Kenyeret vitt a francia nagykövetségre, de meg sem hallgatták

Leonardo da Vinci Utolsó vacsora című festményére kínosan hasonlító jelenetet mutattak be a párizsi olimpia múlt pénteki megnyitóünnepségén, ami világszerte mély felháborodást és szomorúságot váltott ki a keresztény egyházaknál. Bár az előadók szerint nem az említett festményt szerették volna leutánozni, hanem egy kevésbé ismert holland festő, Jan Harmensz van Bijlert Istenek öröme című alkotását, ezt nem mindenki hiszi el nekik. Éppen ezért folyamatos viták tárgya a sokakat felkavaró performansz.

A Bukarestben történtekről egy kisvideót is megosztott Bardócz Csaba, hangsúlyozva, nem kell félni a „Góliátoktól,” akik elrejtőznek a felelősségvállalás elől.

Bocsánatot kértek a szervezők, de egyúttal cáfoltak is



A XXXIII. nyári olimpiai játékok szervezői bocsánatot kértek mindenkitől, akit megsértettek a megnyitóceremónián bemutatott jelenetekkel, ugyanakkor a következő mondatukkal már meg is cáfolták, hogy Az utolsó vacsora ihlette volna az Ünnepség nevet viselő, rengeteg vitát kiváltó jelenetet. A Reuters hírügynökség tájékoztatása szerint a bibliai jelenetet idéző, Jézus Krisztusnak és apostolainak keresztre feszítés előtti utolsó vacsoráját ábrázoló rész, amelyben drag queenek, egy transznemű modell és egy meztelen énekes szerepelt, a katolikus egyház és a politikai jobboldal megdöbbenését váltotta ki. A jelenet visszásságára Orbán Viktor magyar miniszterelnök is kitért a tusványosi előadásában.