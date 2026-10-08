Enyhítené a drogok birtoklásáért járó büntetést egy új törvénytervezet

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke, Corneliu Ștefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön.
A politikus szerda este a Facebook-oldalán Victoria Stoiciu törvénytervezetére reagált. A PSD listáján megválasztott, jelenleg független szenátor jogszabályjavaslata kivenné a büntetőjog hatálya alól, és szabálysértéssé minősítené a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását – adta hírül az Agerpres.
Corneliu Ștefan bejegyzésében úgy vélekedett, hogy a jogszabályok enyhítése helyett fokozni kell a fellépést a kábítószer-kereskedők és terjesztői hálózatok ellen, miközben a megelőzést, a függőség kezelését és a fiatalok védelmét is prioritásként kell kezelni.
Victoria Stoiciu törvénytervezetét a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Cristian Ghinea és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátora, Daniel Fenechiu is támogatja. Elfogadása esetén
A kábítószer-kereskedelem továbbra is bűncselekmény maradna, változatlan büntetési tételekkel.
Elekes Gyula tűzzománc művész alkotásaiból nyílik kiállítás csütörtökön a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban.
Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házimacskák vadászatáról, ezért a Macskapréda Projekt arra hívja a lakosságot, hogy saját fotós megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házimacskákkal.
Hatalmasra nőtt az érettségi tananyaga, csúszik a tankönyvek megjelenése, és új vizsgatárgy is jön: iskolaigazgatók fejtették ki véleményüket arról, hogy a megváltozott kerettantervek miatt mi vár majd a mostani kilencedikesekre tizenkettedik végén.
Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség szerda este egy 2024. június 21-i eset miatt – erről a kormányfő számolt be Facebook-bejegyzésében.
Ismét a klasszikus zenére figyelnek október 8. és 11. között Sepsiszentgyörgyön. Második alkalommal rendezik meg a Bartók Napokat a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében.
A bukaresti törvényszék szerdán megalapozatlannak találta és elutasította Călin Georgescu kérelmét, amellyel mogoșoaiai villája zár alá vételének feloldását kérte. A határozat jogerős.
Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon – a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint.
Három medve támadt rá egy férfire kedden a Hunyad megyei Puj községhez tartozó Fégyéren, amikor megpróbálta megmenteni a vadállatok által megtámadott tehenét.
Terrorista célú fenyegetés gyanújával őrizetbe vette szerdán a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) Cosmin Tudorant, aki tavaly Bukarestben bántalmazott egy bangladesi futárt.
Csütörtökön 12 óra 30 perckor megnyitják a közúti forgalom előtt a Máramarossziget közelében épült, Romániát Ukrajnával összekötő új Tisza-hidat és határátkelőt.
1 hozzászólás