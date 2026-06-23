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Újabb beruházás készül el nemsokára Csíkszentkirályon

• Fotó: Csíkszentkirály Községháza

Fotó: Csíkszentkirály Községháza

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A végleges körforgalom elkészülte után egy újabb fontos beruházás közeledik a befejezéshez Csíkszentkirály községben.

Székelyhon

2026. június 23., 15:452026. június 23., 15:45

2026. június 23., 15:452026. június 23., 15:45

A bicikliút-projekt részeként elkészítik az Olt folyón átívelő új hidat is, amely a régi lengőhidat váltja majd ki.

Az új átkelő biztonságosabb és kényelmesebb közlekedést biztosít a kerékpárosok és a gyalogosok számára egyaránt

– olvasható a helyi önkormányzat közleményében.

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Hozzáteszik, a fejlesztés célja, hogy a községben tovább javuljanak a közlekedési feltételek, és biztonságosabbá váljon az átkelés az Olt folyón.

Csíkszék Csíkszentkirály
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