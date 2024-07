Háromszéken is vannak vízgondok, de a közelgő csapadék javítani fog a helyzeten

A melegrekordokat megdöntő kánikula, illetve a vele járó szárazság a háromszéki vízellátó-rendszert is komoly próbatétel elé állította, de egyelőre nincs szó vészhelyzetről. A Közüzemek Rt. azért biztonságból, az ország más régióinak vízszolgáltatóihoz hasonlóan változtatott hálózata üzemeltetési módján.

A szolgáltató hangsúlyozza: a nyomás- és hozamproblémákat a víz mezőgazdasági célokra történő felhasználása okozza, ami szigorúan tilos, hiszen a fogyasztás így is a kétszeresére, sőt néhol háromszorosára növekedett. Kozsokár Attila közüzemi vezérigazgató szerint

Uzont és Szentivánlaborfalvát 8 és 22 óra között közvetlenül Sepsiszentgyörgyről látják el ivóvízzel. Napközben az uzoni vízháznál levő 300 köbméteres ivóvíztartályt nem is töltik azért, hogy a két település fogyasztóinak tudjanak folyamatosan ivóvizet biztosítani. Éjjelre viszont megnyitják a csapokat, mert ebből az ivóvíztartályból látják el – szivattyúk segítségével – a községhez tartozó lisznyói és bikfalvi fogyasztókat.

Oltszemen és Zalánban a katonaság kútjából biztosítják az ivóvízszükségletet, viszont a helyi domborzati viszonyok miatt ez utóbbi helységben még egy további nyomásemelő is dolgozik, hogy az ivóvíz el tudjon jutni a 200 köbméteres tartályba, onnan pedig a magasabb ponton élő fogyasztókhoz is, miután az ottani forrásból befolyó víz mennyisége elenyésző.

Gidófalva községben azonban folyamatosan üzemeltetési problémák merülnek fel, elsősorban Fotosmartonoson és Angyaloson, de a futballpálya környékén is elfogy a víz esténként és hétvégeken. A helyzetet bonyolítja, hogy

A fogyasztás megemelkedett mértéke miatt a zaláni ivóvíztartályt már az előző hétvégén sem sikerült feltölteni, ezért a Suta nevű falurészben jelenleg is kritikus a szolgáltatás. Ameddig ezt a gondot nem tudják orvosolni, éjszakára Oltszemet lekapcsolják a rendszerről, hogy a tartály feltelhessen. Bodok községközpontban egyelőre különösebb gondok nélkül zajlik az üzemeltetés.

Az áramellátás miatt voltak és várhatóan lesznek leállások, no meg amiatt is, hogy a szivattyúknak szünet nélkül kell(ene) működniük.

…10 km-rel lennebb, Kézdivásárhelyre érve ennyi marad belőle, és az is állóvíz hatását kelti – útközben „elfogy”

A gelencei tartály két alkalommal is teljesen kiürült az elmúlt hónapok során: itt is túlnyomórészt az öntözés okozott gondot, amihez több csőtörés is hozzáadódott.