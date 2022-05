Túlzsúfolt a SMURD sürgősségi osztálya, megoldást keres a prefektus

Az egyik az, hogy a vásárhelyiek és a Maros megyeiek akkor is tárcsázzák az 112-es sürgősségi hívőszámot, amikor csak kisebb egészségügyi problémáik vannak. Számos esetben elég lenne a háziorvossal konzultálni, tőle tanácsot, gyógyszert, esetleg beutalót kérni, és nem rögtön a mentőt hívni. Különösen sok ilyen eset van hétvégén, továbbá hétköznap este, illetve éjszaka.

A másik probléma ehhez hasonló: a hétvégén és este, illetve éjszaka a mentőszolgálathoz bemennek vagy bevitetik magukat olyan páciensek is, akik nincsenek életveszélyes helyzetben. Megtörténik, hogy enyhe, meghűléses tünetekkel, vérvizsgálatot kérve mennek be a páciensek a SMURD-hoz, vagy azt kérik, hogy fektessék be őket egy alaposabb kivizsgálásra.