Borboly máshol csökkentené a bürokráciát

Meg is érkezett a kérdéseinkre írásban küldött válasza. Egyik mondatában a következőképpen fogalmazott: „Sajnos Romániában ilyen populista, »nesze semmi fogd meg jól« intézkedések sokaságával kell megküzdeni. Ahol a kormány nem veszi figyelembe, hogy valahol van teljesítmény vagy sincs, van szükség vagy sincs. Képtelenek a lakossághoz közeli, a szubszidiaritás elvét betartó döntéseket meghozni. Romániát nemcsak a bürokrácia öli meg, hanem a buta politikusok népszerű eszköze is, a »fűnyíró elv«, vagy ahogy köznyelvben használatos »nyulat bokrostól« döntési, büntetési mechanizmus.”

Na, de ha még mindig lennének kétségeink, olvassuk tovább a tanácselnök gondolatait: „Csökkenteni nem az önkormányzatoknál kellett volna, hanem a rengeteg bürokráciát növelő, a saját fontosságuk alátámasztásával elfoglalt hivatalokat, ügynökségeket és hatóságokat, amelyek más országban, EU-ban nem is léteznek. Lehetett volna csökkenteni nemcsak a költségvetési kiadásokat, hanem a magánvállalatok, vállalkozók és az emberek adminisztratív költségeit is, jelentősen!”

Miután az elnök jól kidühöngte magát, rátért a megyei tanácsot ért világrengető változtatások ecsetelésére. Például: „Az egyik legfontosabb változás, hogy a korábbi vezérigazgató funkciók mindegyikét (director general) megszüntettük, igazgatói funkciókká alakultak át. Ennek következménye, hogy a vezérigazgatóságok (direcție generală) igazgatóságokká alakultak, amelyek így kisebb létszámmal és átszervezett munkakörrel működnek tovább. A jogi igazgatóságból jogi osztály lett.”

Mi már ezzel is megelégedtünk volna, ő azonban így folytatta: „További változás, hogy az irodavezetői állásokat is meg kellett szüntetni, illetve a vezető funkciók számát is szigorúbban korlátozza a törvény. A korábbi 25 vezető tisztségből 6 megszűnt (3 betöltetlen tisztség megszűnt, 3 pedig átalakult végrehajtói állássá). Ezzel együtt 3 irodát is felszámoltunk: az elemző irodát, a digitalizáció irodát és az elnöki ellenőrzési testületét (corp control).”