A széldöntések által okozott károkat is pótolják az erdősítéssel

Az erdőtelepítés hagyományos időszaka, március-április így rendszeresen kitolódik májusig is, tájegységtől függően.

Hargita megyében a legjelentősebb méretű faültetést a több mint 46 000 hektárnyi erdőt felügyelő Csíki Magánerdészet területein végzik el, ez annak is tulajdonítható, hogy

ebből 50 hektárt jelent a természetes felújulás, a többi 395 hektárt viszont be kell ültetni, ehhez 1,5 millió csemetét használnak fel.

A széldöntések sújtotta területek közül a csíkszentdomokosi és csíkszenttamási erdőkben kezdődik meg az újraerdősítés, a munkálatokat a közbirtokosságokkal szerződésben álló, szakmai bizonylattal rendelkező cégek végzik, néhány helyen napszámosokat is bevonnak.

Az ültetőanyag 90 százaléka lucfenyő, mellette juhart, bükköt és vörösfenyőt is telepítenek, a csemetéket néhány napja kezdték kiszedni, előkészítve az ültetést

– ismertette a szakember. Mivel a helyi termelők és a közbirtokosságok előállította csemeték nem fedezik a szükségleteket, ezért a környező megyékből is kellett vásárolni.

vannak olyan területek is, ahonnan csak tavaly nyáron sikerült kitermelni a kidöntött famennyiséget, ezért az újraültetés 2023-24-ben történik meg, mert a kitermelés utáni két vegetációs időszak – két év – után lehet kezdeni.

A Parajdi Erdőrendészeti Hivatal területén a két évvel ezelőtti széltörések nyomán kitermelt fa helyére 15 hektáron 65 ezer csemetét ültetnek el, hézagpótlást pedig 6,6 hektáron végeznek, ehhez 35 ezer facsemetét használnak fel. A legtöbb itt is a lucfenyő, de ültetnek még kocsánytalan tölgyet, bükköt, égert, erdeifenyőt is – tudtuk meg Kacsó Zoltán erdőmérnöktől. Az illetékes szerint

Idén 60 hektárnyi területen terveztek csemeteültetést, emellett hézagpótlást is végeznek. Lucfenyőt és vörösfenyőt ültetnek, a munka április végén kezdődhet meg, és májusban is tartani fog számításaik szerint.

az erdőtelepítéshez helyi munkaerőt használnak fel, a munkát viszont még nem tudták elkezdeni, ehhez hóolvadásra is szükség van.

Szintén a 2020. februári széldöntések miatt ültetnek be idén 37 hektárnyi területet a Zetelaki Erdőrendészeti Hivatalhoz tartozó erdőkben – tudtuk meg Kádár Tibor Sándor erdőmérnöktől.

Emellett 14,5 hektáron természetes megújulással számolnak, vágások után 5,5 hektáros üres területet is erdősítenek, illetve hézagpótlást végeznek 6 hektáron.

Összesen 250 ezer csemetét használnak fel, ezek mintegy 90 százaléka lucfenyő, de fontos kiegészítő fajokat is ültetnek, mint hegyi juhar, magas kőris, lombhullató fenyő, madárberkenye – ismertette. „A munka nagy részét szakosodott cégek végzik, ők biztosítják az egyre kritikusabban hiányzó munkaerőt.

Kis mértékben még dolgozunk napszámosokkal is, de ők is tapasztalt, az ültetési technikákat értő emberek. Az ültetés általában időjárásfüggő, legfontosabb feltétele, hogy már ne legyenek éjszakai fagyok

Van, ahol már dolgoznak

Hargita Megyei Erdészeti Igazgatóság illetékese, Gál Emil erdőmérnök szerint az állami tulajdonú erdőterületeken 41,47 hektárt ültetnek be, hézagpótlást is végeznek a korábbi ültetésekben 10,26 hektáron. Az erdészet által ügykezelt magántulajdonú és önkormányzati területeken 131,58 hektáron fognak facsemetét ültetni, 27,79 hektáron pedig hézagpótlás lesz. Emellett természetes felújulás is történt az erdőkben, 18 hektárnyi állami, 69,27 hektárnyi pedig közbirtokossági és magánterületeken.