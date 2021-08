A vártnál is nagyobb mértékben csökkent az orvosok száma az alapellátásban

Lakosságarányosan harminc háziorvossal van kevesebb a kelleténél Hargita megyében, azaz megközelíti a húsz százalékot a hiány. A valóságban ennél kevesebb orvos is elegendő lenne a lefedettség biztosításához, de még így is 16 újabb szakemberre lenne szükség. Három községben ez már-már életbevágóan fontos lenne, ugyanis azokban már most is kizárólag ingázó orvosok rendelnek.