A helyi gazdák a legjobb minőséget nyújtják

A REL, azaz a rövid ellátási láncokról, a tudatos vásárlás előnyeiről, a Műanyagmentes júliusról és arról beszélgettünk Dávid Panni, bloggerrel hogy miért éri meg helyi termelőktől vásárolni.

Támogatói tartalom 2023. november 17., 09:002023. november 17., 09:00

– Mikor találkoztál először a REL, azaz a rövid ellátási lánc fogalmával? – A koncepció számomra mindig is ismerős volt, de a fogalommal csak nemrég ismerkedtem meg. Világ életemben falun éltem, így számomra nem is volt kérdés, hogy a saját vagy nagymamám kertjéből gyűjtöm be az élelmeket, és nem a boltba szaladok értük. Aztán 2018-ban Izlandra költöztem, ahol rá kellett jönnöm, hogy nem is élünk mi olyan rosszul Romániában.

Izlandon sajnos nagyon kevés növény terem meg, így szinte mindent importálniuk kell. Ezzel egyenesen arányos, hogy távoli tájakról érkezik a legtöbb élelmiszer, és rengeteg műanyag csomagolással vannak ellátva.

Igazából ebben az évben indultak el bennem a környezetvédelemmel kapcsolatos törekvések. Az ott tartózkodásom ideje alatt például az úgynevezett Műanyagmentes július kihívást is véghezvittem. Ez azt jelenti, hogy

egy hónapon keresztül semmiféle olyan dolgot nem vásároltam meg, ami műanyagba volt csomagolva.

Át kellett kapcsolnom az agyamat erre az üzemmódra, de abszolút megérte. Természetesen Izlandon is vannak kisebb viszonteladók, akiknél a saját kis szütyődbe tudod megvásárolni a termékeket. Például tojást, tejet be lehetett szerezni a helyi gazdáktól is.

Fotó: REL-kampány

– Sikerült a környezetvédelmi szempontokat beépítened a családi életetekbe a mai napig is? – Töredelmesen bevallom, hogy mint főállású édesanya nem mindig jut elegendő idő és energia, hogy minden esetben a környezetvédelem kerüljön prioritásba. Azt mondanám, hogy ez a kérdéskör nálunk most kissé hullámzó, de mindenképpen a törekvésünk megmaradt ebben az irányban. Vannak időszakok, amikor jobban odafigyelünk, van, amikor nem marad energia erre. Az életem egy adott időszakában például vegán voltam, a várandóságom alatt viszont elkezdtem újra állati eredetű élelmiszereket fogyasztani. Akkor ezt láttam jónak. Viszont

a vegetáriánus és vegán ételek közben annyira beépültek a mindennapjainkba, hogy legtöbbször már automatikusan azokhoz a receptekhez nyúlunk.

Fotó: REL-kampány

– Tudatos vásárlónak tartod magad? – Friss anyukaként sokkal kevesebb dologra tudok odafigyelni, mint korábban. Néha kiesnek a dolgok az irányításom alól, viszont általánosságban elmondható, hogy

a környezettudatossági szempontokat mindig figyelembe vesszük legyen szó táplálkozásról, öltözködésről vagy éppen lakásunk tisztántartásról.

Vásárlásaink alkalmával előszeretettel választjuk a helyi termelőket. A német származású férjem számára például az elején kuriózumnak számított, hogy az esti sétáink során random emberek nyújtottak át egy fürt szőlőt vagy tíz tojást. Aztán elmagyaráztam neki, hogy a szőlőt a nagynéném adta, a tojást a szomszéd néni. Egy idő után aztán persze megszokta. A helyi termelőktől vásárolt alapanyagokat fel is dolgozzuk. A férjem az, aki télire különböző szirupokat, lekvárokat, savanyúságokat szokott elrakni, ugyanúgy, ahogy édesanyám is.

A mi pincénkben télen biztosan megtalálható a helyi gazdáktól származó krumpli, hagyma. A kamrában a zakuszka, fagyasztóban a vinetta.

Fotó: REL-kampány

– Akkor is a helyit választod, ha magasabb az ára? – Relatív, hogy ki mit tart drágának vagy olcsónak. Például abból adódóan, hogy a férjem Berlinben született, és tíz évet élt Izlandon sokszor felkerül a téma, hogy amit én túlságosan drágának tartok, ő arra azt mondja, hogy külföldön ötszörös áron tudnánk beszerezni. Ezekben a kérdésekben mindig az a fontos, hogy mi áll a prioritási listánk élén. Egyfajta tudatoságra, és arra van szükség, hogy átkeretezzük a dolgokat.

Számunkra fontos, hogy helyi termelőket, akár kisvállalkozásokat támogassunk. Sokat jelent az, hogy ismerjük az adott embert, aki az élelmiszert előállította vagy az adott tárgyat elkészítette.

Természetesen tudom, hogy nem mindenki engedheti meg magának, hogy azt vásároljon, amihez kedve támad. Viszont azt is tapasztalom, hogy sokan akik megengedhetnék maguknak, még nem érkeztek el arra a tudatossági szinte, hogy mennyivel többet jelent az emberi kapcsolat. A helyi termelővel, gazdával ki tudsz alakítani egy közvetlenebb kapcsolatot, és az esetek nagy többségében biztos lehetsz benne, hogy a legmagasabb minőséget fogja nyújtani számodra.

Ha érdekesnek találtad cikkünket, akkor oszd meg ismerőseiddel, hogy minél több emberhez eljuthasson. Maradj velünk a továbbiakban is, hiszen az elkövetkező cikkekben, interjúkban tovább boncolgatjuk a REL, azaz a rövid ellátási láncok mibenlétét, előnyeit. Helyi gazdák, rövid élelmiszer-ellátási láncszakértől és lelkes vásárlók mesélnek majd tapasztalataikról. Azt is megmutatjuk, hogy a mindennapjaidban milyen lépéseket tudsz tenni egy élhetőbb környezetért, miként támogathatod a helyi termelőket. Interjúinkat meghallgathatod a Rádió GaGa műsorában is, ahol további érdekességeket tudhatsz meg a REL-ről. További infók: helyenvalo.ro/REL

Fotó: REL-kampány