Ezekben a szakmákban terveznek alkalmazásokat a Hargita megyei munkaadók

Hargita megye munkaerőpiaca a korábbinál óvatosabb üzemmódba kapcsolt. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban már az is pozitívumnak tekinthető, hogy a válaszadók többsége nem számol személyzetcsökkentéssel. Képünk illusztráció

A munkáltatók körében elvégzett felmérés szerint a válaszadó cégek közel fele idén is bővülne. Az eredmények azonban növekvő bizonytalanságot is mutatnak, ám a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére a többség így sem tervez elbocsátásokat.

Széchely István 2026. január 12., 07:452026. január 12., 07:45

Három hónapig tartó kérdőíves felmérést végzett a munkaadók körében a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség, elsősorban a 2026-os esztendőre vonatkozó alkalmazási terveket illetően. A korábbi felmérésekhez képest ugyan a válaszadók száma csökkent, de így is több mint hétszáz munkáltató vett részt a kérdőíves felmérésben, amelynek eredményéből kiderül az is, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzet és adóügyi intézkedések ellenére a válaszadóknak a nagy része „csak” stagnálásra számít idén,

a munkáltatók közel fele még alkalmazásokat is tervez,

és csak a 8 százalékuk valószínűsíti, hogy leépítéshez kell folyamodnia. Ez az intézmény által évente elvégzett egyik legfontosabb felmérés, hiszen a munkáltatók válasza alapján dolgozzák ki, illetve finomhangolják a következő évre vonatkozó, munkanélküliek számára kidolgozott éves szakképzési program terveit. Ugyanakkor a munkaerőpiac jövőbeli alakulásának ismeretére elengedhetetlenül szükség van a megyei munkaerőpiac irányításához is, valamint a támogatási intézkedések piaci igényekhez való igazításához. Az élelmiszeripar vezet „Jellemző a bizonytalanság, hogy nem nagyon terveznek, tehát a nagyobb cégek igen, de a kicsik nem. Az alkalmazási igények szempontjából az élelmiszeripar az, ahol inkább mozgás van,

és Csíkszereda környékén a faipar ,

de a válaszok alapján megmaradnak ezek a tendenciák a szolgáltatásokat végző cégeknél,

illetve az építőiparban is,

és a turizmusban tevékenykedő vállalkozásoknál is alkalmaznának” – ismertette a jellemző tendenciákat Jánó Edit, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség osztályvezetője. Elmondta ugyanakkor azt is: a felmérés eredményei is igazolják, hogy az alkalmazásokat illetően a kis cégeknél terveznek nehezebben, hiszen azoknak eleve kevés alkalmazottjuk van. Hirdetés „Ami pozitívum, hogy arra a kérdésre, hogy milyennek látják a jövőt, kevesen voltak, akik azt válaszolták, hogy egyértelműen hanyatlásra számítanak. Főleg stagnálásról beszéltek, hanyatlásról csak nagyon kis arányban. De figyelembe kell venni azt is, hogy most jóval kevesebb cég válaszolt, mert

a válasz elmaradásának sokszor az az oka, hogy nincs víziójuk”

– magyarázta a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség munkatársa. Milyen állások betöltésére keresnek majd új alkalmazottakat? Eredetileg több mint ezer munkaadót – az összes munkáltató több mint tíz százalékát – szerették volna bevonni a felmérésbe, közülük legalább ötvenet az állami szférából. A cél az volt, hogy a válaszadó munkáltatók a megyében alkalmazott munkavállalók legalább 30–33 százalékát képviseljék, továbbá azokra a munkáltatókra fókuszáltak, akik legalább öt alkalmazottat foglalkoztatnak. Ebből az első szempont nem valósult meg, ugyanis 702 munkaadótól kaptak választ (összesen 8625, alkalmazottakat foglalkoztató munkáltató van a megyében), a másik célt viszont elérték, ugyanis a 702 válaszadó összesen 22 881 alkalmazottat foglalkoztat, ami a 30,2 százalékát alkotja a megye 75 764 alkalmazottjának.

