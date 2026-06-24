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Rovarirtás lesz Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

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Rovarirtást végeznek Csíkszereda teljes közterületén, csütörtökön este – tájékoztat a polgármesteri hivatal.

Székelyhon

2026. június 24., 10:462026. június 24., 10:46

2026. június 24., 10:472026. június 24., 10:47

A beavatkozás elsősorban kullancsok és szúnyogok ellen irányul. A Csíkszeredai Városháza közleménye szerint az első beavatkozás 21 órakor kezdődik a zsögödi városrészen, majd onnan haladnak a város központja felé.

A központi parkban 22 óra körül várható a rovarirtás.

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Az illetékesek arra lakosságot, hogy a beavatkozás idején és az azt követő félórában lehetőleg kerüljék a rovarirtás helyszíneit.

Csíkszék Csíkszereda
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