál óvatosabb üzemmódba kapcsolt. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban már az is pozitívumnak tekinthető, hogy a válaszadók többsége nem számol személyzetcsökkentéssel. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A munkáltatók körében elvégzett felmérés szerint a válaszadó cégek közel fele idén is bővülne. Az eredmények azonban növekvő bizonytalanságot is mutatnak, ám a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére a többség így sem tervez elbocsátásokat.

Széchely István

2026. január 12., 07:452026. január 12., 07:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három hónapig tartó kérdőíves felmérést végzett a munkaadók körében a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség, elsősorban a 2026-os esztendőre vonatkozó alkalmazási terveket illetően. A korábbi felmérésekhez képest ugyan a válaszadók száma csökkent, de így is több mint hétszáz munkáltató vett részt a kérdőíves felmérésben, amelynek eredményéből kiderül az is, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet és adóügyi intézkedések ellenére

  • a válaszadóknak a nagy része „csak” stagnálásra számít idén,

  • a munkáltatók közel fele még alkalmazásokat is tervez,

  • és csak a 8 százalékuk valószínűsíti, hogy leépítéshez kell folyamodnia.

Ez az intézmény által évente elvégzett egyik legfontosabb felmérés, hiszen a munkáltatók válasza alapján dolgozzák ki, illetve finomhangolják a következő évre vonatkozó, munkanélküliek számára kidolgozott éves szakképzési program terveit.

Ugyanakkor a munkaerőpiac jövőbeli alakulásának ismeretére elengedhetetlenül szükség van a megyei munkaerőpiac irányításához is, valamint a támogatási intézkedések piaci igényekhez való igazításához.

Az élelmiszeripar vezet

„Jellemző a bizonytalanság, hogy nem nagyon terveznek, tehát a nagyobb cégek igen, de a kicsik nem. Az alkalmazási igények szempontjából

  • az élelmiszeripar az, ahol inkább mozgás van,

  • és Csíkszereda környékén a faipar,

  • de a válaszok alapján megmaradnak ezek a tendenciák a szolgáltatásokat végző cégeknél,

  • illetve az építőiparban is,

  • és a turizmusban tevékenykedő vállalkozásoknál is alkalmaznának”

– ismertette a jellemző tendenciákat Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség osztályvezetője.

Elmondta ugyanakkor azt is: a felmérés eredményei is igazolják, hogy az alkalmazásokat illetően a kis cégeknél terveznek nehezebben, hiszen azoknak eleve kevés alkalmazottjuk van.

Hirdetés

„Ami pozitívum, hogy arra a kérdésre, hogy milyennek látják a jövőt, kevesen voltak, akik azt válaszolták, hogy egyértelműen hanyatlásra számítanak. Főleg stagnálásról beszéltek, hanyatlásról csak nagyon kis arányban. De figyelembe kell venni azt is, hogy most jóval kevesebb cég válaszolt, mert

Idézet
a válasz elmaradásának sokszor az az oka, hogy nincs víziójuk”

– magyarázta a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség munkatársa.

Milyen állások betöltésére keresnek majd új alkalmazottakat?

Eredetileg több mint ezer munkaadót – az összes munkáltató több mint tíz százalékát – szerették volna bevonni a felmérésbe, közülük legalább ötvenet az állami szférából. A cél az volt, hogy a válaszadó munkáltatók a megyében alkalmazott munkavállalók legalább 30–33 százalékát képviseljék, továbbá azokra a munkáltatókra fókuszáltak, akik legalább öt alkalmazottat foglalkoztatnak.

Ebből az első szempont nem valósult meg, ugyanis 702 munkaadótól kaptak választ (összesen 8625, alkalmazottakat foglalkoztató munkáltató van a megyében), a másik célt viszont elérték, ugyanis a 702 válaszadó összesen 22 881 alkalmazottat foglalkoztat, ami a 30,2 százalékát alkotja a megye 75 764 alkalmazottjának.

Az építőiparban is számolnak új állásokkal. Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az építőiparban is számolnak új állásokkal. Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

A 702 válaszadó 3170 személyt alkalmazna idén, ami kevesebb ugyan a hasonló, 2023-as felmérésben összesített 3523-hoz képest, ám akkor jóval több munkaadó (1088) válaszolt az ügynökség kérdéseire.

