Újabb beruházás készül el nemsokára Csíkszentkirályon

A végleges körforgalom elkészülte után egy újabb fontos beruházás közeledik a befejezéshez Csíkszentkirály községben.

Székelyhon 2026. június 23., 15:452026. június 23., 15:45 2026. június 23., 15:452026. június 23., 15:45

A bicikliút-projekt részeként elkészítik az Olt folyón átívelő új hidat is, amely a régi lengőhidat váltja majd ki.

Az új átkelő biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosít a kerékpárosok és a gyalogosok számára egyaránt