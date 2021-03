Próbanépszámlálás: akadályok hátráltathatják az online kitöltést

Jövő évben összeírnak kicsit és nagyot. Hargita megyében 488 csíkszeredai és 461 csíkszentkirályi háztartás vesz részt a próbanépszámláláson • Fotó: Pinti Attila

Aki szeretne élni ezzel a lehetőséggel, első lépésként egy előregisztrációs nyomtatványt kell kitöltenie a háztartás összes tagja számára. Ez a kapott szórólap hátán lévő QR-kód beszkennelése által vagy a rpl.insse.ro weboldalon érhető el. Ennek kitöltéséhez az általános adatok, mint név vagy lakcím mellett szükség van többek között a személyi számra (CNP), illetve egy e-mail-címre is.

Az online ügyintézés viszont nemcsak a járványhelyzet miatt jobb megoldás az INS szerint, hanem azért is előnyösebb, mivel az érintettek akkor tölthetik ki a kérdőívet, amikor idejük engedi, és megbizonyosodhatnak a bevezetett adatok pontosságáról.

Mint megtudtuk, a próbanépszámlálás első lépéseként a kiválasztott háztartások kaptak egy szórólapot, amelyben tudatták velük, hogy a több mint 50 ezer érintett közé tartoznak, és ismertették a főbb teendőiket is. Fontos tudni, hogy az érintetteknek csak március 16-ig lesz lehetőségük arra, hogy adataikat önállóan töltsék ki az internetes kérdőív segítségével.

Más e-mail-címe is megadható

A járványhelyzetre való tekintettel ezt a megoldást ajánlja a kiválasztott háztartások számára az INS, a gond viszont az, hogy az idősebbeknek nehézséget okozhat az online kitöltés, ahogy a román nyelvet kevésbé ismerők számára is, hiszen a kérdőív magyar nyelven nem áll rendelkezésre. A rendszer működéséről és a legfontosabb tudnivalókról Abos Maria Elenát, a Hargita Megyei Statisztikai Hivatal vezetőjét kérdeztük.

A romániai népszámlálások történetében ugyanakkor most először alkalmazzák az online önkitöltés módszerét.

Mivel számos idős személy nem rendelkezik e-mail-címmel, Abos Maria Elena kérdésünkre elmondta, hogy más személy címét is beírhatják (például gyermekükét, unokájukét), a lényeg az, hogy olyan e-mail-cím legyen, amelyhez hozzáférésük van. Erre küldik el ugyanis azt a linket, amelyre rákattintva hozzáférnek a kérdőívhez, amelyet a háztartás összes tagjának egyénileg kell kitöltenie. Ez a folyamat elvégezhető bármilyen okostelefonról, táblagépről, laptopról vagy számítógépről.

További tudnivalók

Szintén fontos, hogy a kiválasztottak pontos adatokat adjanak meg a háztartásról, valamint a lakásról, és bejelentsék a háztartás összes tagját, függetlenül a pillanatnyi tartózkodási helyüktől.

A válaszadási kötelezettség elutasításáért és hamis adatok közléséért ugyanis ezertől ötezer lejig terjedő pénzbírság róható ki.

Abos Maria Elena arra is kitért: tisztában vannak azzal, hogy az idősebbek számára gondot jelenthet az online kitöltés, de segítséget kérhetnek fiatalabb hozzátartózóiktól, ismerőseiktől. Továbbá azzal is tisztában vannak, hogy a térségben szintén nehézséget okozhat az internetes ügyintézés terén a román nyelvtudás hiánya, de sajnálatukra egyelőre magyarul nem érhető el a kérdőív. A statisztikai hivatal vezetője szerint a jövő évi országos népszámláláson azonban már lesz lehetőség magyar nyelven történő kitöltésre is.