Az idén várható 3170 alkalmazás közül 1915 esetében a foglakozás azonosítására szolgáló kódot is megjelölték a munkaadók, ez alapján a következő munkakörökben bővítenék leginkább alkalmazottaik számát:

  • általános asztalos: 143 fő,

  • áruszállító tehergépkocsi-vezető: 111 fő,

  • kereskedelmi dolgozó, eladó: 77 fő,

  • betanított munkás (alkatrész-összeszerelésre): 72 fő,

  • árumozgató alkalmazott: 69 fő,

  • csomagoló: 120 fő,

  • pincér: 52 fő,

  • CNC-gépkezelő: 40 fő.

A munkaadók által megjelölt legkeresettebb munkakörök többsége szakképzettséget vagy betanítást igényel, ugyanakkor a felmérésből az is kiderült, hogy

a felsőfokú végzettségűek iránti igény elenyésző,

mindössze 80 főt alkalmaznának ilyen végzettséget igénylő állások betöltésére.

Visszafogottabb optimizmusra utalnak a számok

Míg 2023-ban a válaszadó cégek 53,4 százaléka tervezett alkalmazásokat és 46,6 százalékuk nem, 2025-ben ez az arány gyakorlatilag megfordult: 46,3 százalékra csökkent a személyzetbővítést tervező cégek aránya, és a válaszadók 57,3 százaléka nyilatkozta azt, hogy nem tervez alkalmazásokat. Ugyanakkor a kérdőívet kitöltők számának a csökkenése is a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot jelzi.

A válaszokból az is kiderül, hogy

  1. a legtöbb alkalmazást a 10–49 alkalmazottal működő cégeknél, azaz a kisvállalkozásoknál tervezik,

  2. a második helyen pedig 250-nél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok állnak.

Iparágak szerinti bontásban

  1. a feldolgozóipar az az ágazat, amelyben idén a legnagyobb számú alkalmazást (1352 munkahely) tervezik.

  2. Ezt követi a kereskedelem (619 állás),

  3. a szálloda- és vendéglátóipar (293 állás),

  4. az építőipar (245 állás)

  5. és az adminisztratív szolgáltatási szektor (239 állás).

Ez az öt ágazat a válaszadók által valószínűsített 3170 új munkahelyből 2748-at (86,69 százalék) tesz ki.

Érdemes megemlíteni, hogy a kedvezőtlen gazdasági és pénzügyi helyzet ellenére is viszonylag pozitív várakozással tekintenek a 2026-os évre a munkaadók, többségük (66 százalék) ugyanis úgy véli, hogy alkalmazottaik száma stabil marad/stagnálni fog idén, és csak 8 százalékuk szerint fog csökkenni ez a szám – jegyzi meg a felmérés összesítésében a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség.

Annak, hogy a megkérdezettek közül sokan nem terveznek személyzetbővítést, az ügynökség szerint a következő tényezők lehetnek az okai:

  • a legtöbb romániai kis- és középvállalkozásnak nincsenek rövid és középtávú tervei,

  • a növekvő infláció, pénzügyi hiány,

  • a bevezetett fiskális intézkedések, adóemelések, amelyek a kisvállalkozásokat erőteljesen érintik,

  • sok vállalkozás, különösen a tíz főnél kevesebb alkalmazottal rendelkező mikrovállalkozások napról napra élnek, stratégiai tervezés nélkül (a válaszadók között 68,87 százalékos azon mikrovállalkozások aránya, amelyek nem terveznek alkalmazásokat idén).

A piaci bizonytalanságok – infláció, adóügyi intézkedések stb., a háború gazdasági hatása – valószínűleg nagy arányú (43 százalék körüli), stagnálást valószínűsítő válaszokat eredményeztek a kisvállalkozások körében is.

A 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató munkáltatók közül viszont mind a 16 válaszadó vállalatnál úgy vélik, hogy több munkaerőre lesz szükségük idén – közölte az ügynökség.

Új eladókra idén is van igény. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince Galéria

Új eladókra idén is van igény. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

A közszférából csak három munkáltató válaszolt a kérdőívre, de ők is úgy vélték, hogy a költségvetési kiadások csökkentésére irányul kormányintézkedések nem teszik lehetővé az alkalmazásokat idén.

Ami pedig a várható leépítéseket illeti,

a válaszadók becslése szerint idén 576 alkalmazottat bocsátanak majd el.

Az elbocsátások csaknem felét építőipari cégek valószínűsítették, ezek azonban általában szezonális elbocsátások, az iparág téli leállása idejére. A második helyen a feldolgozóipar áll a leépítések várható számát illetően.