Az építőiparban is számolnak új állásokkal. Képünk illusztráció Fotó: Tuchiluș Alex

A 702 válaszadó 3170 személyt alkalmazna idén, ami kevesebb ugyan a hasonló, 2023-as felmérésben összesített 3523-hoz képest, ám akkor jóval több munkaadó (1088) válaszolt az ügynökség kérdéseire. Az idén várható 3170 alkalmazás közül 1915 esetében a foglakozás azonosítására szolgáló kódot is megjelölték a munkaadók, ez alapján a következő munkakörökben bővítenék leginkább alkalmazottaik számát: általános asztalos: 143 fő,

áruszállító tehergépkocsi-vezető: 111 fő,

kereskedelmi dolgozó, eladó: 77 fő,

betanított munkás (alkatrész-összeszerelésre): 72 fő,

árumozgató alkalmazott: 69 fő,

csomagoló: 120 fő,

pincér: 52 fő,

CNC-gépkezelő: 40 fő. A munkaadók által megjelölt legkeresettebb munkakörök többsége szakképzettséget vagy betanítást igényel, ugyanakkor a felmérésből az is kiderült, hogy

a felsőfokú végzettségűek iránti igény elenyésző,

mindössze 80 főt alkalmaznának ilyen végzettséget igénylő állások betöltésére. Visszafogottabb optimizmusra utalnak a számok Míg 2023-ban a válaszadó cégek 53,4 százaléka tervezett alkalmazásokat és 46,6 százalékuk nem, 2025-ben ez az arány gyakorlatilag megfordult: 46,3 százalékra csökkent a személyzetbővítést tervező cégek aránya, és a válaszadók 57,3 százaléka nyilatkozta azt, hogy nem tervez alkalmazásokat. Ugyanakkor a kérdőívet kitöltők számának a csökkenése is a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot jelzi. A válaszokból az is kiderül, hogy a legtöbb alkalmazást a 10–49 alkalmazottal működő cégeknél, azaz a kisvállalkozásoknál tervezik, a második helyen pedig 250-nél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok állnak. Iparágak szerinti bontásban a feldolgozóipar az az ágazat, amelyben idén a legnagyobb számú alkalmazást (1352 munkahely) tervezik. Ezt követi a kereskedelem (619 állás), a szálloda- és vendéglátóipar (293 állás), az építőipar (245 állás) és az adminisztratív szolgáltatási szektor (239 állás). Ez az öt ágazat a válaszadók által valószínűsített 3170 új munkahelyből 2748-at (86,69 százalék) tesz ki. Érdemes megemlíteni, hogy a kedvezőtlen gazdasági és pénzügyi helyzet ellenére is viszonylag pozitív várakozással tekintenek a 2026-os évre a munkaadók, többségük (66 százalék) ugyanis úgy véli, hogy alkalmazottaik száma stabil marad/stagnálni fog idén, és csak 8 százalékuk szerint fog csökkenni ez a szám – jegyzi meg a felmérés összesítésében a megyei munkaerő-elhelyező ügynökség. Annak, hogy a megkérdezettek közül sokan nem terveznek személyzetbővítést, az ügynökség szerint a következő tényezők lehetnek az okai: a legtöbb romániai kis- és középvállalkozásnak nincsenek rövid és középtávú tervei,

a növekvő infláció, pénzügyi hiány,

a bevezetett fiskális intézkedések, adóemelések, amelyek a kisvállalkozásokat erőteljesen érintik,

sok vállalkozás, különösen a tíz főnél kevesebb alkalmazottal rendelkező mikrovállalkozások napról napra élnek, stratégiai tervezés nélkül (a válaszadók között 68,87 százalékos azon mikrovállalkozások aránya, amelyek nem terveznek alkalmazásokat idén). A piaci bizonytalanságok – infláció, adóügyi intézkedések stb., a háború gazdasági hatása – valószínűleg nagy arányú (43 százalék körüli), stagnálást valószínűsítő válaszokat eredményeztek a kisvállalkozások körében is. A 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató munkáltatók közül viszont mind a 16 válaszadó vállalatnál úgy vélik, hogy több munkaerőre lesz szükségük idén – közölte az ügynökség.

Új eladókra idén is van igény. Képünk illusztráció Fotó: Haáz Vince

A közszférából csak három munkáltató válaszolt a kérdőívre, de ők is úgy vélték, hogy a költségvetési kiadások csökkentésére irányul kormányintézkedések nem teszik lehetővé az alkalmazásokat idén. Ami pedig a várható leépítéseket illeti,

a válaszadók becslése szerint idén 576 alkalmazottat bocsátanak majd el.