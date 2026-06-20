A nyár legillatosabb fesztiváljai

Amellett, hogy csodaszép és illatos, fertőtlenít, gyulladást csökkent, megnyugtat, továbbá jó korpásodás, fejfájás ellen, akár ételbe is tehető. Elkezdődött a székelyföldi levendulafesztiválok és nyílt napok évada, használjuk ki, amíg virágzik!

Kocsis Károly 2026. június 20., 09:392026. június 20., 09:39

A levendula, ez a közismert dísz-, fűszer- és gyógynövény főként az utóbbi egy-másfél évtizedben kezdte meghódítani Székelyföldet:

nemcsak számos település határát színesítik a lenyűgöző és egyben nyugtató látványt kínáló lila ültetvények, hanem egyre több portán jelennek meg a virágágyásokban is.

Pedig az olaját már az ókori egyiptomiak is használták mumifikáláshoz, balzsamozásra, később a görögök és a rómaiak fájdalomcsillapító és idegrendszert erősítő szerként, valamint szappanjaikat és fürdővizüket illatosították vele. Hirdetés Ma az aromaterápiások elsősorban nyugtató, szorongáscsökkentő és enyhe altató hatásáért esküsznek rá, de természetesen a kozmetikai és illatszeripar is előszeretettel használja. Évelő növényről van szó, amelyet ha ügyesen kezelnek, az átlagéletkora optimálisan 18–20 év, de 80 éves ültetvények is találhatók Franciaországban.

Levendula néven Közép-Európában két fajt termesztenek: a francia levendulát (Lavandula angustifolia Mill., syn. L. officinalisChaix) és a hibridlevendulát (L. x intermedia Emeric ex Loisel, syn. L. x hybrida Reverchon ex Briq.). Az előbbi jobb minőségű, linalil-acetátban gazdagabb illóolajat ad, de hozama alacsonyabb. Mindkét faj a mediterrán tengerpartok hegyvidéki lejtőiről származik. A francia levendula Magyarországra Bittera Gyula révén került be az 1920-as években, s az általa létesített ültetvény a Tihanyi-félszigeten ma is híres. A levendulák – a szakirodalmak többsége szerint – igénytelen fajok, gyengébb termőképességű talajokon is termeszthetők. Ajánlják meredek, sekély termőrétegű, köves-kopárosok hasznosítására, ahol a rétegvonalak mentén telepítve eróziógátló hatása van.

(Kertgazdaság, 2014/1.)

Székelyföldön az egyik első ültetvény Moldován-Szeredai Noémi unitárius tiszteletes asszony és családja nevéhez fűződik, akik 2013–2014-ben Csekefalva határában telepítettek be egy közel egyhektáros területet, amely manapság a térség legnagyobb látogatható, biominősített levendulásának számít. Ugyancsak 2014-ben a Sepsiszentgyörgyről hazaköltöző Nemes házaspár, Ágnes és Zoltán áldozott erre 70 áras területet, illetve 15 ezer eurót Bikafalván, ahol azóta is – főként szárítva hasznosított – orvosi levendulát termesztenek.

Naponta 9-21 óra között látogatható a sokféle, fotózkodásra és pihenésre alkalmas helyszínnel kialakított levendula - és búzamező a Marosvásárhely közelében lévő település határában, ahol a szervezők helyi finomságokkal is várják azokat, akik pár órát eltöltenének a szabadban Fotó: Térfigyelő – helló Vásárhely/facebook

Nemcsak molyirtó! Zoltán akkoriban legfőbb célkitűzésének tartotta „kiverni a nép fejéből, hogy a levendula molyirtó.” Természetesen nagy mennyiségben ilyen hatása is van, de nemcsak erre jó. „Azt kell tudni, hogy talán a legsokoldalúbb gyógynövény.

