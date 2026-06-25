Rágcsálóirtás lesz Csíkszeredában

A rágcsálók szaporodásának megfékezése érdekében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala közterületi irtást rendelt el.

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A csalétkeket zárható dobozokba helyezik ki olyan módon, hogy ahhoz más állat, esetleg gyermek ne férhessen hozzá – áll a csíkszeredai városháza által közzétett közleményben.

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A csalétket folyamatosan ellenőrizik és szükség esetén pótolják. A felhasznált hatóanyag a Gardentop.