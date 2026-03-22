Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.
A tájékoztatás szerint hétfő reggel 8 órától másnap reggelig
ugyanis a kivitelező mindkét forgalmi sávon új aszfaltszőnyeget terít.
Kedden szintén reggel 8 órától a Bethlen Gábor és a Vásártér utca kereszteződését, valamint a kereszteződéstől a körforgalomig tartó, városközpont felé vezető sávot fogják aszfaltozni.
Szerdán a munkálatok a városi kórház előtti szakaszon folytatódnak, a körforgalom és a jelzőlámpa közötti részen. A városháza arra kéri a közlekedőket, hogy vegyék figyelembe a korlátozásokat, és válasszanak alternatív útvonalakat az érintett szakasz helyett.
