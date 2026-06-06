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Csató Andrea

Csató Andrea

Csató Andrea
Csató Andrea
2025. április 26., szombat

Tavasz a fagy nyomában – cseresznyevirágzás Farcád és Sükő között

Gyengébb virágzást hozott idén a Farcád és Sükő környéki cseresznyefák számára az áprilisi fagy.

Tavasz a fagy nyomában – cseresznyevirágzás Farcád és Sükő között
Tavasz a fagy nyomában – cseresznyevirágzás Farcád és Sükő között
2025. április 26., szombat

Tavasz a fagy nyomában – cseresznyevirágzás Farcád és Sükő között

2025. április 14., hétfő

Nem csak a pályán dől el – élet a szervizparkban

A Hargita Rali szervizparkjában is zajlott a verseny a hétvégén. Az országos bajnokság idei első futamán a háttéremberek – szerelők, technikusok, csapatvezetők – percről percre küzdöttek az autókért.

Nem csak a pályán dől el – élet a szervizparkban
Nem csak a pályán dől el – élet a szervizparkban
2025. április 14., hétfő

Nem csak a pályán dől el – élet a szervizparkban

2025. március 31., hétfő

Kései tavasz: lassan ébredezik a természet március végén

Székelyudvarhelyen lassan ébredezik a természet, bár a fák még nem borultak virágba. Egy esős tavaszi délelőtt sétáltunk végig a város parkjaiban és utcáin, hogy megörökítsük ezt a különleges, kicsit késlekedő átalakulást.

Kései tavasz: lassan ébredezik a természet március végén
Kései tavasz: lassan ébredezik a természet március végén
2025. március 31., hétfő

Kései tavasz: lassan ébredezik a természet március végén

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2025. március 23., vasárnap

Sílécek helyett kerti szerszámok – a tavasz első jelei a székelyudvarhelyi kocsipiacon

Körbejártuk a székelyudvarhelyi „kocsipiacot”, ami sokkal inkább egy igazi ócskapiac hangulatát idézi. Autók helyett szinte bármit megvásárolhat az ember, a régi szerszámoktól kezdve a friss zöldségekig.

Sílécek helyett kerti szerszámok – a tavasz első jelei a székelyudvarhelyi kocsipiacon
Sílécek helyett kerti szerszámok – a tavasz első jelei a székelyudvarhelyi kocsipiacon
2025. március 23., vasárnap

Sílécek helyett kerti szerszámok – a tavasz első jelei a székelyudvarhelyi kocsipiacon

2025. március 03., hétfő

Csak erős idegzetűeknek: jegesfürdő a befagyott zeteváraljai víztározóban

Többen rámerészkedtek télen a zeteváraljai víztározó befagyott felszínére, nem volt ritka, hogy korcsolyázókkal vagy éppen lékhorgászokkal találkoztunk. De látott már olyat, hogy valaki a jeges vízben fürdőzik?

Csak erős idegzetűeknek: jegesfürdő a befagyott zeteváraljai víztározóban
Csak erős idegzetűeknek: jegesfürdő a befagyott zeteváraljai víztározóban
2025. március 03., hétfő

Csak erős idegzetűeknek: jegesfürdő a befagyott zeteváraljai víztározóban

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2025. február 14., péntek

A kirakatok is szerelmesbe öltöztek

Valentin-nap nagy teret hódít világszerte, s ez alól már Székelyföld sem kivétel. A szerelmesek napjához közeledve számos kirakatot díszítenek az alkalomhoz illőnek. Megnéztük, Székelyudvarhelyen milyen dekorációkkal készültek február 14-re.

A kirakatok is szerelmesbe öltöztek
A kirakatok is szerelmesbe öltöztek
2025. február 14., péntek

A kirakatok is szerelmesbe öltöztek

2025. február 11., kedd

Miért lett vörös a székelyudvarhelyi városháza?

Piros megvilágítást kapott kedden este a székelyudvarhelyi városháza épülete, hogy figyelmeztesse a lakosságot egy fontos dologra.

Miért lett vörös a székelyudvarhelyi városháza?
Miért lett vörös a székelyudvarhelyi városháza?
2025. február 11., kedd

Miért lett vörös a székelyudvarhelyi városháza?

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