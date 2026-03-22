Aszfaltozás miatt korlátozzák a forgalmat Székelyudvarhely egyik fontos útszakaszán

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Székelyhon

2026. március 22., 09:092026. március 22., 09:09

A tájékoztatás szerint hétfő reggel 8 órától másnap reggelig

teljes útzár lesz érvényben a rendőrség és a Solymossy utca közötti szakaszon,

ugyanis a kivitelező mindkét forgalmi sávon új aszfaltszőnyeget terít.

Kedden szintén reggel 8 órától a Bethlen Gábor és a Vásártér utca kereszteződését, valamint a kereszteződéstől a körforgalomig tartó, városközpont felé vezető sávot fogják aszfaltozni.

Az útlezárás itt is másnap reggelig lesz érvényben.

Szerdán a munkálatok a városi kórház előtti szakaszon folytatódnak, a körforgalom és a jelzőlámpa közötti részen. A városháza arra kéri a közlekedőket, hogy vegyék figyelembe a korlátozásokat, és válasszanak alternatív útvonalakat az érintett szakasz helyett.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 22., vasárnap

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton

Sok ezer magyarországi fiatal táborozhatott az elmúlt években a magyar kormány segítségével felújított, Székelykeresztúrhoz tartozó sóskúti diákszállóban, akik ezáltal megismerhették Székelyföldet.

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton
Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton
2026. március 22., vasárnap

Magyar diákok ezrei táborozhattak a székelykeresztúri Sóskúton
Hirdetés
2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél

Ötszáz kocsánytalan tölgyet ültetett el a korábban elpusztult facsemeték helyett a Rotary Club székelyudvarhelyi csapata, valamint annak ifjúsági szervezete pénteken a Szarkakő aljánál. Az alkalmat az erdők világnapja szülte.

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél
Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél
2026. március 20., péntek

Elpusztult facsemetéket pótoltak a Szarkakőnél
2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon

Sebességmérőket helyezhetnek ki Szejkefürdőre, hogy csökkentsék a balesetek számát, döntötték el csütörtökön a székelyudvarhelyi városházán szervezett találkozón.

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
2026. március 20., péntek

Változások lesznek a szejkefürdői útszakaszon
2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében

Tűz ütött ki egy székelyudvarhelyi lakóház pincéjében csütörtök este, két esetkocsi is a helyszínre sietett.

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében
Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében
2026. március 19., csütörtök

Gumiabroncsok gyúltak ki egy székelyudvarhelyi ház pincéjében
2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen

Megkezdődik a tavaszi lombtalanítás március 23. és 27. között Székelyudvarhelyen, ez idő alatt a lakók kihelyezhetik a zöldhulladékot.

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen
Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen
2026. március 19., csütörtök

Hozzálátnak a tavaszi lombtalanításhoz, gyűjtik a zöldhulladékot Székelyudvarhelyen
2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen

Bátorító és erőforrás-kereső alkalmat szervez a jövő héten a székelyudvarhelyi Egyedülálló Szülők Klubja azok számára, akik szeretnének megállni egy pillanatra, feltöltődni és új erőt meríteni a mindennapokhoz.

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen
Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen
2026. március 19., csütörtök

Egyedülálló szülőket várnak lelki feltöltődésre Székelyudvarhelyen
2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét

Sófalvi András régész-történész történelmi tematikájú kötetét mutatják be március 20-án, pénteken 18 órakor a Haáz Rezső Múzeumban. A kiadvány több éves kutatómunka eredményeit összegzi a homoródszentmártoni templomvár esettanulmányaként.

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét
Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét
2026. március 18., szerda

Bemutatják Sófalvi András régész-történész új könyvét
2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti

„Mi, magyarországiak tartozunk köszönettel az erdélyi magyarságnak, mert nemzethűségből és megmaradni akarásból ti adtok példát nekünk” – mondta Semjén Zsolt Székelyudvarhelyen, a református kollégium új épületének avatóünnepségén.

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti
Egy új iskolaépület a jövőt jelenti
2026. március 16., hétfő

Egy új iskolaépület a jövőt jelenti
2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén

Tizenhat esetben szabtak ki bírságot, valamint szekereket és láncfűrészeket koboztak el a hatóságok az elmúlt hétvégén Székelykeresztúr környékén, ahol az ellenőrzések során kiderült: hivatalos iratok nélkül szállítottak faanyagot.

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén
Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén
2026. március 16., hétfő

Húsz köbméternyi bükkfát foglaltak le Székelykeresztúr környékén
2026. március 16., hétfő

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását

Az Udvarhelyszéket is érintő, mintegy háromszáz millió eurós beruházás révén új vízvezeték épül a zetevárljai víztározó és Székelyudvarhely között, valamint jelentős hálózatfejlesztések lesznek a térségben – jelentették be hétfőn Székelyudvarhelyen.

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását
Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását
2026. március 16., hétfő

Udvarhelyszéken is elkezdik a Harvíz nagyberuházását
