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Rágcsálóirtás lesz Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Freepik

Képünk illusztráció

Fotó: Freepik

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A rágcsálók szaporodásának megfékezése érdekében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala közterületi irtást rendelt el.

Székelyhon

2026. június 25., 12:232026. június 25., 12:23

2026. június 25., 12:242026. június 25., 12:24

A csalétkeket zárható dobozokba helyezik ki olyan módon, hogy ahhoz más állat, esetleg gyermek ne férhessen hozzá – áll a csíkszeredai városháza által közzétett közleményben.

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A csalétket folyamatosan ellenőrizik és szükség esetén pótolják. A felhasznált hatóanyag a Gardentop.

Idézet
A kártevők teljes kiirtása lehetetlen, de mindent megteszünk azért, hogy a számuk csökkenjen, az életterük visszaszoruljon.

Ehhez azonban összefogásra van szükség” – fogalmaznak a közleményben, melyben arra is kérik a lakástulajdonosi társulásokat, hogy hozzájuk tartozó tömbházak alagsorában ők is végezzék el a rágcsálóirtást.

Csíkszék Csíkszereda
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