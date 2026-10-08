Enyhítené a drogok birtoklásáért járó büntetést egy új törvénytervezet

A Szociáldemokrata Párt (PSD) első alelnöke, Corneliu Ștefan ellenzi, hogy a saját fogyasztásra szánt drogok birtoklása bűncselekmény helyett szabálysértésnek minősüljön.

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A politikus szerda este a Facebook-oldalán Victoria Stoiciu törvénytervezetére reagált. A PSD listáján megválasztott, jelenleg független szenátor jogszabályjavaslata kivenné a büntetőjog hatálya alól, és szabálysértéssé minősítené a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását – adta hírül az Agerpres.

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Corneliu Ștefan bejegyzésében úgy vélekedett, hogy a jogszabályok enyhítése helyett fokozni kell a fellépést a kábítószer-kereskedők és terjesztői hálózatok ellen, miközben a megelőzést, a függőség kezelését és a fiatalok védelmét is prioritásként kell kezelni.

Victoria Stoiciu törvénytervezetét a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) szenátora, Cristian Ghinea és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenátora, Daniel Fenechiu is támogatja. Elfogadása esetén