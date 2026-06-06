Csató Andrea

2025. március 31., hétfő

Kései tavasz: lassan ébredezik a természet március végén

Székelyudvarhelyen lassan ébredezik a természet, bár a fák még nem borultak virágba. Egy esős tavaszi délelőtt sétáltunk végig a város parkjaiban és utcáin, hogy megörökítsük ezt a különleges, kicsit késlekedő átalakulást.