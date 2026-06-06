Csató Andrea

Gyengébb virágzást hozott idén a Farcád és Sükő környéki cseresznyefák számára az áprilisi fagy.
A Hargita Rali szervizparkjában is zajlott a verseny a hétvégén. Az országos bajnokság idei első futamán a háttéremberek – szerelők, technikusok, csapatvezetők – percről percre küzdöttek az autókért.
Székelyudvarhelyen lassan ébredezik a természet, bár a fák még nem borultak virágba. Egy esős tavaszi délelőtt sétáltunk végig a város parkjaiban és utcáin, hogy megörökítsük ezt a különleges, kicsit késlekedő átalakulást.
Körbejártuk a székelyudvarhelyi „kocsipiacot”, ami sokkal inkább egy igazi ócskapiac hangulatát idézi. Autók helyett szinte bármit megvásárolhat az ember, a régi szerszámoktól kezdve a friss zöldségekig.
Többen rámerészkedtek télen a zeteváraljai víztározó befagyott felszínére, nem volt ritka, hogy korcsolyázókkal vagy éppen lékhorgászokkal találkoztunk. De látott már olyat, hogy valaki a jeges vízben fürdőzik?
Valentin-nap nagy teret hódít világszerte, s ez alól már Székelyföld sem kivétel. A szerelmesek napjához közeledve számos kirakatot díszítenek az alkalomhoz illőnek. Megnéztük, Székelyudvarhelyen milyen dekorációkkal készültek február 14-re.
Piros megvilágítást kapott kedden este a székelyudvarhelyi városháza épülete, hogy figyelmeztesse a lakosságot egy fontos dologra.