Hétfőn reggel aszfaltozási munkálatok kezdődnek a Bethlen Gábor utcában Székelyudvarhelyen – tájékoztat bejegyzésében a helyi polgármesteri hivatal. A kopóréteg terítése miatt több napon keresztül forgalomkorlátozásokra kell számítani.

Székelyhon 2026. március 22., 09:092026. március 22., 09:09

A tájékoztatás szerint hétfő reggel 8 órától másnap reggelig

teljes útzár lesz érvényben a rendőrség és a Solymossy utca közötti szakaszon,

ugyanis a kivitelező mindkét forgalmi sávon új aszfaltszőnyeget terít. Kedden szintén reggel 8 órától a Bethlen Gábor és a Vásártér utca kereszteződését, valamint a kereszteződéstől a körforgalomig tartó, városközpont felé vezető sávot fogják aszfaltozni.

Az útlezárás itt is másnap reggelig lesz érvényben.