Magukért beszélő számok: összehasonlítottuk a három székelyföldi megye 2022-es terveit

Így nem tudnak annyira szabadon gazdálkodni, mint a települési önkormányzatok. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a megyék esetében nem beszélhetünk óriási tételekről, hisz az egyes megyék költségvetése nagyságrendben a megyeszékhelyek költségvetéseihez hasonlítható. A következőkben a három székelyföldi megye, vagyis Hargita, Kovászna és Maros megyék költségvetéseit elemezzük, hasonlítjuk össze. Az elemzéshez a három megyei önkormányzat költségvetési határozatait használtuk fel. A megyék lakosságbéli különbségét azzal ellensúlyoztuk, hogy az egyes költségvetési tételeket egy lakosra is visszaosztottuk.

Az egy lakosra számolt jövedelemadónál Maros megye vezet, 30%-kal magasabb az egy lakosra jutó visszaosztott jövedelemadó, mint a másik két megyében. Ebből arra lehet következtetni, hogy Maros megyében legalább ennyivel magasabbak a jövedelmek, a fizetések is. Emellett egy magyarázat lehet az is, hogy Maros megyében nagyobb fizetésekkel vannak bejelentve az alkalmazottak, mint Hargita és Kovászna megyében. Az egyes megyékben befizetett személyi jövedelemadónak 15%-a a megyei önkormányzatok bevételei, amelyet szabadon felhasználhatnak (63% a települések költségvetéseibe folyik be). Ugyancsak a megyei önkormányzatokhoz folyik be a jövedelemadó 6%-a, azonban ezt a részt a megyei önkormányzatok kötelesek az adott megye települései költségvetéseinek a kiegészítésére fordítaniuk. E fenti két tétel mellett a befizetett jövedelemadó 14%-ának a 15%-a is a megyei költségvetések bevétele szabad felhasználású összegként.