Csak csúcsidőben zsúfoltak a buszok

„ Csíkszentdomokos és Csíkszereda között viszonylag jó az összeköttetés, egy nap több autóbusz- és vonatjárat is közlekedik” – válaszolta érdeklődésünkre Karda Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere. Hozzátette, panaszt sem kaptak eddig a lakosság részéről a tömegközlekedéssel kapcsolatban. „Néhány éve kérték, hogy egy járat későbbi időpontban induljon, akkor sikerült ezt a kérést is megoldani” – magyarázta a községvezető. Hátrányként értékeli azonban azt, hogy

Állóhely is alig maradt az ülések között az egyik busztársaság pénteki járatán, annyira zsúfolt volt, alig fértek fel rá a Csíkszeredában felszálló utasok. A járat Gyergyószentmiklós irányába tartott és a kényelmetlen helyzet az első két faluig állt fenn, a többség ekkor ugyanis leszállt járműről. Akadnak azonban olyan buszjáratok is, amelyek csak néhány utassal közlekednek. A székelyföldi távolsági tömegközlekedésről érdeklődtünk néhány községvezetőtől, megkérdeztük a Hargita és a Maros megyei önkormányzatokat, illetve két busztársaságot is.

Mik József, Borszék polgármestere is arról számolt be, hogy több buszjárat is közlekedik Maroshévízre és Marosvásárhelyre az üdülővárosukból, ráadásul a hargitai megyeszékhelyre, azaz Csíkszeredába is van közvetlen járat. Úgy véli, nyáron a turistaidényben

annak ellenére, hogy a többség saját gépkocsival érkezik a településükre, hasznos lenne, ha valamivel több autóbusz közlekedne.

Szintén szerencsés helyzetben van a Maros megyei Magyaró a tömegközlekedés szempontjából, hiszen óránként közlekednek a maxi-taxinak nevezett mikrobuszok a településre. Kristóf József községvezető kiemelte, hogy a csúcsidőkben, azaz 7 és 15 órakor két járat is indul, amelyekből az egyik a legtávolabbi faluba, azaz Fickópatakára is eljut. Ugyanakkor két vonatállomásuk is van, egyik Magyarón, másik Holtmaroson, így személyvonattal is tudnak közlekedni a helybéliek. Szászrégen mindössze 16 kilométerre fekszik tőlük, így szorosabb az összeköttetés arrafelé. Innen félóránként járnak kisbuszok Marosvásárhelyre, így oda is könnyen el tudnak jutni, vagy Magyaróról akár közvetlen vonatjárattal is.

Taxi az autóbuszok helyett

„Nem járnak elég sűrűn az autóbuszjáratok Etédre, akiknek naponta kell ingázni a munkahelyére, azoknak elég nehézkes a így a közlekedés, ráadásul vonat sem jár erre” – véli Szőcs László, Etéd volt polgármestere, aki magánemberként nyilatkozott lapunknak. Hozzátette,

az egyik járat inkább csak az iskolások számára megfelelő, és a Marosvásárhely irányába tartó járat indulási időpontja sem a legalkalmasabb a munkába járásra, így azok használják ki elsősorban, akik orvoshoz mennek Maros megyébe.

Csíkszeredába pedig kora reggel, 5 órakor indul az autóbusz, és késő délután ér vissza. „Ezek a járatok nem elegendők, ennél többre volna szükség, 30 éve is ennyi volt, azóta nem bővült a számuk. Ezzel ellentétben azonban bővült a személygépkocsik száma a településen” – jegyezte meg. Gyakran előfordul, hogy

néhányan összepótolnak az üzemanyagköltségre és együtt mennek bevásárolni a közelben lévő Erdőszentgyörgyre, vagy Székelykeresztúrra.

„Ugyanakkor az emberek egyre gyakrabban veszik igénybe a székelykeresztúri taxik szolgáltatását, mert így akkor utazhatnak be a városba, amikor akarnak. Kényelmesebb így, még, ha többe kerül is” – vázolta a tömegközlekedés helyzetét a volt elöljáró.

Több volt régen az utas

Az Itas Rt. többek között Csíkszereda környékén működtet néhány helyközi buszjáratot. Máthé István a cég részéről elmondta,

előfordulhat zsúfoltság a délutáni járataikon, amikor többen tartanak hazafele a munkahelyükről, azonban a többiekre inkább az ellenkezője az igaz, azaz egyre kevesebb az utas.

Volt rá példa, hogy mindössze 1-2 utassal tették meg a távot. „Ezelőtt 20 évvel sokkal több volt az utas az autóbuszokon, a falvakról azzal jártak be a nagyvállalatokhoz dolgozni az emberek, ma már egyre kevesebben választják a tömegközlekedést, inkább autóval járnak” – foglalta össze a változásokat a cégvezető.

Elkényelmesedtek az emberek

„Akármennyi új autóbuszjáratot tudnánk indítani, csak legyen akinek, merthogy egyre kevesebb az utazóközönség” – fogalmazott a székelyföldi megyékben is szolgáltató Bálint Trans illetékese. Hozzátette, ennek oka, hogy egyre többen birtokolnak személygépkocsit, „a barát pedig elviszi a barátot, a szomszéd a szomszédot”, ráadásul

sok a „feketéző” taxis is, akik törvénytelenül foglalkoznak személyszállítással.

Ugyanakkor megváltozott az emberek igénye is, kényelmesebbekké váltak, a házuk előttről szeretnének indulni, és oda érkezni a járművekkel.

Így nemhogy bővítenünk kell a járatainkat, hanem éppen ellenkezőleg, törölnünk kell, mert nincs akinek üzemeltetni”

– jegyezte meg.