Hargita megye Társadalom Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Látványos mérkőzésekkel indult az alsóházi rájátszás Csíkszentsimonban
Holtan találták irodájában a rendőrfőnököt
El Clásico a Szuperkupában, nagyüzem a sportpályákon – a vasárnapi sportműsor
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Székelyhon

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Székelyhon

Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Látványos mérkőzésekkel indult az alsóházi rájátszás Csíkszentsimonban
Székely Sport

Látványos mérkőzésekkel indult az alsóházi rájátszás Csíkszentsimonban
Holtan találták irodájában a rendőrfőnököt
Krónika

Holtan találták irodájában a rendőrfőnököt
El Clásico a Szuperkupában, nagyüzem a sportpályákon – a vasárnapi sportműsor
Székely Sport

El Clásico a Szuperkupában, nagyüzem a sportpályákon – a vasárnapi sportműsor
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 12., hétfő

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon

Mit hoz az új év: békét vagy bizonytalanságot? Spórolást vagy utazást? A Székelyhon január közepén egy gondolatébresztő, ugyanakkor szórakoztató játékkal várja olvasóit a Facebookon.

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
2026. január 12., hétfő

Mit tartogat 2026? – Játékra hív a Székelyhon
Hirdetés
2026. január 12., hétfő

Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen

Negyedik alkalommal szervezik meg a Nincs más név újévi keresztény zenefesztivált Marosvásárhelyen január 17-én 17 órától a Kultúrpalota nagytermében.

Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen
Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen
2026. január 12., hétfő

Böjte Csaba hirdet igét a keresztény zenefesztiválon Marosvásárhelyen
2026. január 11., vasárnap

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében

Holtan találtak vasárnap egy 18 éves földrai (Feldru) fiút egy besztercei vendéglő padlásterében – tájékoztatott a Beszterce-Naszód megyei rendőrség.

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
2026. január 11., vasárnap

Holtan találtak egy fiatalembert egy vendéglő padlásterében
2026. január 11., vasárnap

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet

Négy székelyföldi városban lesz premier előtti vetítése a Káel Csaba filmügyi kormánybiztos által rendezett Magyar mennyegző című filmnek, amelyet kalotaszegi és más erdélyi helyszíneken is forgattak.

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
2026. január 11., vasárnap

Négy székelyföldi városban vetítik premier előtt a Magyar mennyegző című filmet
Hirdetés
2026. január 11., vasárnap

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén

A január 1. és 8. közötti héten a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően 453 olyan személyt azonosítottak Európában, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS), közülük 313-at Románia területén.

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
2026. január 11., vasárnap

Egy hét alatt 313 SIS-jelzés hatálya alatt álló személyt azonosítottak a rendőrök az ország területén
2026. január 11., vasárnap

Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében

A kormány vasárnap egy sor pontosítást közölt az ingatlanokra (épületek, telkek) és járművekre megszabott adók és illetékek emeléséről szóló döntéssel kapcsolatban.

Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében
Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében
2026. január 11., vasárnap

Megszólalt a kormány a megemelt adók ügyében
2026. január 11., vasárnap

A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök

A Maros és Hargita megyéket is átszelő 15-ös országúton átfogó megelőző rendőrségi akció zajlott vasárnap. Az akció célja a közúti biztonság növelése és a közlekedési balesetek fő kiváltó okainak megelőzése volt.

A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök
A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök
2026. január 11., vasárnap

A legtragikusabb balesetek helyszínén ellenőriztek a rendőrök
Hirdetés
2026. január 11., vasárnap

Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet

Közel 550 sofőr gépkocsivezetői jogosítványát vonták be szombaton a rendőrök, ezek közül 129-et gyorshajtás, 58-at alkohol hatása alatti vezetés miatt – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR).

Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
2026. január 11., vasárnap

Közel 550 sofőr jogosítvány nélkül kezdi a hetet
2026. január 11., vasárnap

Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegyimentők egy nap alatt

Az elmúlt 24 órában 121 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 123 személynek nyújtottak segítséget – tájékoztatott szombaton a Salvamont.

Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegyimentők egy nap alatt
Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegyimentők egy nap alatt
2026. január 11., vasárnap

Rekordszámú, 121 bajbajutotton segítettek a hegyimentők egy nap alatt
2026. január 11., vasárnap

Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben

Értesítsék a helyi rendőrséget vagy az éjjeli menedékhelyet, ha hajléktalan embereket észlelnek az utcán – hívja fel a marosvásárhelyiek figyelmét a polgármesteri hivatal, tekintettel a következő napok rendkívül alacsony hőmérsékletére.

Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben
Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben
2026. január 11., vasárnap

Halálos is lehet az utcán éjszakázni a rendkívüli hidegben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!