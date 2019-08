A környezetkímélésre koncentrálnak (x)

A környezettudatosság szellemében szervezte meg Székelyudvarhelyen a szelektív hulladékgyűjtést az RDE Hargita Kft., amelynek igazgatója elmagyarázta, hogy miként kezelik a lakók által különválogatott hulladékot. Arról is beszélt, hogy a lakóknak miért éri meg csatlakozni az akciójukhoz.

Modern szemetesautó. Külön rekeszekbe kerülnek a szelektíven gyűjtött hulladékok • Fotó: Barabás Ákos

Mindemellett az átlátszó és színes fóliát, illetve a polietilénből készült palackokat is hasonlóan kezelik. A maradék műanyagot maguk próbálják a későbbiekben újrahasznosítani a Cekend-tetői lerakónál – például komposztládákat gyártanának –, ehhez azonban egy új technológia engedélyeztetésére van szükség.

Székelyudvarhely nem áll rosszul ebből a szempontból, hiszen itt jelenleg a szemétnek több mint tíz százaléka újrahasznosítódik, ugyanakkor az előrejelzések szerint év végére meglesz az megszabott arány. A problémát csupán az jelenti, hogy jövőre húsz százalék fölé nőnek az elvárások – a szolgáltató pedig magasabbra téve a mércét, már most erre készül. Persze, ehhez a lakosság segítségére is szükség van.

Évről évre növekszenek az európai uniós elvárások a szelektív hulladékgyűjtést illetően, amelyek betartása a szankciók mellett környezetvédelmi szempontból is elengedhetetlen – fejtette ki lapunknak Körösfőy Sándor, az RDE Hargita Kft. igazgatója. A jelenlegi normák szerint

Az üveghulladékot egyelőre csak tárolják, várva, hogy jobb áron értékesíthessék. Az igazgató azt tapasztalta, hogy egyre jobban szelektálnak a lakók, ám még találkoznak azért kellemetlenségekkel.

A legnagyobb probléma, ha az üveghulladékba kerül valami más anyag.

Ezt igyekeznek ugyanakkor tudatosítással csökkenteni. Körösfőy ugyanakkor arra is kitért, hogy most már néhány, a lakótelepeken lévő zárt tározónál is lehetőséget biztosítanak a szelektív gyűjtésre, így számítanak a lakók együttműködésére. Természetesen ezt a kezdeményezést mindenhová ki fogják terjeszteni.

A lakóknak is megéri

Elsősorban a tisztább környezet miatt éri meg a lakóknak, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, de ennek más előnye is van. Az RDE Hargita szolgáltató igazgatója elmondta, rendszerint plusz illetékeket szab ki az állam a vegyes szemét tárolására, amely közvetett módon a lakosságot terheli.

A szelektív gyűjtéssel csökkenteni lehet a vegyes szemét mennyiségét, így a plusz díjakat sem kell majd befizetni.

Mindemellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a lakók is elhozhatják a Termés utcai telephelyre a szelektíven gyűjtött hulladékot, amiért újrahasznosított termékeket – egyebek mellett vécépapírt, kéztörlőt – kapnak cserébe. Ez lehet a megoldás arra a problémára is, ha egyes háztartásoknál viszonylag hamar megtelnek a szelektív gyűjtésre használt műanyagzsákok. A szolgáltatónak jelenleg nincs lehetősége arra, hogy többször elszállítsa a kiválogatott hulladékot, így egy másik lehetőségként az igazgató azt javasolja a lakóknak, hogy ha szükséges, igényeljenek újabb zsákokat a székhelyükön.