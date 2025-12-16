szekelyhon szekelyhon

Kilencedikként zárja az alapszakaszt a Medicina

2025-12-16

Kiegyenlített küzdelemben, ötszettes mérkőzésen szenvedett vereséget a Marosvásárhelyi Medicina a Lugosi VSK-val szemben, ezzel biztossá vált, hogy a 9. helyen zárja a női röplabda-bajnokság alapszakaszát.

Az élvonalbeli női röplabda-bajnokság 20. fordulójában a várakozások szerint vereséget szenvedett a bajnoki címvédő Balázsfalvi Alba otthonában a Marosvásárhelyi Medicina, azonban egy szettet mégis sikerült megnyernie.

2017. március 06., hétfő

2017. február 26., vasárnap

Szoros mérkőzésen négy játszmában felülmúlta a Karácsonkői Unic csapatát a Marosvásárhelyi Medicina a női röplabda A1 osztály 19. fordulójában.

2017. február 26., vasárnap

2017. február 18., szombat

Felnőtt ellenfele szintjére, mégis három játszmában alulmaradt a Marosvásárhelyi Medicina a Bukaresti CSM vendégeként az élvonalbeli női röplabda-bajnokság 18. fordulójában.

2017. február 18., szombat

2017. február 11., szombat

Három játszmában alulmaradt a Marosvásárhelyi Medicina a jóval esélyesebb CSM Târgoviștével szemben a női röplabda A1 osztály 17. fordulójának szombati játéknapján.

2017. február 11., szombat

2017. február 05., vasárnap

Megismételte a Bukaresti Dinamo elleni hazai kiváló játékát a Marosvásárhelyi Medicina, és magabiztosan nyert a Galaci CSU otthonában az élvonalbeli női röplabda-bajnokság 16. fordulójában.

2017. február 05., vasárnap

2017. január 28., szombat

Kellemes meglepetést okozott a Marosvásárhelyi Medicina, az élvonalbeli női röplabda-bajnokság 15. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén a Pongrácz Antal-csarnokban három játszmában legyőzte az esélyesebbnek számító Bukaresti Dinamót.

2017. január 28., szombat

2017. január 23., hétfő

A női röplabda A1 osztály alapszakaszának 14. fordulójában a Marosvásárhelyi Medicina három játszmában szenvedett vereséget a Bákói Știința vendéglátójaként.

2017. január 23., hétfő

2017. január 18., szerda

Egyértelműen elveszítette a Jászvásári Penicilina elleni idegenbeli bepótolt mérkőzését a Marosvásárhelyi Medicina a női röplabda A1 osztály alapszakaszának 13. fordulójában.

2017. január 18., szerda

2016. december 11., vasárnap

A vártnál könnyebb mérkőzésen győzte le a SCM Pitești csapatát a Marosvásárhelyi Medicina a női röplabda A1 osztály 12., a visszavágó-sorozat első fordulójában.

2016. december 11., vasárnap

2016. december 04., vasárnap

A várakozásoknak megfelelően begyűjtötte a három pontot a Marosvásárhelyi Medicina, az élvonalbeli női röplabda-bajnokság 11., az odavágók utolsó fordulójában szombaton hazai pályán három játszmában legyőzte a sereghajtó SCM U Craiovát.

2016. december 04., vasárnap

2016. december 01., csütörtök

Négy napon belül két mérkőzést veszített el a Marosvásárhelyi Medicina a női röplabda A1 osztályban: előbb a bajnok Balázsfalvi Alba, majd a Lugosi VSK győzte le.

2016. december 01., csütörtök

2016. november 20., vasárnap

Kisebb meglepetésre a Marosvásárhelyi Medicina győzelemmel tért haza karácsonkői kiszállásáról, ahol döntő játszmában felülmúlta a helyi Unic csapatát az élvonalbeli női röplabda-bajnokság alapszakaszának 8. fordulójában.

2016. november 20., vasárnap

2016. november 13., vasárnap

Újabb sima vereséget könyvelt el a Marosvásárhelyi Medicina sokkal jobb játékerőt képviselő ellenféllel szemben: ezúttal szombaton hazai pályán a Bukaresti CSM-től kapott ki három játszmában.

2016. november 13., vasárnap

2016. november 07., hétfő

Nem tudta felvenni a küzdelmet idegenben a sokkal tapasztaltabb játékosokból álló CSM Târgoviștével a Marosvásárhelyi Medicina fiatal csapata, és három sima játszmában alulmaradt a női röplabda A1 osztály 6. fordulójában.

2016. november 07., hétfő

2016. november 03., csütörtök

Magabiztos játékkal nyerte második hazai mérkőzését a Marosvásárhelyi Medicina, az élvonalbeli női röplabda-bajnokság 5., hétközi fordulójának szerdai játéknapján nem okozott gondot az újonc Galaci CSU legyőzése.

2016. november 03., csütörtök

2016. október 29., szombat

Harmadik idegenbeli mérkőzését is elveszítette a bajnokságban a Marosvásárhelyi Medicina. A második és a harmadik játszmában biztatóan játszott a Bukaresti Dinamo ellen, de ez nem volt elég a pontszerzéshez.

2016. október 29., szombat

2016. október 25., kedd

Drámai hajrában búcsúzott a Román Kupától a Marosvásárhelyi Medicina női röplabdacsapata, miután a sorozat első fordulójában a Jászvásári Penicilina elleni hétfői mérkőzésen két ponttal veszítette el a rövidített döntő játszmát.

2016. október 25., kedd