Legfontosabb tulajdonsága a nyugtató hatása, az olajat azoknak ajánljuk, akiknek stressz vagy fáradtság miatt fáj a fejük, de álmatlanságra is javallott. Halántékra vagy tarkóra kenve bizonyítottan segít.

Aromaterápiás hasznosításra is kitűnő, masszírozáshoz, fürdővízbe, párologtatóba is tehetjük. Például vasalóba vagy vizes porszívóba, de mosógépbe is cseppenthetünk pár cseppet. Kisgyerekes családoknak ajánlom sebek fertőtlenítésére, nyugtatja és összehúzza a bőrt, ugyanakkor szúnyogcsípésekre is kiváló.” Az általuk megálmodott Levendula Ház rendszerint kézműves termékeket kínál a környező városok havi vásárain. Ültetvényükön nyáron gyakran szerveznek esti sétákat, piknikezést, amelyeken bárki részt vehet.

A belépőt egy csokor levendula megvásárlása jelenti: felnőtteknek 20, 7 és 12 év közötti gyerekek számára 10 lejbe kerül Fotó: Farkas Andrea/Székely Kalendárium

Azóta a mind Hargita megyében, mind a szomszédjaiban több levendulás hívja fel magára a figyelmet, különösen virágzáskor, ami általában június végén esedékes. Például a kézdiszéki Kézdialmáson, az azonos nevű dombot uraló Szent Mihály-templom közvetlen közelében öt éve a helyi Varga házaspár brassói menye is elütetett 2500 tövet, kihasználva a klímaváltozásban rejlő lehetőségeket. Ezzel szó szerint értve is

színt vittek a közösségi életbe, másrészt üzleti vállalkozásként – kézkrémeket, illóolajat, ajakápolót, illatzsákokat készítenek – is áll a lábán.

Hasonló megfontolásból telepített levendulást a Kósa család is Uzonba, valamint 2021-ben a felsőcsernátoni származású, Sepsiszentgyörgyön élő Rákosi Norbert a Sepsikőröspatak és Zalán közötti határba, de Háromszéken még kézdimárkosfalvi és gidófalvi ültetvényről is tudunk. A Maros megyei Magyarózdon már sok éve ismert Foszner-Korodi Ildikó lila parcellája, Gombos Csaba kántor és felesége 2020-ban telepített levendulát két üresen álló csíkcsicsói telkükre, és a sort még folytathatnánk.

A Sepsikőröspatak és Zalán közötti levendulásban kétfelvonásos fesztivált tartanak Fotó: Rákosi Norbert személyes archívuma

Színes-illatos események Lassan-lassan egy brand kezd kialakulni ezen foglalatosság körül, aminek erősítésére, no meg a termény részbeni értékesítésére különféle fesztiválokat, nyílt napokat szerveznek Székelyföld-szerte. A mezőmadarasi már június 13-án megkezdődött, és szervezője egészen július 5-ig kinyújtja, de annak ellenére, hogy belépős, különösebb programot nem kínál. Viszont Erdély legnagyobb levendulásaként hirdeti magát! Az előttünk álló hétvégén, június 20–21-én Székelyszentkirályon, a szombat déli kapunyitást követően, 15 órától kulturális műsor, bálahajító-vetélkedő és koncert várja az oda látogatókat. Vasárnap délután úgyszintén tánccsoportok lépnek színpadra, este DJ szórakoztat a II. Székelyszentkirályi Levendulafesztivál zárásaként.

A csekefalvi a térség legnagyobb látogatható, biominősített levendulásának számít Fotó: Tóth Orsolya

A búzásbesenyői Lila Gold Fesztet is megemlítjük, ami Maros megyéhez tartozik: június 21-én kezdődik, és egy héten át, a következő vasárnapig tart, ám

a levendulamező csak június 22–25. között látogatható reggel 10-től este 8 óráig.

A kisebbeket naponta zajos gyerekvárossal, a felnőtteket a két hétvégén kulturális és szórakoztató műsorral, tábortűzzel is csábítják.

