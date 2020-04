Elegendő lesz-e a távoktatás a sikeres román érettségihez?

A végzős diákok felelőssége nagyobb lett az online oktatás következtében • Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Takács Csilla román és angol szakos tanárnő és diákjai az iskolai oktatás beszüntetése után rögtön átálltak a virtuális tanulásra: hetek óta olyan online platformokat használnak, ahol szélesebb körű szolgáltatásokat vehetnek igénybe a diákok és tanárok egyaránt. „Fontos, hogy dokumentumokat, kisfilmeket is fel tudjunk tölteni ezekre. Tanárként, a tesztek esetében meg tudom jelölni azt is, hogy az adott gyakorlatra mikorra várom a megoldásokat” – mondta a pedagógus.

Hozzátette, a tesztek során elért pontszámokat nem alakítja át jegyekké, így a végzősök már az érettségi előtt felmérhetik a tudásukat.

Újságcikkek értelmezése első látásra, érvelő szövegek szerkesztése – mintha az érettségin lennének, ezeket gyakoroljuk

– mutatott rá, kiemelve, hogy a minisztérium honlapján is megjelentek az ilyen típusú tesztek az elmúlt napokban.

Pozitívan értékelte ugyanakkor a televízióban látható Teleșcoala (Teleiskola) műsort is, amely szintén az érettségitételek helyes kidolgozásában nyújt segítséget. „Elmondhatom, a diákok szívesen tanulnak ebben a formában. Az online csoportokban folyamatosak az egyeztetések és a feladatokat is időre elkészítik. Előny, hogy nem látja minden diák, hogy külön-külön mit írtam megjegyzésként mások lapjára, tehát privátban is ki tudom értékelni a megoldásokat” – méltatta a Google Classroom előnyeit a tanárnő.

Ezt a nyelvet meg kell tanulni

A román érettségivizsga alakulásával kapcsolatban Takács Csilla nem látja feltétlen hátránynak ezt az iskolamentes időszakot.

Azt látom, a diákokban évről évre egyre inkább tudatosul, hogy ezt a nyelvet meg kell tanulni, el kell sajátítani

– emelte ki. Ami a nehézségeket illeti, rávilágított: az elemi és általános iskolai román alaptudás kimaradása sokszor középiskolában kerül felszínre, a lemaradt diákok pedig már képtelenek behozni a tetemes hátrányt.

Olyan diákok is vannak a kilencedik osztályban, akik nem tudják helyesen elmondani románul, hogy hány évesek

Számukra jóval megerőltetőbb az érettségire való felkészülés, de rengeteg gyakorlással ezt is át lehet hidalni” – tette hozzá a tanárnő.

Aki készül, az nem kell aggódjon

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium végzős diákjai sem maradtak román nyelvű oktatás nélkül. Bogos Beáta román nyelv és irodalom szakos tanár elmondta, kezdetben nehéz volt az online oktatás tervezési és megszervezési időszaka. „Órarendet kellett szerkeszteni, elérhetőségeket kellett beszerezni, online platformokat kellett létrehozni” – sorolta.

Szerinte az alsóbb tagozatokban is sokat dolgoznak együtt a tanulókkal: ő küldi a feladatokat, a diákok pedig visszaküldik a megoldásokat. „A visszajelzések pozitívak, sőt az én tanítványaim élvezik az oktatásnak ezt a formáját.”

Az érettségizőkre kitérve úgy fogalmazott, jelenleg nincs módszeres ellenőrzési lehetőség, tehát

a nagyobb felelősség most a végzősök vállait nyomja.

„A diák nincs kikérdezve és ellenőrizve napi szinten. Az iskolai rendszerrel ellentétben nem ír villámteszteket, elmaradt még a próbaérettségi is, szóval a diákra háruló felelősség megnőtt” – értékelte a tizenkettedikesek helyzetét. Szerinte a tanulóknak is észre kell venniük a rosszban a jót: most nem kell más tantárgyakra koncentráljanak, teljes gőzerővel készülhetnek az érettségire.