Moldován-Szeredai Noémi tiszteletes asszony több mint tíz éve a fesztiválok, nyílt napok mozgatórúgója Fotó: Tóth Orsolya

Lila Arany, a kötelékerősítő Utána nyomban két hétvégén, június 27–28-án, valamint július 4–5-én a Sepsikőröspatak melletti húsz áras ültetvényükön harmadik alkalommal tartandó Lila Arany fesztiválra várják a levendulabarátokat Rákosi Norberték. Azért a két felvonás, hogyha az egyiken nem kedvezne az időjárás, a másik pótolhassa – mondja –, ugyanakkor többeknek nyílik lehetőség levendulaszedésre.

A 20 (gyerekeknek 10) lejes belépő fejében ugyanis mindenki saját kezűleg gyűjthet és hazavihet egy csokorral, emellett kap egy pohár levendulás üdítőt, és részt vehet a különféle programokon.

Például jógázhat a levendulásban, piknikezhet (napernyőt, pokrócot biztosítanak hozzá), kipróbálhatja a gyerek- és a fotósarkot, egyedi virágkompozíciót, fejdíszt készíthet, üveget festhet a workshopokon. Emellett modern és klasszikus társasjátékokkal ismerkedhet, és benevezhet a naplementés borkóstolóra. Amint lapunkkal megosztotta, az Ikavár aljai Berci Bácsi Fesztet is meghonosító Norbert büszke arra, hogy mindez kizárólag családi összefogás eredménye, ami csak tovább erősíti kötelékeiket. Ezt tartja a levendulával való – egyébként csak hobbiszinten űzött – foglalkozás legfőbb hozadékának.

Moldován-Szeredai Noémi tiszteletes asszony több mint tíz éve a fesztiválok, nyílt napok mozgatórúgója Fotó: Tóth Orsolya

Fesztiválból nyílt napok Az első levendulafesztiválokat a Hargita megyei Csekefalván szervezte a Pro Csekefalva–Kede Egyesület és a Csekefalvi Unitárius Egyházközség, ezek aztán 2020-tól, a Covid-járvány eredményeként nyílt napokká, azaz „családias hangulatú találkozásokká” alakultak át. A virágzás ideje alatt tartják,

idén június 27-e és július 12-e között (hétköznap 15–20, hétvégeken 10–20 óráig), és a virágok mellett, az 5 lejes belépő fejében különféle programpontok színesítik

– tudtuk meg Moldován-Szeredai Noémi tiszteletes asszonytól. Például július 3-án 17 órától Kádár Annamária tart előadást, egy héttel később pedig „a természet éltető nyári lüktetését a Heinczinger Miklós verséneklő előadóművész és dr. Pottyondi Ákos gyógynövény- és gyümölcsgazda Zenéltető füvek című közös előadása során megzenésített versek és gyógyító növények hordozzák.”

Pálpatakán is hangulatos fesztiválokat szoktak szervezni Fotó: Palkó Attila

Harmadik alkalommal hirdetnek kerékpáros túrát a székelykeresztúri Dianna levendulásból a csekefalviba és vissza, ami „a jó kapcsolatokat és az együttmunkálkodást példázza” – mondja a tiszteletes asszony. A Maros megyei Nagykenden, ahol Rózsa Csaba 2015 óta közel fél hektáron termeszt levendulát, 2018 óta, a Korond melletti Pálpatakán 2022 óta tartanak fesztivált, de ezek időpontját még nem tették közzé, mint ahogy kézdialmásit sem. Annyi biztos, hogy érdekeseknek ígérkeznek, hiszen tavaly Pálpatakán még két süldőt is feldobtak a hangulat fokozására. Ugyanakkor más helyszíneken, többek között a bözödi levendulásban, a nyárádszentbenedeki Léda Levendulában vagy Koronkán is fogadnak látogatókat.